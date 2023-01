A labdarúgó NB II-ben vasárnap elkezdődnek a tavaszi szezon küzdelmei. A 21. forduló keretében a listavezető Diósgyőri VTK együttese 13.00-tól a Soroksár SC vendége lesz. A fővárosi csapat fordított párosításban 2-1-re nyerni tudott Diósgyőrben, és annak az augusztusi találkozónak az első gólját az a Lőrinczy Attila szerezte, aki a téli átigazolási szezonban a DVTK-hoz szerződött. A középpályáson kívül további három új labdarúgó tagja a piros-fehérek tavaszi keretének, a kapus Senkó Zsombor, a baloldali védő, Medgyes Sinan, és a gaboni támadó, Jérémie Obounet. A négyek közül Lőrinczy csapatba építése tart a legelőrébb, nagy valószínűséggel kezdő lesz volt csapat ellen a 28 éves labdarúgó. Ami az egyik oldalnak nyereség, az a másikon veszteség. A Soroksár SC-től az őszi szezon után három meghatározó játékos távozott, Lőrinczyn kívül Csontos Dominik, aki a Mezőkövesd Zsóry FC NB I-es gárdájához szerződött, ám innen kölcsönbe, az ETO FC Győr NB II-es csapatához került, Haris Attila pedig az NB I-es Paksi FC-ban folytatja. A soroksáriaknak a három távozójukkal összefüggésben három érkezőjük is lett, akik mindannyian fiatalok: a 22 éves Sipos Zoltán az NB II-es Szombathelyi Haladástól, a 21 esztendős Németh Erik a szintén másodosztályú Szentlőrinc SE-től, míg a 18 éves Szabó Valentin az NB III-as Puskás AFC tartaléktól költözött a fővárosba. Vagyis összességében nem erősödött a Soroksár SC, ami nem jelenti azt, hogy a DVTK-nak könnyű dolga lesz. Azzal együtt is, hogy a diósgyőriek felkészülése edzőjük szerint jól sikerült.

– Ez volt az első közös felkészülési időszakunk a csapattal, úgy érzem, hogy jól használtuk ki a rendelkezésünkre álló időt, az edzőtábor remekül sikerült. Köszönjük a vezetőségnek a lehetőséget, és köszönjük a segítséget mindenkinek, aki ebben részt vett! – nyilatkozta Kuznyecov Szergej, a DVTK labdarúgócsapatának vezetőedzője, majd így folytatta: – Jó ellenfelekkel találkoztunk, a felkészülési mérkőzések segítettek abban, hogy a labdarúgóink lássák, milyen a nemzetközi futball. Kemény munka van mögöttünk, és bár rövid volt a felkészülés, nem csak fizikailag, hanem taktikailag is tudtunk előre lépni. Nagyon pozitívan várom a bajnokság folytatását! Egyetlen meccs sem lesz könnyű, hozzánk hasonlóan minden ellenfelünk becsületesen készült a tavaszra, és a DVTK ellen mindenki kettőzött erővel fog küzdeni.

Kielemezték

A jó nyitány mindig fontos, és a Soroksár SC-vel szemben amúgy is van törleszteni valója a piros-fehér együttesnek, a Diósgyőrben elvesztett bajnoki miatt.

– Kielemeztük a Soroksárt, fiatal csapat, sok tehetséges játékosuk van, néhány tapasztalt labdarúgóval kiegészítve – nyilatkozta Kuznyecov Szergej. – Fegyelmezetten védekeznek, labdavesztés után gyorsan visszaállnak és alapvetően kontrákra játszanak, de mi minden ellenféllel szemben igyekszünk a saját játékunkat érvényre juttatni, ez most sem lesz másképp. Holdampf Gergő rehabilitációja folytatódik, ő biztosan nem lesz még bevethető, de Jérémie Obounetnek is van egy kisebb húzódása, valószínűleg még nem fog tudni pályára lépni. A többiek egészségesek és mindenki nagyon várja már a meccset. Szeretnénk ott folytatni, ahol decemberben abbahagytuk.

Ami győzelmet jelent, ugyanis az őszi utolsó fordulóban a DVTK 3-1-re nyert hazai pályán a BFC Siófok ellen, és ennek is köszönhetően, a feljutás fő várományosaként négy pont az előnye a 2. helyezett Pécsi MFC-vel szemben, és öt egységgel jobban áll, mint a 3. MTK Budapest, akiknek a jelenlegi pozíciójuk nem ér NB I-es tagságot (az első két helyezett válthat osztályt felfelé).

Várható kezdő

A DVTK várható kezdőcsapata: Danilovic – Csirmaz, Szatmári, Bárdos, Bokros – Bertus (Koman), Bényei, Lőrinczy – Gera, Eppel, Lukács D.