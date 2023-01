A Magyar Labdarúgó Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósága játékvezetői bizottságának ünnepélyes évzáróján több mint kétszázan állva tapsolták meg egykori elnöküket. Elsősorban azért, mert ötven esztendős testületi tagságához érkezett, aztán díjazták, hogy szívműtétje után sem hagyta ki a hagyományos rendezvényt.

BL-finalistája is volt

– Miután szólítottak, majd méltattak, tartottam magam, így nem könnyeztem, de az éljenzésem után nagyon meghatódtam – közölte Pecze István hajdani országos kerettag, aki másfél évtizedig a helyi testület elnökeként is szolgálta a síposokat. – Olyan eredményekkel büszkélkedhetek, hogy szerintem még sokáig nem fognak túlszárnyalni. Munkálkodásom idején hárman kaptak FIFA-jelvényt, továbbá vezető bíróként, asszisztensként és a futsal műfajban tucatnyian kerültek az élvonalbeli keretekbe. Az pedig, hogy az egyik „gyerekünk” aktív szereplője lett a Londonban rendezett Bajnokok Ligája döntőjének, mindent vitt. Ezért Fábián Mihályt, aki azóta már Ausztráliában írja a maga páratlan életrajzát, név szerint is meg kell említenem. Engem többen támogattak és én is felkaroltam a tehetséges fiataljainkat. Szívet melengető, hogy az itteni bizottságban egyre több doktori címmel és egyetemi végzettséggel rendelkező dirigens dolgozik és ahogyan mi mondjuk, működik a pályán. Úgy látom, hogy a mostani utódom, dr. Varga Zsolt jó úton halad: szakmailag rendkívül képzett és intelligens emberekből álló csapatot épített fel, így abban hiszek, hogy amikor majd őt köszöntik a fél évszázados jubileumán, ugyanolyan éljenzésben lesz része, mint most nekem. Végül megemlítem, hogy én írtam a játékvezetők himnuszát és hosszú pályafutásomnak erre a „dobására” is nagyon büszke vagyok. KT

A legendás Stenczel István köszöntötte a helyi játékvezetői történelmet írt Pecze Istvánt Fotó: Vajda János