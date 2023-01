Férfi NB I Liga, 12. forduló

Vidux-Szegedi RSE – MEAFC-Miskolc

(Szeged, péntek, 18.00)

Bagó László, a MEAFC-Miskolc vezetőedzője: – Az utolsó tavalyi, dunaújvárosi meccs óta kicsit pihentünk és edzettünk, sajnos, edzőmérkőzést nem tudtunk összehozni. Az akkori vereség egy váratlan fiaskó volt, a külső körülményeket a csapat amatőr módon dolgozta fel. Egy igazi rangadó vár ránk Szegeden, ők előnyösebb pozícióban vannak, az első helyről várják a csatát, így a győzelmi kényszer inkább rajtunk van. Itthon 3:2-re kikaptunk tőlük, viszont határozott, jó játékkal akár elhozhatjuk a 3 pontot is. Pillanatnyilag nem teljesen tisztázott, hogy a középszakasz miként fog zajlani, matematikailag az első négyben vagyunk, de a mostani meccsen is múlik a végső alapszakasz helyezésünk. A keretünkben mindenki rendben van, csapatkapitányunk, egyetlen légiósunk, a skót Marc McLaughlin a DKSE elleni összecsapás után hazautazott, január 9-én érkezett vissza, de otthon dolgozott, mert a válogatottjával is volt programja.

A Gamma Party.Co csapatát a szövetség kizárta, eredményeit törölte, így az alapszakaszt 6 csapat befejezi be 10-10 mérkőzéssel.