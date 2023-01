Az év végi ünnepek után azonnal munkához látott a GreenPlan-Vegyész RC Kazincbarcika élvonalbeli férfi röplabda csapata, amely a múlt héten, január 4-én a szintén extraligás Pénzügyőrrel edzett közösen, és felkészülési találkozót is vívott: a négyszettes csata 2-2-es döntetlennel ért véget, ahol mind a két csapat játékosai lehetőséget kaptak.

– December 17-én, szombaton volt az utolsó találkozónk az óévben, itthon, bajnokin, 3:2-re kikaptunk a DEAC-tól, egy öt meccses veretlenségi sorozatunk szakadt meg – mondta Toronyai Miklós, a barcikaiak vezetőedzője. – Akkor a válogatott kerettag Blázsovics Péter nem állt rendelkezésünkre, a vállában volt izomszakadás. Ez a problémája műtétet nem igényelt, pihenést viszont igen, hiszen szinte az egész nyarat végigdolgozta a nemzeti csapattal. Most már elkezdte a munkát, óvatosan, jó erőnlétben van. Az azóta eltelt időt arra használtuk fel, hogy csináljunk egy mini alapozást, amely során a kondicionális rész volt előtérben karácsony előtt, és a két ünnep között is. Az új esztendőben nyolc napja vagyunk újra edzésben, a múlt héten már természetesen a labda is előkerült. Értékelésem szerint jól sikerült a mögöttünk hagyott pár hét, úgyhogy pozitívan várom a folytatást, de a játékosok is, akik nagyon elszántak.

Kíváncsiak voltunk arra, hogy a szabályok adta kereteken belül miként tudja a szakvezető forgatni a légiósokat.

– Tudjuk cserélgetni a centereket, ha akarjuk, és kell, illetve feladóban is tudunk módosítani, amennyiben a helyzet úgy hozza. Ez jó – tette hozzá Toronyai Miklós. – Ne felejtsük el: az utóbbi évek legkiegyensúlyozottabb bajnoksága, szezonja zajlik, hat csapat gyakorlatilag hasonló erőt képvisel, ezért a meccsek kiszámíthatatlanok. Több klub is odaérhet az érmes helyekre, nagyon fontos, hogy az adott mérkőzésen, pillanatban ki, milyen formát hoz, mennyire felkészült fejben, mentálisan. Remélem, hogy minden alkalommal tudjuk a kellő szintet hozni, azt, ami az eredményességhez szükséges.

Ezt a feladatot

A szezonból még mintegy négy hónap van hátra, hogy mit remél a második félévben, arról is beszélt a GreenPlan-Vegyész RC trénere – aki természetesen érintette a mai, 19 órakor a Don Bosco Sportközpontban kezdődő MK negyeddöntő-visszavágót.

– Lépésről-lépésre kell haladnunk – jegyezte meg Toronyai Miklós. – Jelenleg a kupában vár ránk feladat, a DEAC által támasztott feladatot kell sikeresen megoldanunk. Az odavágón, Debrecenben, december 7-én győztünk 3:1-re, tehát az előny nálunk van. A számokból az következik, hogy akár már két szett is elég lehet nekünk a továbbjutáshoz, és arra kell törekednünk, hogy ezt minél hamarabb meg is szerezzük. Visszatérnék a mini alapozáshoz, és ismét hangsúlyoznám, hogy jól sikerült, vagyis joggal bizakodhatunk. Viszont nem szabad elégedetten pályára lépnünk, ismerjük a DEAC-ot, amely idén rettentően erős, kétszer legyőztek bennünket az Extraligában. Ismert, hogy továbbjutás esetén – minden bizonnyal – a Kaposvárral elődöntőznénk, de most még a soron következő felvonást kell határozottan megoldanunk. Egy biztos: a múlt, a kupaszereplés, az elmúlt két szezon érme kötelez bennünket, eltökélt szándékunk, hogy a jó MK-eredménysort, a hagyományt folytassuk.