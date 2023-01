Szerdán bejutott a legjobb négy közé a Magyar Kupában a GreenPlan-Vegyész RC Kazincbarcika férfi röplabda csapata, ugyanis a negyeddöntő visszavágóján is (miként korábban Debrecenben) 3:1-re múlta felül a DEAC együttesét. Mindez azt jelenti, hogy miként egy évvel ezelőtt, úgy ezúttal is a Fino Kaposvárral kell megküzdenie a döntőbe kerülésért Toronyai Miklós edző csapatának, miután a somogyiak simán túlléptek a Kistext JP Auto Mercedes gárdáján. A másik ágon a Pénzügyőr SE és a Kecskeméti RC harcol meg a fináléba jutásért.

– Jól mentünk bele a mérkőzésbe, az első szettbe, amit meg is nyertünk – kezdte a VRCK trénere. – Tudtuk azt, hogy nem szabad könnyelműsködni, mert a DEAC jó csapat, hogy a meccsen belül is lépésről-lépésre kell haladni. Azonban a második felvonásban nem volt meg a megfelelő harcosság, ezért egyenlített a Debrecen, amely a hibáinkat is kihasználta. A harmadik felvonás rendkívül fontos volt, szerettük volna lezárni a továbbjutás kérdését, de a hajrában még a vendégcsapat állt jobban. Viszont nagyon küzdött, harcolt a csapat, és a rontások ellenére a mi javunkra tudtuk fordítani a szettet. Amennyiben nem lett volna az a hullámvölgy a második játékrészben, akkor megspórolhattunk volna magunknak jó pár labdamenetet, de végül is mindegy. Nyertünk, másodszor is, a célunkat elértük, továbbjutottunk. Van az a helyzet, amikor nem a játék szépsége az elsődleges, hanem a kitűzött feladat megoldása. Mindenkinek játéklehetőséget tudtam adni, legkésőbb a negyedik játszmában. Pályára lépett szlovák légiósunk, Jan Tarabus is, akinek Moraes mellett most kicsivel kevesebb az alkalma a játékra. A légiósszabály miatt döntéseket kell hozni, azonban ,,Jancsi" jól dolgozik, amikor bemegy a küzdőtérre, bizonyítja, hogy a csapatban a helye. Örülök annak is, hogy a 16 esztendős Cziczlavicz Dávid további rutint és pontokat szerzett felnőtt mérkőzésen, mert a junior bajnokság és egy Magyar Kupa meccs szintje, a gyorsaság nem ugyanaz, nem ugyanolyan.

Nagy a versengés

A Vegyész vasárnap a bajnokságban lép pályára, az Extraliga 13. fordulójában a Kecskeméti RC vendége lesz, 18 órától.

– Amikor hétközi mérkőzés van, illetve a hét végén is játszani kell, akkor a legfontosabb a megfelelő regeneráció, próbáljuk az úgymond rutinosabb embereinket is a legjobb formába hozni, hogy ismét a megfelelő szinten teljesítsenek. De persze van, volt edzés, labdás foglalkozás, no meg videózás is – közölte Toronyai Miklós. – Ismét egy fontos összecsapás következik, ráadásul idegenben. Már unásig elmondtam én, és a kollégák is, amit egyébként mindenki lát, hogy hat csapat kőkemény versenyt folytat egymással. Voltak is nemrég még további erősítések, Kaposváron, Székesfehérváron, és nálunk is Reffatti személyében. Óriási a harc, s ez így lesz a későbbiekben is, természetesen a legjobbat akarjuk kihozni ebből a versengésből. Nagyon kellene a siker Kecskeméten, ahol jók a kubai légiósok, de nem kell bemutatni a válogatott Keen Cameront, illetve Gebhardt Áront sem. Egy komplex csapatról beszélnünk, nem lesz egyszerű dolgunk, ám nekünk is van egy jó csapatunk, amelyik bárhol nyerhet. Jelen állás szerint, és ha hoznánk ezt, és a jövő heti meccsünket, akkor lehetnénk még akár másodikok is, azonban szükségesek ehhez más pályán elért eredmények is. Még több forgatókönyv lehetséges, az elsődleges célunk, hogy az alapszakaszt zárjuk az első négyben. Ehhez, emiatt kulcsfontosságú a vasárnapi győzelem.

A jövő hét végén befejeződik az Extraliga alapszakasza, amely után kettéválik a mezőny: az 1-4. és az 5-8. helyezettek még egy oda-visszavágós kört vívnak a középszakaszban, ami további 6-6 meccset jelent. Ennek végén jönnek majd a negyeddöntők, 1-8., 2-7., 3-6., 4-5. párosításban.

Röplabda: az alapszakasz állása