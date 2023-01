A férfi röplabda Extraligában a hét végén elkezdik a csapatok a középszakaszt. A felsőház (1-4. helyezettek) 1. fordulójában Debreceni EAC – GreenPlan VRC Kazincbarcika meccset rendeznek vasárnap 18 órától a hajdúsági megyeszékhelyen. A vendég borsodiak a harmadik, míg a DEAC a második helyen került be ebbe a körbe.

– Az alapszakasz második részében nagyot futottunk – kezdte Toronyai Miklós, a Vegyész vezetőedzője. – Az első körben a hetedikek voltunk, azonban a másodikban óriásit teljesített a csapat, csak egy vereségünk volt. Az év elejétől nagyon motiváltan játszott a társaság, mindenki koncentráltan, az adott feladatra figyelve röplabdázott. Valamint természetesen ennek alapja volt a megfelelően, jó színvonalon elvégzett edzésmunka. Mindenképpen meg kell említeni még az izraeli Maccabi Tel-Aviv elleni két hazai Challenge Kupa mérkőzésünket, amelyek előtt nem voltunk a legjobb formában. Ezért azt kértük a csapattól, hogy mindenfajta teher nélkül játsszon, nem nyomasztott bennünket a tét. Kijött, ami bennünk volt, annak ellenére, hogy kiestünk. Ez átlendített bennünket a holtponton, ám számított Reffatti érkezése is, plusz löketet, magabiztosságot adott a többieknek. Ő egy karakter, a Kaposvár ellen például magához képest nem játszott jól, érezte a vádliját, azt mondta, ha nem lesz jó, cserét kér. Nem kért, de kevesebb labdát kapott a feladótól, ugyanakkor amikor kellett, a végjátékban profin megoldotta a feladatát, valamint fogadásban is szükségünk volt rá. Hadd hozzak egy hasonlatot a labdarúgásból: régebben többnyire Messit vagy Ronaldót sem cserélték le, akkor sem, ha 75 percig nem sok vizet zavartak. Mert mindenki tisztában van a képességeikkel, hogy ha még egy helyzetük lesz az utolsó öt-tíz percben, akkor azt valószínüleg értékesítik. Most az csapat van, és olyan játékkal, amit az elején gondoltunk, sikerült a menet közbeni váltás. Valahogy szeretjük a drámákat, mert két éve, és tavaly is nagyon hajtanunk kellett az alapszakaszban a megfelelő pozícióért.

Megvalósítani nehezebb

A középszakasszal kapcsolatban el kell mondani, hogy annak lezárulta után 1-8., 2-7., 3-6., 4-5. párharcokra kerül majd sor a negyeddöntőben.

– A Kaposvár és Kecskemét az alsó házban folytatja ebben a körben, a MÁV Előre négybe kerülése kellemes meglepetés, a DEAC-é talán kevésbé, ugyanis náluk évek óta szisztematikus építkezés, fejlesztés folyik – nyilatkozta Toronyai Miklós. – Minden meccs ki-ki találkozó lesz a középszakaszban, az első négyben senki nem mehet biztosra senki ellen. Úgy néz ki, és nincs ebben semmi túlzás, hogy akár az ötödik, hatodik pozícióból is oda lehet érni a bajnoki döntőbe. Az alapszakaszban megszerzett pontokat magunkkal visszük, a Pénzügyőr egy kissé ellépett a másik három csapattól, ám ha mindkétszer megvernénk őket, pluszban valaki még elkapná a fővárosiakat, akkor lehetnénk elsők is a középszakasz végén. De ezt könnyű elmondani, megvalósítani nehezebb. A cél az első két hely valamelyikének megszerzése, akkor talán valamivel könnyebb lehet a rájátszás. A DEAC-cal négyszer játszottunk ebben a szezonban, a két Magyar Kupa-találkozót megnyertük, a bajnokikat a Debrecen hozta. Nem lehet őket félvállról venni, csak maximális odafigyeléssel lehetünk sikeresek. Mindenki nagyon szoros és jó meccseket játszik velük, alaposan fel kell készülni mind fejben, mind szakmailag. Egy Vegyész győzni megy mindenhová, reméljük, hogy a jó szériánk nem szakad meg, a pillanatnyi forma fog dönteni.