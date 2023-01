Vízilabda. A vízilabda OB I 10. fordulójában szombaton délben Budapesten játszott bajnoki összecsapást a PannErgy-Miskolci VLC alakulata. A Komjádi uszodában megrendezett összecsapáson az Újpest VSE volt a borsodiak ellenfele, akik két döntetlen után abban reménykedtek, hogy sikerül megszerezniük az első 2023-as sikerüket a nagyjából hasonló tudású házigazdák ellen.

Az első felvonás első három percében három találatot láthattak a nézők, Bencz és Szentesi gólja közé Krasznai fóros ,,dugója" ékelődött (2-1). Ezután viszont nem tudott a hazaiak kapujába találni az MVLC, kimaradtak a lehetőségek, ellenben a másik oldalon Szentesi, illetve Szécsi előnyből volt eredményes, Garancsy pedig egy szép akciót fejezett be pontosan (5-1). Mindez már mutatta, hogy ha többet szeretne a miskolci alakulat, akkor alaposan rá kell kapcsolnia, ellenkező esetben nem biztos, hogy be tudja érni a remekül indító újpestieket.

A második játékrészben Smitula kiállítása után Bencz volt nagyon magabiztos, majd Brkic góljával maradt a négygólos különbség (6-2). Negyvennégy másodpercen belül – egy vendég támadó hiba miatt – Korényi duplázott (8-2), Várkonyi előnyös találata csak nagyon kicsit javított a látogatók helyzetén (8-3). Bencz biztosan használt ki egy számukra megítélt ötméterest, és az aznapi legjobb miskolci, Brkic szépített (9-4). Várkonyi kihagyott egy büntetőt, természetesen Bencz ,,megtorolta" mindezt az ellen oldalon (10-4). Az MVLC védekezésben átlagon alulit nyújtott, és mivel elől sem volt a legacélosabb, gyakorlatilag már szinte ekkor eldőlt a meccs végkimenetele.

Csak egy kiemelkedő

A harmadik negyed első szakaszában fellángoltak a vendégek, jobban koncentráltak, mint az előző kétszer nyolc percben, és ennek, valamint Brkic, Várkonyi, és Molnár G. találatának köszönhetően látótávolságon belülre értek (10-7). Szentesi, illetve Korbán nyugtatta meg az övéit (12-7), aztán ismételten Brkic ,,jelentkezett" (12-8). Garancsy előnyben nem rontott (13-8), a hátralévő 2:21 percben öt miskolci kísérlet sem ért hálót, így maradt ez az állás a befejező játékrész előtt.

Az idő egyértelműen a házigazdának kedvezett, amelynek megfelelt tehát, ha pörögtek a másodpercek, úgy, hogy az MVLC nem tudta csökkenteni a hátrányát. A negyedik felvonásban egészen 6:22-ig nem született újabb gól, ekkor Garancsy emelhette levegőbe a kezét (14-8), míg Krasznai csapata kilencedik aznapi találatát jegyezte (14-9). A 28. percben Korbács és Molnár G. jutott a kiállítás sorsára brutalitásért, miközben Krasznai tovább szépített, büntetőből (14-10). Ugyanebben a szituációban az ÚVSE is ötméterest kapott, ám azt Korényi elrontotta. Szentesi centerben kikaparta magának a lehetőséget (15-10), míg Oltean és Ionescu előnyben szépen célzott (16-11). Harminc másodperccel a zárást megelőzően Brkic ötödször is a hálóba lőtt (16-12), amivel ő lett a meccs legjobbja, de ennyi maradt az MVLC-nek, amivel vigasztalódhatott, összességében egy fontos mérkőzést veszített el a miskolci csapat egyik ellenlábasával szemben. MI

BOXBA

Vízilabda: Jegyzőkönyv

Újpest VSE – PannErgy-Miskolci VLC 16–12 (5–1, 5–3, 3–4, 3–4)

Budapest, Komjádi uszoda, 120 néző. V.: Fodor, Kun Gy.

ÚVSE: Korom – Ionescu (1), Korbács (-), BENCZ (4), Szécsi M. (1), Eppel (-), Tamás K. (-). Csere: Seeler (-), SZENTESI (4), Korbán (1), KORÉNYI (2), Hegedűs Cs. (-), Garancsy (3). Edző: Vincze Balázs.

MVLC: Moravcsik – Böröczky (-), KRASZNAI (3), Smitula (-), Nagy N. (-), BRKIC (5), Várkonyi Á. (2). Csere: Bögös (kapus), Oltean (1), Molnár B. (-), Molnár G. (1), Tanczer (-), Lacerda (-), Stefanidesz (). Edző: Vidumanszky László.

Gól/emberelőnyből: 6/12, ill. 3/13

Gól/kettős emberelőnyből: 0/1, ill. 0

Gól/ötméteresből: 1/2, ill. 1/2

Vincze Balázs: – A védekezésünk hasonlóan jól működött, mint szerdán és megint két negyed tökéletes játék volt. Ahogy minden csapattal előfordul, hogy egy nagyobb előny birtokában nem úgy játszik tovább, ez ahogy szerdán, most is előfordult velünk, szerencsére mindkét alkalommal volt akkora előnyünk, hogy maradt még a végére belőle. Nagyon sok jó egyéni teljesítmény volt, de nem elég hajtani, jól kell teljesíteni támadásban és védekezésben is.

Vidumanszky László: – Nehéz ilyenkor bármit mondani, csak gratulálni tudok az Újpestnek. Nagyon rosszul kezdtünk, lehet, még Hatvannál voltunk, nem Budapesten. Elég ritka az, amikor ennyire elengedjük az ellenfelet, még két negyed sem megy le, és 9-3 nem nekünk. Az Újpest hajtott, megérdemelték a győzelmet, mindent, amit kapura lőttek, az ma bement. Mi nem tudtunk élni a lehetőségeinkkel, és nagy hátrányból már nehéz visszajönni. Valószínüleg még nem vagyunk azon a nívón, hogy egy hét alatt három komoly meccset tudjunk jól lehozni.