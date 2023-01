Férfi NB I/B, Zöld csoport, 15. forduló

Kecskeméti TE-Duna Aszfalt U23 – MEAFC-Miskolc (Kecskemét, kedd, 19.00)

Váczi Péter, a MEAFC-Miskolc edzője: – Az év végén sem álltunk le, hiszen komoly céljaink vannak. December 21-én, majd 27-én és 30-án is edzettünk, de Béres Dávid kollégámmal együtt már január 2-án is gyakorlást vezényeltünk a fiúknak. Most kezdjük, folytattuk a bajnokságot, januárban csak idegenbeli meccseink lesznek. Szeretnénk megelőzni a Budafokot, azaz első helyen zárni az alapszakaszt, de ez nem lesz egy könnyű menet. Aztán jöhet egy jó rájátszás, mely teljesen másik műfajt jelent. Remélhetően idén ebben a megmérettetésben is kijön majd a rutinunk, hiszen a csapat zöme már tavaly részese volt a bajnokság ezen szakaszának.