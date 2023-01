A női kosárlabda NB I 16. fordulójának rangadóját vasárnap délután rendezték, az AKSC Szekszárd vendége volt a DVTK-Hun-Therm csapata. A két euroligás együttes a legrangosabb nemzetközi kupasorozatban nem azonos csoportban szerepel, a tolnaiak az A jelűben 3 győzelemmel és 6 vereséggel állnak, a diósgyőriek a B-ben, 5 siker mellett 4 alkalommal kaptak ki. A két fél a mostani szezonban október 17-én játszott egymás ellen az NB I-ben, akkor a Diósgyőr pályaválasztóként egy ponttal (75-74) nyert. A szekszárdiakat a visszavágás mellett az is motiválta, hogy megőrizzék évadbeli bajnoki veretlenségüket.

Jól kezdte a meccset a DVTK-Hun-Therm, Aho T. hármasa után a következő három kísérletük is célba ért, és mivel ezek közül Garbin kettőt szintén a tripla vonal mögül engedett el, lélektani előnyhöz jutottak (5-11). Aztán változott a helyzet, ahogy az várható volt, nem ment minden dobás be, olyannyira nem, hogy öt és fél perc alatt csak Grigalauskyte faultos találta gyarapította a vendégek termését (12-14). A kezdeti gyors játék után a védekezés került előtérbe mindkét oldalon, a statikusabb játékban a Szekszárd volt az eredményesebb (15-15), a negyed Grigalauskyte góljával zárult (15-17).

A második játékrész elején Vivians előbb egy hármast, majd egy duplát is behúzott, és mivel a meccs folyamán első alkalommal a hazai gárda került előnybe, a diósgyőriek vezetőedzője, Völgyi Péter időt kért (20-18). A lepattanókra nem értek oda a diósgyőri játékosok, és Szekszárd jól védekezett, messze tartotta palánkjától a vendégeket (24-20). Aztán amikor Garbin bevágott egy triplát, Kányási pedig egy könnyű kosarat szerzett, fordult az állás (24-25). A folytatásban Garbin ugyan negyedszer is betalált távolról (26-28), de aztán megzavarodtak a látogatók, fél perc alatt három akciógólt kaptak, amire DVTK időkérés volt a válasz (32-28). A pauza után 8 pontra lépett el a Szekszárd (36-28), ám hiába szerzett két centergólt a hajrában Green, Studer A. dudaszós, palánkos hármasa a hazaiaknak adott okot az örömre (41-34).

Fordulás után

Kevés gól született a térfélcserét követően, óriási csaták dúltak a pozíciókért, négy és fél perc játék alatt mindkét oldalon csak 4-4 pont jött össze (45-38). Garbin ötödik hármasát (45-41) nem tudta meglovagolni a vendég együttes, lepattanókat nem igazán sikerült szerezniük a diósgyőrieknek, a Szekszárd elment tíz ponttal, Völgyi edző pedig időt kért (51-41). A 28. minutában a hazai szakvezető kért időt (54-45), nem sokkal később – a csütörtöki, belga bajnok elleni Euroliga meccs legjobbja – Bernáth szerezte meg az első találatát a mérkőzésen, ez is kellett ahhoz, hogy meccsben maradjon a DVTK (56-50).

A negyedik negyedben jobban lepattanózott a Diósgyőr, a vendégek felzárkóztak (58-56), többször is egyenlíthettek volna, ez négyszer sem sikerült, a piros mezesek, a meccsre addig jellemző módon többször is eladták a labdát. A 37. percben Garbin újabb hármast szerzett (62-61), ám erre Miklós M. is egy triplával válaszolt. A hazai együttes a 39. percig vezetett, ám ekkor Kányási megszerezte első hármasát (65-66), így 95 másodperccel a vége előtt a hazai szakvezető kért időt. A pauza után Green centerhelyről volt eredményes, majd Kányási következett, ismét távolról, és ezzel a találatával eldőlt a meccs (65-71).

AKSC Szekszárd – DVTK-Hun-Therm 66-71 (15-17, 26-17, 15-16, 10-21)

Szekszárd, 1200 néző. V.: Cziffra, Söjtöry, Nyilas.

AKSC Szekszárd: VIVIANS (14/6), STUDER Á. (18/3), Miklós M. (6/3), GOREE (12), Hebard (7). Csere: Wallace (4), Krnjic (3), Horváth D. (-), Holcz (2), Bálint R. (-). Vezetőedző: Zeljko Djokic.

DVTK-Hun-Therm: Guirantes (10), AHO N. (2), Aho T. (3/3), GARBIN (18/18), GREEN (14). Csere: Grigalauskyte (8), Bacsó (-), KÁNYÁSI (10/6), Bernáth (4/3), Kiss A. (-). Oláh F. (2), Vezetőedző: Völgyi Péter.

Zeljko Djokic: – Gratulálok a Diósgyőrnek.

Völgyi Péter: – Látszott, hogy fáradt volt mind a két csapat, sok olyan hiba csúszott be mindkét oldalon, ami nem jellemző. Nagyon örülök annak, hogy lányok szíve a helyén volt, és az utolsó játékrész végére megtaláltuk a mélység és a külső dobások közötti egyensúlyt, ami addig nagyon hiányzott. Nagy dolog, hogy a 25 eladott labda ellenére sikerült nyerni. Ez egy nagyon értékes győzelem.

Kosárlabda: a női NB I állása

1. Sopron Basket 16 15 1 1307-846 31

2. Serco UNI Győr 15 14 1 1306-1003 29

3. NKA Universitas Pécsi EAC 16 13 3 1227-1084 29

4. AKSC Szekszárd 17 12 5 1379-1096 29

5. DVTK-Hun-Therm 15 13 2 1131-887 28

6. E.ON ELTE BEAC 16 7 9 1155-1276 23

7. Ludovika Csata 16 7 9 1136-1117 23

8. Vasas Akadémia 15 5 10 978-1078 20

9. TFSE-MTK 16 4 12 1062-1181 20

10. BKG-Prima Natura Szigetszentmiklós 15 4 11 949-1168 19

11. VBW CEKK Cegléd 16 1 15 1060-1350 17

12. PINKK Pécsi 424 17 - 17 943-1547 17