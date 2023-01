Két magyar együttes csap össze csütörtökön 18.10-kor Miskolcon, a DVTK Arénában: az Euroliga B-csoportjának 10. fordulójában DVTK-Hun-Therm – Sopron Basket mérkőzést rendeznek. Az ősi riválisok a legrangosabb kontinentális sorozatban mérik össze tudásukat, a címvédő soproniak a tabella első helyén állnak, és egy győzelemmel óriási lépést tennének a negyeddöntőbe jutás felé, a diósgyőriek sikere szintén ezen a téren lenne jelentős. Ugyanis DVTK-HT messze az előzetes várakozások felett szerepel ez Euroligában, pontszámban ott tart a csapat, ahol a negyedöntőt érő 3. és 4. helyezett gárdák.

A piros-fehérek a múlt vasárnap bajnoki meccsen, a szintén az Euroligában, annak is az A-csoportjában szereplő AKSC Szekszárd együttesét győzték le idegenben, 71-66-ra, és persze, hogy ettől még jobb lett a hangulat a csapat háza táján. A diósgyőriek remek sorozatban vannak, legutóbb december 14-én kaptak ki, idegenben, a spanyol Perfumerias Avenida ellen, El-meccsen, azóta viszont négy bajnokit és három nemzetközi kupameccset is nyertek, vagyis összességében, zsinórban hét sikernél tartanak.

– Természetesen, mint minden győzelem, így a szekszárdi siker is jó hatással volt, van a csapat hangulatára, az, hogy idegenben tudtunk rangadót nyerni még szebbé teszi mindezt – mondta Völgyi Péter, a DVTK-Hun-Therm vezetőedzője. – Mentálisan erősíti ez a keret tagjait, és persze az is, hogy szinte minden játékos el tud dönteni egy meccset. Most a csapatkapitány, Kányási volt az, akinek ez sikerült, de a meccs folyamén Garbin végig kiemelkedő teljesítményt nyújtott, és a centerek is alig hibáztak dobásban. Persze volt olyan, akinek most kevésbé ment, de ez előző meccsen meg éppen ő, illetve ők voltak azok, akik húzóemberek voltak. Minden meccsen mindenkinek vannak fontos momentumai, ez az, ami hozzásegít minket a győzelmekhez, és ez az, amire szükség van a jövőben is.

Az egyik legerősebb

A mostani ellenféllel az El-csoportkörében november 9-én, idegenben már játszott egy meccset a Diósgyőr, akkor 75-65-ös soproni siker született. Ezzel kapcsolatban kíváncsiak voltunk arra, hogy mennyire fontos, hogy mi történt azon a meccsen, elővették-e annak a mérkőzésnek a felvételét, annak ellenére, hogy a Sopron kerete azóta már változott.

– Igen, ezt a meccsüket is megnéztük, annak ellenére, hogy Sykes már nem a soproniak játékosa, és, hogy Turner személyében van új irányítójuk is. Utóbbira nagyon oda kell figyelni, ahogy Fegyvernekyre és Brooksra is, persze a komplett csapatuk nagyon erős, így sok mindennek össze kell jönnie annak, aki le akarja győzni őket – mondta Völgyi Péter, majd így folytatta: – A Sopron Basket nem csak magyar bajnoki címvédő, tavaly az Euroligát is megnyerték, és most is az élen állnak a csoportban. Európa egyik legerősebb csapata az övék, azzal együtt is, hogy volt rengeteg gondjuk ebben a szezonban, kezdve azzal, hogy nem érkezett meg az irányítójuk, hogy Sykes elhagyta őket. De visszahozták Turnert, aki lehet, hogy nem olyan, mint fénykorában, de ettől függetlenül most is remek játékos, és vele csapatként jobban funkcionálnak. A védekezésüket nem lesz könnyű feltörni, és támadásban nagyon kell figyelnünk arra, hogy jól elosszuk a területeket, és legyenek helyek a betörésekre. Ugyanakkor védekezésben csapatként kell őket megállítani, a gyors kosárszerzéseiket kell megakadályoznunk. Extra játékra van szükség ahhoz, hogy nyerjünk, és igaz, hogy az idei évben eddig nem állunk rosszul, de ez egyik pillanatról a másikra megváltozhat. Ugyanis rendkívül erős csapatok várnak ránk a folytatásban, a Sopron után a Győrt fogadjuk bajnokin, majd a török Mersin és a spanyol Girona érkezik hozzánk, Euroliga mérkőzésre. Ahogy eddig, úgy a mostani meccsen is azon leszünk, hogy örömet szerezzünk a szurkolóknak, ez tavaly kétszer is sikerült a Sopron ellen.

Kosárlabda: a női Euroliga B-csoport állása

1. Sopron Basket 2. Beretta Famila Schio (olasz) 3. CBK Mersin Yenisehir Bld (török) 4. Perfumerias Avenida (spanyol) 5. DVTK-Hun-Therm 6. Spar Girona (spanyol) 7. Basket Landes (francia) 8. Kangoeroes Mechelen (belga) 9 7 2 617-534 16 9 6 3 646-629 15 9 5 4 610-603 14 9 5 4 658-601 14 9 5 4 628-653 14 9 5 4 583-553 14 9 2 7 538-613 11 9 1 8 623-717 10