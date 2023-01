Röplabda. A férfi Extraliga 2022/2023-as szezonjában elérkeztek az alapszakasz utolsó köréhez a csapatok, ugyanis a hét végén a 14. forduló keretében lépnek pályára az együttesek. Az első négybe kerülésre több alakulat is pályázik, hiszen a második és a hatodik helyezett között mindössze három pont a különbség. Már írtunk róla, hogy az alapszakaszt a középszakasz követi majd, ahol az első négy helyezett egymással, és az 5-8. helyezett is egymással játszik oda-visszavágós rendszerben. A csapatok az alapszakaszban megszerzett pontjaikat viszik magukkal a középszakaszba, ezért lehet fontos például a már első Pénzügyőr SE számára, hogy az utolsó fordulóban is begyűjtse mindhárom pontot.

A pályaválasztói jog miatt már most lényeges lenne az első négybe kerülés a GreenPlan-Vegyész RC Kazincbarcika számára, ehhez a képlet egyszerű: bármilyen arányban, de nyerniük kell a Fino Kaposvár ellen a vasárnap 18 órakor, a Don Bosco Sportközpontban induló találkozón. Amennyiben csak az egy körrel ezelőtti eredményekből indulunk ki, akkor erre minden esély meg van, hiszen amíg a somogyiak saját pályájukon 3:0-ra kikaptak a DEAC-tól, a Barcika hasonlóan három szettben diadalmaskodott Kecskeméten.

Nincs félnivalójuk

– Kecskeméten az agresszív nyitásaink hozták meg a győzelmet, ezzel nagy nyomás alatt tudtuk tartani a hazaiakat – közölte Toronyai Miklós, a VRCK vezetőedzője. – A jó szervák által a blokk és a mezőnyvédekezés is a csúcson volt, főleg az első szettben tudtunk sok sáncot bemutatni, illetve végig koncentráltak voltak a játékosok. Úgy mentünk bele ebbe a meccsbe, ahogyan egy ilyen rangadóba bele kell menni. A vasárnapi összecsapás egy még komolyabb csata lesz, hazai környezetben, és óriási a tét. Az utolsó alapszakasz mérkőzésünkön pontot, pontokat kell szereznünk ahhoz, hogy a négyben legyünk. Ha egyet, vagy kettőt sikerül, akkor nézni kell a többi meccset is, ha hármat, akkor nem. Nyílván az utóbbi lenne a legjobb, de ez egyben nagy felelősségel is jár. Ugyanakkor tudom, biztos vagyok abban, hogy a játékosok el tudják viselni a terhet, és minden a lehető legjobban fog elsülni a mi szempontunkból. Úgy gondolom, hogy az év eleje óta, amióta visszajöttek a játékosok karácsony-szilveszter után, mindenki maximálisan a csapatért, az eredményekért dolgozik. Sérültünk most nincs, szerintem jelenleg olyan keretünk van, amely bárki ellen ütőképes, és elég lehet a céljaink eléréshez. Ugyanakkor a Kaposvár otthoni vereségéből nem szabad kiindulni, veszélyes lenne, egyértelmű, hogy javítani szeretnének a 0:3 után. Azért is pikáns lesz ez a meccs, mert nekik is hasonló céljaik vannak, és nem akarnak kicsúzni a négyből. Amit Kecskeméten hoztunk, és összességében az előző nyolc-kilenc mérkőzés alapján félnivalónk idehaza nincsen, amennyiben mindenki hozza azt, ami benne van, akkor elérhetjük azt, amit akarunk. De persze az a forgatókönyv is előállhat, hogy egy hosszabb összecsapás lesz.

Hír még az is Barcikáról, hogy a Magyar Röplabda Szövetség elnökségének döntése értelmében Toronyai Miklós marad az U22-esek szövetségi edzője, és a felnőtt nemzeti csapattal is tovább dolgozhat. Mint ismert, tavaly év végén Nagy Pétert nevezte ki az MRSZ a férfi válogatott élére. A MAFC-BME korábbi trénere a GreenPlan-Vegyész RC Kazincbarcika vezetőedzőjét kérte fel a másodedzői feladatok ellátására. Toronyai a korábbi szövetségi kapitány, Koch Róbert kapitánykodása alatt is a szakmai stáb tagja volt, valamint az U22-es válogatottal szerepelt az Európa-bajnoki selejtezőn. MI

A tények: a bajnokság állása

1. Pénzügyőr SE 13 6 4 1 – 1 1 34:12 32

2. Fino Kaposvár 13 4 – 4 1 1 3 27:23 21

3. Debreceni EAC 13 3 2 2 2 2 2 27:24 21

4. GreenPlan-VRCK 13 4 2 1 1 1 4 24:22 21

5. MÁV Előre SC-Foxconn 13 3 2 1 4 1 2 27:25 21

6. Kecskeméti RC 13 1 2 4 1 3 2 26:28 18

7. MAFC-BME 13 2 1 1 3 2 4 20:30 14

8. Kistext JP Auto Mercedes 13 – 2 – 2 4 5 14:35 8