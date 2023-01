A huszonhét éves Kékesi Mártont manapság nehéz elérni. A Testnevelési Egyetem kutatója, a Magyar Olimpiai Bizottság sportolói bizottságának tagja kétszeres ötkarikás szereplőként úgy pendlizik az Alpokban, mint más Miskolc és Felsőzsolca között.

A kukában végezte

– Már két hete élem a magam változatos napjait – mondta a többször megszakadt vonal végén. – Most például a technika ördöge félig-meddig elvágott a külvilágtól, a telefonom ugyanis rendre azt írja ki nekem, hogy vizet, vagy inkább nedvességet kapott és szárítsam ki, ellenkező esetben felmondja a szolgálatot. Azt pedig talán felesleges hangsúlyoznom, hogy mobil nélkül egy pillanat alatt „halottá” válhatok. Amíg ez nem következik be, gyors helyzetképet adok: ingázok Ausztria és Olaszország között, hol az egyikben ér a nappal, hol a másikban az este és fordítva. Közben edzés, autó, szállás, alvás, pihenés, keddtől pedig az itáliai Dolomitokban kezdődik a magyar nemzetközi bajnokság, amelyen nem babra megy a játék. Helyzetemet pedig bonyolítja egy olyan malőr, amely bármelyik sízőt elérheti. Az történt, hogy az egyik lecem eltört, így a kukában végezte a szolgálatát. Éppenséggel lementem vele a pályán, de a hegy alján kiderült, hogy elváltak a lapjai, ezért a gyárban kötöttem ki. A felszerelés készítője szponzorál engem, vagyis nem kellett fizettem, kalandozásommal csupán időt veszítettem és ezzel be is fejeztem a panasznapot...

Szuper-G-ben indul

A bánkúti gyereknek becézett kiválóság két számot kihagy, ennek okáról így beszélt:

– A már említett magyar nemzetközi bajnokságon nem indulok lesiklásban és alpesi kombinációban. Egyszerűen azért, mert ezekre nem tudtam kvalifikálni magam. Az időjárási viszonyok, azaz a hóhiány kiütött, fizikailag képtelenséggel „ajándékozott” meg. Szalomban és óriásműlesiklásban hatan vagyunk négy helyre, vagyis jön az úgynevezett szétlövés, el kell dönteni, hogy kik lesznek a kedvezményezettek és kik mennek a „levesbe”. Akik bekerülnek a kvartettbe, ebben a két műfajban még nem tekinthetik magukat világbajnoki indulónak, ugyanis a franciaországi vébén tartanak egy előfutamot, amelyről csak azok jutnak a főfutamba és válnak vb-szereplőkké, akik kiharcolják az első huszonöt fokozat valamelyikét. Akár átugrom a két akadályt, akár nem, szuper-óriásműlesiklásban egyedüli magyarként akkor is képviselhetem szineinket. A tavalyi előéletem során ugyanis elértem a ponthatárt, így automatikusan besorolnak, nagy eredményt azonban ezúttal nem várok magamtól.

Jeges havon

Kékesi Márton február 2-ig csúszkál Olaszországban és szokásával ellentétben picit tart a kvalifikációs viadaltól.

– Jó esélyem van arra, hogy a két számomban a négy közé verekedjem magam, de valamennyiünk dolgát megnehezíti, hogy jeges pályán kell helytállnunk – folytatta Mályi község díszpolgára. – Ilyen körülmények között teljesen más technikai fortélyokat kell bevetni, mint a porhó esetén. Nagyon agresszív haladást adok elő és a külső lábamat terhelem majd annak érdekében, nehogy kicsússzak. Aki nem edzett eleget jégen, vagy nem figyel, egyszerűen elrepül és ki fog szállni a versenyből. A legjobbakat remélve azért várom nagyon a hazautazást, mert fáradt vagyok. Otthon pihennem kell és feltöltődnöm, hiszen február 9-től már a világbajnokságon vizsgázom, legalábbis szuper-G-ben biztosan.