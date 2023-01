A nemzetközi, Élő-értékszám szerző rapid viadalt január 14-én, 10 órától játsszák. A verseny célja: emlékezés a fiatalon elhunyt Bódi Tamásra (1970-2014), a Heves és Nógrád megyei sakkélet kiemelkedő szervezőjére, vezetőjére és sakkpedagógusára, továbbá a sakkbaráti kapcsolatok ápolása, a sportág népszerűsítése.

A verseny helyszíne: Agria Park, II. emelet (3300 Eger, Törvényszék u. 4.). Rendező a Heves és a Nógrád Megyei Sakkszövetség, az egri Bolyky Bástya Sakk Egyesület. A főtámogató: Bódi Ilona, védnökei: Barna Nándor, a Heves Megyei Sakkszövetség elnöke és Farkas Attila, a Nógrád Megyei Sakkszövetség elnöke. Versenybírók: Orsó Miklós nemzetközi versenybíró, Vajda Albert versenybíró.

Résztvevők és csoportok

A csoport: nemzetközi értékszám szerző nyílt verseny, 2300 Élő pontszám alatti érvényes versenyengedéllyel rendelkezők részére.

B csoport: 1600 Élő alatt és Élő nélkül.

C csoport: 18 év alatti (U 18) amatőr játékosok.

Lebonyolítás mindhárom csoportban

9 forduló, svájci rendszer. Játékidő: 2x10 perc, plusz lépésenként 5-5 másodperc bónusz.

Nevezési díj

A csoport: 3000 forint

B csoport: 2000 forint

C csoport 1000 forint

Nevezés és információ

Tódor Sándor versenyigazgató, e-mail: [email protected], mobil: 30/250-2651. Nevezési határidő: január 13., péntek, 22.00 óra. Az ezután beérkezett, illetve a helyszínen történt nevezésekre 1000 forint felárat számítanak fel.

A verseny programja

Regisztráció a helyszínen: 8.00-9:50 között. Megnyitó: 09:55.

1. forduló: 10.00, majd a további fordulók folyamatosan.

Díjazás

A csoport: az első hat helyezett 50-40-30-25-20-15 ezer forintot kap

Az első három helyezett kupát, érmet és oklevelet vehet át.

Különdíjak az A csoportban: a legjobb nem díjas nő, szenior, U20, U15, U12, U10 éves. B csoport: az első három helyezett 15-10-5 ezer forintot, érmet és kupát kap. Különdíjak a B csoportban: kupát kap a legeredményesebb nem díjas női, szenior, valamint a legjobb nem díjas U14, U10 éves. C csoport: az első három helyezett 3-2-1 ezer forint pénzdíjat, kupát és érmet kap. Különdíjak a C csoportban: a legjobb három nem díjas U10, U12, U14 éves versenyző kupát és érmet kap. Valamennyi ebben a csoportban induló versenyző oklevelet és egy darab csokit is kap. Mindhárom csoportban a pénzdíjazásban nem részesülő versenyzők között 1 darab 5000 forint értékű ajándékcsomagot sorsolnak ki.