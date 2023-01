A miskolci Swimming Pentathlon Club versenyzője, a 23 esztendős Guzi Blanka már tavaly, október második felében megkezdte a felkészülést a 2023-as év versenyekre, úgy, hogy a budapesti edzéseinek száma jelentősen csökkent. Az öttusázónak felvetettük, hogy néhány hete még úgy volt, hogy hazaköltözik, így elsőként arról érdeklődtünk, hogy ez megtörtént-e.

– Valóban volt egy ilyen felvetés, és ennek eredményeként sok edzést Miskolcon, illetve a szülői ház környékén, Kistokajban végzek, hiszen futni ott is szoktam, de van két olyan tusa, ami változatlanul Budapesthez köt – mondta a 2021-ben egyéni Európa-bajnoki ezüstérmet szerzett sportoló, majd így folytatta: – Az egyik a lovaglás, a másik a vívás. Utóbbit nem tudom, és nem is akarom megváltoztatni, ugyanis a két edzőmmel, Dancsházy-Nagy Tamással és Magyari Istvánnal szeretek együtt dolgozni, szerintem nagyon sokat segítenek nekem, és ezen a téren van is elmozdulás. Ha lehet ilyet mondani: én megvagyok elégedve velük, így eszem ágában sincs változtatni. Ezen kívül az úszó edzések egy része, a technikai jellegűek szintén Budapesten zajlanak, de nagy örömömre tényleg sok időt töltök együtt Miskolcon a nevelő edzőmmel, Fázold Henrikkel.

A kétlakiság menetrendje

Kíváncsiak voltunk arra, hogy a kétlakiság menterendje hogy néz ki.

– Egy klasszikus hetem, amikor nincs edzőtábor, általában úgy zajlik, hogy szerdán, csütörtökön és pénteken, utóbbi napon délig, Pesten vagyok. A hét utolsó munkanapján már Miskolcon edzek, szombaton, vasárnap és hétfőn szintén. Tulajdonképpen az ingázós élet tért vissza – mondta Guzi Blanka, majd így folytatta: – Nem akarom elkiabálni, de úgy néz ki, hogy jót tesz nekem, hogy többet vagyok itthon, a saját felségterületemen, a Miskolc-tapolcai futások, az itteni lövészet, a hazai uszoda mind pozitív impulzust adnak.

És, hogy mire, és hogyan készül Guzi Blanka, erről az érintett a következőket nyilatkozta:

– A tavalyi Európa-bajnokság után kaptam egy kis pihenőt, de október közepén ismét elkezdtem az edzéseket. Novemberben Tatán voltunk edzőtáborban, a mostani hónap végén pedig Rómába megyünk, szintén edzőtáborba. Gyorsan telnek a napok, az olaszországi napok után rögtön jön a budapesti Peridot Kupa, a fedett pályás verseny, az évad első megméretése. Utána pedig szépen sorban a világversenyek, a világkupák, Európa-bajnokság és persze a világbajnokság. Szeretném, ha ez a mostani év jobban sikerülne, mint a tavalyi, és ezzel összefüggésben picit nagyobb hangsúlyt kap majd az idei esztendőben a mentális felkészülés.