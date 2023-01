A DVTK kiválósága eddig két ötkarikás viadalról maradt le: nem jutott ki a 2016-os, Rio de Janeiro-ban tartott játékokra és lekéste a koronavírus járvány miatt egy esztendővel elhalasztott, 2021-ben tartott tokiói viadalról is.

Szombaton versenyez

– A francia fővárosban már mindenképpen ott akar lenni – újságolta mestere, Flórusz János, aki így folytatta: – Párizsban, mint ismeretes, jövőre találkoznak a világ legjobb sportolói. A XXXIII. nyári eseményt bő másfél év múlva, 2024. július 26-án nyitják meg, a záróünnepséget pedig augusztus 11-én tartják majd. Ezt az időpontot beírtuk a naptárunkba és kőbe véstük, hogy nekünk jelenésünk lesz a földkerekség egyik legnagyobb és legnépszerűbb metropoliszában. Már kezdetét vette a kvalifikációs szakasz, így minket is egyre jobban sürget az idő, bár kapkodnunk még nem kell.

Gercsák Szabina a nyáron huszonhét esztendős lesz és tiszteletet parancsol az eredménylistája. Rendelkezik U23-as Európa-bajnoki címmel, valamint junior világ- és Európa-bajnoki arannyal, továbbá ifjúsági Eb-címvédő is volt.

– Az olimpia mindent visz és a nagyon hiányzik, ezért meg kell nyomni a ceruzánkat – folytatta Flórusz János. – Tanítványom már a közelmúltban is tatamira lépett volna Izraelben, de a még mindig köztünk lévő pandémia levette a lábáról, így nem utazhatott el Jeruzsálembe. Szabina most Tatán dolgozik, a válogatott táborában gyűjti az erőt és társaival onnan indul Portugáliába.

Budapestről csütörtökön száll fel az a repülő, amelyik a lisszaboni viadalra szállítja küldöttségünket. A miskolci lány szombaton a hetven kilós súlycsoportban igyekszik minél több olimpiai pontot szerezni annak érdekében, hogy közelebb kerüljön a párizsi kiküldetéséhez. KT