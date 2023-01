2022 nyarán a Körösladányi MSK ellen elveszítette az NB III-ért vívott osztályozót a Cigánd SE labdarúgócsapata, amely így a jelenleg „futó" szezont is a megyei I. osztályban kezdte. A kispadon változás történt, Szatmári Csaba vezetőedzőt Paulik István váltotta ebben a pozícióban. Az ötvenéves szakember előtte a Szombathelyi Haladás NB II-es együttesének másodedzője volt. Paulik István aktív futballistaként játszott – többek közt – a Nyíregyházában, a Tiszavasváriban, a Kisvárdában, a Tiszakécskében, majd jó néhány Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesületben, de dolgozott Diósgyőrben is. Úgy néz ki, a frissítés jót tett, ugyanis a bodrogköziek 16 forduló után az első helyen állnak a tabellán, 41 ponttal.

Szimpatikus felkérés

Mennyire volt elsőszámú jelölt a cigándi kispadra a nyáron? Éppen szabaddá is vált előző munkahelyén? Mennyire volt ez a felkérés vonzó? – szegeztük ezen kérdéseket a szakembernek.

– Azt nem tudom, hogy első számú jelölt voltam-e, de miután a Szombathelyi Haladástól eljöttem, éppen a nyári szabadságomat töltöttem, amikor jött a megkeresés a cigándi sportegyesülettől Girdán Sándor személyében, aki pontosan megfogalmazta a célokat és az egyesület jövőképét. Ambíciózus célok és remek körülmények fogadtak, így nagyon szimpatikus volt számomra a felkérés – válaszolta a tréner, akinek ezután szóba hoztuk, hogy a cigándi klubvezetés bizonyosan vázolta, közölte az elvárásokat, hogy meg kell nyerni a bajnokságot, és ezt kérdeztük: ezzel könnyű volt azonosulni, vagy egyáltalán nem? - Könnyen azonosultam a nagyra törő célokkal, úgy vélem, ezek nélkül nem is érdemes belevágni a munkába. Személy szerint is úgy gondolom, hogy egy edzőnek mindenképpen imponáló a bajnoki cím megszerzésének célja – jegyezte meg Paulik István.

Betegség, sérüléshullám

Azért történt jó pár változás a keretben a nyáron annak érdekében, hogy aranyérem-várományosként induljon neki a Cigánd SE a bajnokságnak. Az edzőtől azt kérdeztük: ezeket ő kérte, mert látta, hogy erősíteni kell?

– A keret nagy része már rendelkezésemre állt, csak egy két posztra kellet még játékos, de őket is közösen a stábbal egyeztetve igazoltuk. Úgy gondolom, hogy minőségben erősödött a keret, és minden poszton tudok versenyhelyzetet teremteni – emelte ki Paulik István.

Igazából sima volt a cigándiak ősze, leszámítva az egy vereséget, és a két döntetlent. Ezen három meccs közül melyik bántotta a legjobban, és miért? – tettük fel a kérdést az edzőnek.

– Mindegyik bántott, de ezeknek az elhullajtott pontoknak pontosan megvoltak az okai – nyilatkozta a cigándiak vezetőedzője. – Betegség és sérüléshullám sújtotta a keretet, valamint hoztunk rossz döntéseket a mérkőzések fordulópontjain. Majd a jövőben erre jobban figyelünk, ezekből kell tanulnunk, hogy legközelebb jó döntéseket hozzon a stáb és a játékosok.

A sikert minek tudja be? Az erőnlétnek, a csapategységnek, a minőségnek, vagy esetleg másnak? – tettük fel kérdésként.

– A keret tagjainak nagy része ismeri egymást, tisztán látják a célt, amit el szeretnénk érni, és azzal is tisztábban vannak, hogy ezt csak úgy sikerül megvalósítanunk, ha egységesek vagyunk és mindenki a saját tudásának a maximumát nyújtja – mondta Paulik István. – Ahhoz, hogy egy csapat sikeres legyen, sok összetevőnek és azok megfelelő kapcsolatának kell megvalósulnia. A játékosok viselkedése a pályán és pályán kívül közvetlenül hatással van a csapat teljesítményére. A kollektív siker szintén függ a szakértelemtől, az elvégzett munka minőségétől, az erőforrásoktól és a támogatástól. Itt is szeretném megköszönni a csapat és a stábtagok nevében a szurkolóink kitartó buzdítását, és vezetőségünknek, valamint Cigánd város önkormányzatának a támogatását.

Fabu, Szilvási, Kristófi

Azt is szóba hoztuk az edzőnek, lehet, hogy a játékosok fejében már meg van az első hely, viszont a szezon fele még a csapat előtt van...

– Nem nézegetjük a tabellát, a csapat célja továbbra is hogy fordulóról-fordulóra fejlődjünk, jobbak és sikeresebbek legyünk – hangsúlyozta Paulik István, akinél arról is érdeklődtünk, hogy kiket tart leginkább riválisnak a bajnokságban. – Több minőségi játékoskerettel rendelkező csapat is van, nem lenne illendő bármelyiket is kiemelni közülük.

A Cigánd SE-nél pillanatnyilag három súlyos sérüléssel bajlódó játékos van (Eleket és Szegedit megműtötték, Kulcsár pedig január elején esik át beavatkozáson) az ő visszatérésük folyamatban van, pontos időt velük kapcsolatban jelenleg nem lehet tudni.

A bodrogköziek már bejelentettek három új igazolást: Fabu Máton védekező középpályást Sényőről, a volt korosztályos válogatott védőt, az NB I-es rutinnal is rendelkező Szilvási Pétert (akinek legutóbbi klubja szintén a Sényő volt, ám fél év után abbahagyta a focit és családi vállalkozását irányította), valamint a csatár Kristófi Sándort (az előző félévet sérvműtétje miatt kihagyta, de már teljesen egészséges).

– A csapat tagjai december 19-től egyéni otthoni edzésterv alapján készülnek, az első 2023-as edzést január 16-án, hétfőn tartjuk Cigándon. A felkészülés során ellenfelünk lesz a Kisvárda MG tartalék, a Debreceni VSC tartalék, a Sényő, a Tiszaújváros, a szlovák Varannó és a Levelek is. Szeretnék a magam és a Cigándi Sportegyesület nevében mindenkinek boldog új évet kívánni! – zárta nyilatkozatát Paulik István.

Labdarúgás: Cigándi gólvágók

21 gólos: Nagy Dávid

8 gólos: Motkó Benjámin, Tóth Ádám

4 gólos: Kelemen Gergő

3 gólos: Elek Ádám

2 gólos: Artem Atamas, Baráz Márkó

1 gólos: Ferencz Róbert, Katona György, Szegedi Bence, Sztaroszta Dávid, Vass Otto