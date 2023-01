Elindult a tavaszi szezon a labdarúgó NB II-ben, a listavezető Diósgyőri VTK együttese a 21. forduló keretében, vasárnap kora délután a Soroksár SC vendége volt.

Nem volt meglepetés

A piros-fehérek kezdőcsapata nem okozott meglepetést, Kuznyecov Szergej vezetőedző ugyanazt a 11 játékost küldte pályára, mint akiket a szerdai, a szlovák másodosztályban szereplő FC Kosice elleni hazai edzőmeccsen, amelyet 2-0-ra nyertek meg. Ez egyben azt is jelentette, hogy az új fiúk közül egyedül a Soroksár SC-től érkezett középpályásnak, Lőrinczynek jutott a hely a kezdőben, a bal oldali védő Medgyes, és a kapus Senkó a kispadra került, a gaboni támadó Obounet pedig sérülése miatt nem volt keretben. Rajta kívül a sérülését követően felépülőben Holdampf, valamint az NB III-as DVTK tartalék edzőmeccsére küldött Bánhegyi, Papp M. és Radics sem. A diósgyőriek erős kispadján – a már említetteken túl – többek között Koman, Könyves, Farkas D., Cseke és Jurek is arra várt, hogy bizonyítási lehetőséget kapjon.

A tavaszt a 9. helyről kezdő Soroksár SC-hez a télen érkezett három új fiú közül szintén egy kapott kezdőként lehetőséget, a Szombathelyi Haladástól igazolt Németh E. a középpályán, míg a Sipos Z. a kispadra került, Szabó V. pedig keretben sem volt. A fővárosi együttes az őszihez képest gyengült, hiszen három meghatározó játékosa távozott a téli szünetben (Lőrönczyn kívül Haris a Pakshoz, Csontos pedig a Győrhöz távozott), így a DVTK számított a találkozó esélyesének, azzal együtt is, hogy fordított párosításban, tavaly augusztusban a Soroksár nyerni tudott Diósgyőrben (2-1). A piros-fehérek győzelmi esélyeit növelte, hogy nagy létszámú szurkolótáboruk előtt futhattak ki a tavaszi startra, a lelátói biztatást illetően hazai hangulatban kezdhették a meccset.

Fölényben

A találkozó elejétől a DVTK futballozott fölényben. A hazaiak a labdaszerzéseket követő gyors akciók vezetésében bíztak, elsősorban a bal oldalon, Hajdú R. révén szerették volna megbontani a diósgyőri védelem jobb oldalát. A meccs első helyzete a 13. percben Eppel előtt adódott, a csatár középen, a kapu előtt, fejjel, célt tévesztett. Négy minutával később, egy rossz vendég átadás után újra a balon akartak építkezni a soroksáriak, de a DVTK visszaszerezte a labdát, Lőrinczy pedig remek passzal ugratta ki Lukács D.-t, aki elhúzta a játékszert Holczer kapus mellett, majd 10 méterről, laposan a ketrecbe gurított (0-1). A kérdés az volt, hogy ezután mit tud majd felmutatni a hátrányba került hazai együttes, de sok mindent nem sikerült összehozniuk. Nem úgy a Diósgyőrnek! A 23. percben Lukács D. nyargalt el a bal oldalon, remekül adott középre, az érkező Gera pedig 11 méterről a hálóba lőtt (0-2). A piros mezesek egy fél félidő alatt tulajdonképpen lerendezték a meccset, a 3 pont sorsát. A játékrész további idejében is a látogatóknak voltaknak nagyobb gólszerzési lehetőségeik, Kékesi szögletet követő, kaput elkerülő fejese és Hajdú R. égbe lőtt labdája ellenpólusaként, Eppel háromszor is sokkal közelebb járt a gólszerzéshez, ám a belső támadó minden kísérletét hárította Holczer. Emiatt ,,csak” két góllal vezetett a szünetben a fölényben játszó Diósgyőr.

Újabb gólok

A második félidő elején Lőrinczy bombáját védte Holczer, a DVTK nem változtatott a játékán, a vendégek a soroksári térfelén tartották a labdát, és ennek viszonylag hamar eredménye lett. Az 50. percben Csirmaz futott fel a jobb oldalon, és jó meglátással nem a kapu elé lőtte be a labdát, hanem a második hullámban, az üresen érkező Bertushoz passzolt, aki 16 méterről a kapu bal alsó sarkába lőtt (0-3). Nem sokkal később, egészen pontosan az 54. minutában először volt védeni valója Danilovicnak, a diósgyőri kapus Hudák löketénél mentett. A válasz, a túloldalon gól képében érkezett, az 59. percben Eppel passza után Lukács D. 16 méterről a bal alsó sarokba lőtt (0-4). A folytatásban a további Eppel – Holczer párharcokat rendre a hazai kapus nyerte, a diósgyőri középcsatár csereként úgy hagyta el a pályát, hogy nem sikerült a kapuba találnia. Az utolsó fertályórára három támadót küldött be a vendégek szakvezetője, a gólkülönbség javítása reményében. A Jurek, Könyves, Koman trió nagyon szeretett volna hozzátenni a meccshez, és ez sikerült is nekik. A 86. percben Könyves baloldali elfutása után középre adott, ahol Jurektől Lukács D. lábára pattant a labda, onnan pedig a bal alsó sarokba (0-5).

A DVTK az évad eddigi legnagyobb különbségű győzelmét aratta, és megerősítette helyét az első helyen.