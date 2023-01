A DVTK Jegesmedvék gárdája az Erste Liga 31. fordulójának meccsét a fővárosban, a nagy múltú Újpesti TE vendégeként vívta. A piros-fehérek az alapszakasz keretében a harmadik helyért küzdenek, a papírforma alapján győzelmi eséllyel utaztak a fővárosba. Kerettagjaik közül az Amerikában portyázó Pecsét és a sérüléssel bajlódó Shkrabov kivételével mindenki mesterük rendelkezésre állt. Tokaji Viktor vezetőedző kapujuk elé, mint szinte mindig, Vorist állította.

Berdnikov döntött

A meccs gördült a maga módján, bár a nagy akarásban az elején három kiállítás is történt. A bűnöket a gáncsolás és a magas bottal való játék jelentette, Pokornyi például mindössze 27 másodperc elteltével már mehetett le, de nem a kispadjára, hanem a büntetésben részesülők ketrecébe. Aztán 13.51 és 14.15 között, azaz 24 másodperc alatt két gól is született. Az elsőt a negyedik soros Balogh B. zavaros helyzet után hozta össze (1–0), majd Szirányi szokásos ágyúja távolról hozta meg az egyenlítést (1–1). A 10–12-es lőlap arról árulkodott, hogy a felek az első harmadban azonos hullámhosszon voltak elsősorban azért, mert a házigazdák igencsak felszívták magukat.

A második harmad 29. percének végén – némi meglepetésre – újra a hazaiak jutottak előnyhöz. Az UTE tisztán első sora hozta össze a második találatukat, amelyet a légiós védő, Jekunen távolról jegyzett (2–1), ezzel pedig megint kapaszkodásra kényszerítették a Jegesmacikat. Pontosan 4 perc telt el, amikor 32.39-nél a miskolciak lemásolták az első szakasz forgatókönyvét. Az akció Szirányitól indult, majd Lövei közreműködésével Blaskóhoz került a korong, utóbbi pedig szemből betalált (2–2). A 34. percben a nagy igyekezetben öt helyett hat diósgyőri mezőnyjátékos lépett a jégre, így mínusz egy lett az akció vége, vagyis négy piros-fehér harcosnak kellett kibekkelnie a százhúsz másodperces csapat büntetést. Ezt megtették, a 2–2-vel pedig a felek az utolsó harmadra bízták a pontok sorsának eldöntését. A holtidőben kiadott 7–12-es célzási arány már arról árulkodott, hogy a látogatók támadásban többet tettek a sikerért.

A 48. percben felcsillant annak reménye, hogy a Jegesmaciknak ne kelljen túlórázniuk. A közelmúltban igazolt Berdnikov használta ki kínálkozó lehetőségét (2–3), és ezzel először vezettek a látogatók. Nem sokkal ezt követően Mattyasovszkyt fogásért vették le a pályáról a játékvezetők. A lilák járatták a korongot, szokás szerint passzolgattak, de amikor lövésre szánták el magukat, a játékszer útjába álltak az éppen bekkelők, vagy Voris jeleskedett. Az 58. percben Kiss Philip fogásért kapott kisbüntetést, ezalatt Vaséknak „csak” annyi dolguk akadt, hogy gólt szerezzenek, vagy tartsák az egyensúlyt. Az Újpest mestere időt kért, majd 58.43-nál 19-re lapot kért, hiszen lehozta kapusát, helyette mezőnyjátékost küldött be, hálójuk így üresen maradt. Minden maradt a régiben, így a 3 pont a Macikhoz került.

Vasárnap 18 órától a DVTK Jegesmedvék – Corona Brasov találkozó következik a Népkertben.



A tények

Újpesti TE – DVTK Jegesmedvék 2–3 (1–1, 1–1, 0–1)

Budapest, 445 néző. V.: Nagy A., Soós, Árkovics, Szabó D.

Újpesti TE: Rajna (Monostori) – Balázsi, Jekunen 1, Benk (1), Nádasy, Peresunko (1) – Kiss D., Pokornyi, Kiss Patrik, Madácsi (1), Shirley (1) – Kiss Philip, Tornyai, Kovács A., Simon P., Szabó R., Balogh B. 1 – Lászlóffy, Nemes. Vezetőedző: Virág Csaba.

DVTK Jegesmedvék: Voris (Kiss B.) – Wehrs, Ilvessuo, Lövei (1), Blasko 1, Mattyasovszky – Kiss R., Vojtkó, Galajda (1), Razumnyak, Miskolczi – Bennett, Szirányi 1 (1), Berdnikov 1, Páterka (1), Kuleshov (1) – Illés M., Vas J., Ritó, Farkas M. Vezetőedző: Tokaji Viktor.

Kiállítások: 4, ill. 8 perc.

Képünk a piros-fehérek egyik korábbi meccsén készült