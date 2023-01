Múlt szombaton a 8., hétközben, szerdán pedig a 9. fordulót rendezték meg a honi élvonalbeli férfi vízilabda-bajnokságban. A két körben közös a PannErgy-Miskolci VLC-t illetően, hogy a csapat egy hete, és három napja is egy-egy pontot gyűjtött be. Előbb Budapesten a BVSC-Zugló ellen (10-10), majd hazai uszodában, a dr. Kemény Dénes Városi Sportuszodában a Szegedi VE-vel megrendezett összecsapáson (9-9). A meccsekben az is azonos, hogy a borsodiak mindkét csatán a végsőkig harcoltak hátrányban, és mind a két mérkőzésen az utolsó találatot ők érték el, büntetőből egyenlítettek.

– Ötméterest lőni olyan szituációban, amelyen pont múlhat, nem könnyű, elsősorban fejben, mert ez teher – mondta Vidumanszky László, a PannErgy-MVLC vezetőedzője. – Nálunk meg volt a megfelelő ember múlt szombaton és most is, aki odaúszott, és bedobta. Szerdán eredetileg más lőtte volna a büntetőt, de ő nem vállalta, viszont Oltean igen. Van több alkalmas emberünk erre a feladatra, azonban nézni kell, hogy az adott pillanatban ki milyen állapotban van, mennyire érzi magát magabiztosnak. Nem meglepő módon a szegediek próbálták zavarni Olteant, többen közel voltak hozzá a dobás előtt, ki akarták zökkenteni, provokálták, de szerencsére nem sikerült. Örülök annak, hogy a végjátékokba ilyen akarással mentünk bele mind a kétszer, hittünk abban, hogy még van keresnivalónk. Ez részben magukból a játékosokból jött ki, egyénileg, részben azért dolgozunk is azon, hogy az utolsó dudaszóig küzdjünk, küzdjön a csapat, ami egyébként alap a sportban. Az látszik – biztosan kívülről is –, hogy a meccsekben hol hullámhegyen vagyunk, hol hullámvölgyben, hol kihagy a koncentrációnk, hol jobb, ezt is külön tanulni kell, hogy kigyensúlyozottabb legyen a teljesítményünk. Nagyon nem mindegy, hogy te irányítasz egy meccset, vagy futni kell az eredmény után, pszichésen teljesen más állapotban van a játékos. Az ezirányú rutint, tapasztalatot csak éles mérkőzéseken lehet összeszedni. A jó pillanatban hozott jó döntésnek viszont biztosan meg lesz az eredménye.

Jó védekezés, jó helyezkedés

A trénerrel annyiban matematikáztunk is, hogy felvetettük: nem cserélné, cserélte volna el a két döntetlent egy vereségre és egy győzelemre, hiszen akkor egy ponttal többjük lenne.

– Most nem ez a fontos, nem így tekintünk rá – nyilatkozta minderre Vidumanszky László. – Nem rossz ez a két eredmény, főleg a BVSC elleni nagyon jó. Az, hogy a Szegeddel szembeni iksz mennyit ér, később fog csak kiderülni. A matematika fordulóról fordulóra változik, és korábban, a BVSC elleni meccs után is mondtam, hogy értelmet akkor nyer az a pont, vagy ez a kettő, ha jó eredménnyel térünk haza a hét végén Budapestről, illetve majd a jövő pénteken Szentesről. Mert ezek az úgymond alsóházi találkozók ,,hatpontos" mérkőzések, és az alapszakasz utáni folytatásban is lesz komoly szerepük.

A hét nap alatti harmadik meccs következik a PannErgy-MVLC számára, szombaton 12.30-tól az Újpest VSE elleni fellépés a fővárosi Komjádi uszodában, az OB I 10. fordulójában.

– Erőltetett menetben vagyunk, de nincs idő panaszkodni, hiszen a hét napos sorozatunk legfontosabb csatája vár ránk – tette hozzá a miskolciak szakvezetője. – Amiatt, amit már hangsúlyoztam: a továbbiakban számít majd, hogy most milyen eredményt érünk el. Körről-körre változik a helyzet a tabellán, jó lenne, ha három pontot tudnánk hozzátenni a jelenlegi nyolchoz, és kicsit el tudnánk szakadni a táblázat alján lévőktől. Az Újpestben van két-három rutinosabb játékos, a többiek fiatalok, akik meccsről-meccsre fejlődnek. A lövőikre oda kell figyelni, kulcsfontosságú lesz a szoros védekezés, a jó helyezkedés. Szeretnénk ráerőltetni az akaratunkat az ÚVSE-re, nem engedhetjük meg nekik, hogy leforduljanak, semmilyen butaságba nem szabad belemenni.

A bajnokság állása

1. FTC Telekom 2. Szolnoki Dózsa 3. Genesys OSC Újbuda 4. A-HID VasasPlaket 5. Tigra-ZF-Eger 6. EP Service-Honvéd 7. BVSC-Zugló 8. Szegedi VE 9. PannErgy-MVLC 10. PVSK-Mecsek Füszért 11. Kaposvári VK 12. Újpest VSE 13. Metalcom Szentes 14. KSI 9 9 – – 131-63 27 9 8 1 – 110-66 25 9 8 – 1 141-73 24 9 8 – 1 136-73 24 9 5 1 3 101-94 16 9 5 – 4 92-80 15 9 4 1 4 97-98 13 9 2 3 4 81-102 9 9 2 2 5 74-106 8 9 2 1 6 76-116 7 9 1 3 5 84-118 6 9 1 1 7 73-116 4 9 1 – 8 79-121 3 9 – 1 8 75-124 1

1. FTC Telekom 9 9 – – 131-63 27

2. Szolnoki Dózsa 9 8 1 – 110-66 25

3. Genesys OSC Újbuda 9 8 – 1 141-73 24

4. A-HID VasasPlaket 9 8 – 1 136-73 24

5. Tigra-ZF-Eger 9 5 1 3 101-94 16

6. EP Service-Honvéd 9 5 – 4 92-80 15

7. BVSC-Zugló 9 4 1 4 97-98 13

8. Szegedi VE 9 2 3 4 81-102 9

9. PannErgy-MVLC 9 2 2 5 74-106 8

10. PVSK-Mecsek Füszért 9 2 1 6 76-116 7

11. Kaposvári VK 9 1 3 5 84-118 6

12. Újpest VSE 9 1 1 7 73-116 4

13. Metalcom Szentes 9 1 – 8 79-121 3

14. KSI 9 – 1 8 75-124 1