A piros-fehérek szerdán Románia felé vették az irányt, az Erste Liga keretében második túrájukat teljesítik a szomszédos országban. Az első kalandozásuk három mérkőzéséből – akkoriban még teljesen váratlanul – hét pontot gyűjtöttek, most pedig az lenne meglepő, ha mind háromszor nem lennének partiban vendéglátóikkal.

Nehéz mérkőzések

A Macik sokféleképpen tették már meg az oda-vissza csaknem ezerötszáz kilométeres utat. Volt, hogy a buszon töltötték az éjszakát, de közben megváltoztatták taktikájukat. Újabban már reggel ülnek társasgépkocsira annak érdekében, hogy a pihenő idejüket kényelmes ágyakban töltsék.

– Túránk főhadiszállása Csíkszeredában lesz – kezdte Marosi Tamás csapatmenedzser, majd így folytatta: – Csütörtökön reggel egy edzés szerepel a programunkban, majd délután már a Gyergyói HK otthonába utazunk tovább és lejátsszuk a túránk első meccsét. Azt talán felesleges is kihangsúlyoznom, hogy milyen nehéz mérkőzések várnak ránk, hiszen a liga topcsapata a Gyergyó, aztán a héten hat játékost is igazolt Csíkszereda, valamint a szintén erős kerettel rendelkező Brassó lesz az ellenfelünk. Ennek ellenére alakulatunk célja az, hogy pontokkal térjünk majd haza, hiszen az alapszakasz végéhez közeledve minden egységnek kiemelt jelentősége lesz. Úgy tűnik, hogy a gárdánkat sújtó betegséghullámon túl vagyunk, hiszen Páterka Bence is felépült és velünk tartott. Csapatkapitányunk, Miskolczi Márk a legutóbbi meccseket sérülés miatt hagyta ki, de már ő is egészséges. Egyedül Alexander Shkrabov, a fehérorosz nemzetiségű hátvédünk nem jöhetett az együttessel: hokistánk jelenleg a sérülése utáni rehabilitációját csinálja és várhatóan csak január második felében végezhet teljes értékű munkát.

A miskolciak 2023-as itthoni bemutatkozása egészen január 15-ig várat magára, ekkor a Dunaújvárosi Acélbikákat fogadják majd a népkerti jégcsarnokban – előtte két nappal Székesfehérvárott meccselnek. KT

Boxba1

A túra programja

Január 5., csütörtök, 17.30: Gyergyói Hoki Klub – DVTK Jegesmedvék

Január 6., péntek, 17.30: Csíkszeredai Sportklub – DVTK Jegesmedvék

Január 8., vasárnap, 16.30: Corona Brasov – DVTK Jegesmedvék



Jégkorong: az Erste Liga állása

1. Budapest Jégkorong AHC 25 17 2 1 5 115–57 56

2. Gyergyói HK 25 17 1 2 5 106–62 55

3. DVTK Jegesmedvék 26 14 4 1 7 90–66 51

4. Debreceni EAC 26 12 1 2 11 85–89 40

5. Corona Brasov 25 10 4 2 9 73–70 40

6. FTC-Telekom 25 11 1 2 11 77–80 37

7. Sport Club Csíkszereda 25 9 3 4 9 85–87 37

8. Újpest TE 27 8 2 3 14 86–101 31

9. Dunaújvárosi Acélbikák 26 5 2 2 17 76–123 21

10. FEHA 19 24 3 1 2 18 53–111 13

A képen: a Macik az idei esztendő első edzésén vidámak voltak