Az összecsapásnak a Miskolci Egyetem Körcsarnoka ad otthont.

A Gesztelyi Futsal csapat az első fordulóban az Eger alakulatát verte meg idegenben 5–2 re, így jutott a második fordulóba. A Gesztely Futsal ebben az évben indította NB III-ban a felnőtt csapatát, amely vezeti a bajnokságot: négy mérkőzésből négy győzelmet szerzett. Varga László játékosedző jól készíti fel együttesét hétről hétre és bízik benne, hogy a bajnokságot megnyerve egy osztállyal feljebb is ki tudják majd próbálni magukat. Igaz, a csapat nagy része NB II-es tapasztalattal rendelkezik.

Ami ebben a szakágban is fontos utánpótlásban is versenyeznek a Gesztelyi fiatalok a Regionális Keleti csoportban az U -17 is vezeti a bajnokságot az U-20 csapatunk jelenleg a középmezőnyhöz tartozik!