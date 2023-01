Az NB I-es bajnokság 17. fordulója keretében vasárnap ebéd után csaptak össze a felek. Bár a felcsútiak a dobogós helyekért, a kövesdiek pedig a kiesés elkerüléséért harcolnak, az előző öt fordulóban mégis utóbbiak gyűjtöttek több pontot, hetet, miközben Hornyák Zsolt tanítványai csak ötöt, ami a második legkevesebb a mezőnyben.

Lukic és Pillár

A Mezőkövesd pontjainak túlnyomó többségét – 87.5 százalékát – otthon szerezte meg, 16-ból 14-et, a 4–2–2-es mérlegével azonban így is csak a középmezőnyben van a hazai tabellán. Vendéglátóként a legutóbbi négy találkozóján nem kapott ki és közben 10 pontot szedett össze. A Puskás Akadémia a bajnokság első fordulójában 1–0-ra alulmaradt a címvédő FTC otthonában, azóta viszont a hét vendégjátékán nem talált legyőzőre (2 siker, 5 döntetlen). Látogatóként ez jelenleg e leghosszabb veretlenségi széria most az NB I-ben. A Mezőkövesd védelméből Lukic és Pillár is begyűjtötte az ötödik sárga lapját, így ők ezúttal nem játszhattak.

Izgalom nélkül

A 4. percben Spandler két méterről feladta a labdát Piscitellinek, majd a vendégek, sérülés miatt, már a 12. percben cseréltek. Kicsivel többet birtokolta a labdát a Puskás gárdája és kapura is veszélyesebb volt. A sárga-kékek kontrákra építették taktikájukat és arra, hogy sikerül kiugratni induló csatáraikat. A középpálya az érkezőké volt, közben a 19. percben Drazic két csel után az ötös bal sarkáról lőtt, de labdájába beleléptek a védők. Negyedóra után kiegyenlítetté vált a játék, ennek jegyében a hazaiak többször céloz meg a hálót és több szögletet is elvégezhettek. A két 16-os között csordogált a meccs, különösebb izgalom nélkül. A 29. percben a félpálya közelében dulakodtak a felek, akiket Andó-Szabó lecsillapított. Letámadással próbálkozott a PAFC, aztán a 35. percben Corbu balról, 11 méterről centiméterekkel gurított a bal alsó sarok mellé. Piscitelli sokat volt játékban, szemben a fagyoskodó Tóth B.-vel. A 40. percben Nagy G. 18 méterről a kapu fölé bombázott.

A 80. percben

A félidei statisztika szerint 55 százalékban a vendégek birtokolták a labdát, a Puskás tagjai hatszor lőttek kapura, négyszer a kapu felületére, a hazaiaknál ez az arány kettőből nulla volt, a mesterek pedig a holt időben nem cseréltek

A 49. percben Nagy G. óriási helyzetben, két lépésről, jobbal sem tudta a bal sarokba kotorni a labdát – valószínűleg azért, mert amikor emelte a lábát, elcsúszott. Lényegesen aktívabb volt az MZSFC támadójátéka, feltehetőleg Kuttor Attila fejmosása hatott Cseriékre. A 60. perc táján már vártható volt, hogy az edzők friss erőket küldenek be. Különösebb okuk persze nem volt a variálásra, mert a gyepen lévők nagyon fegyelmezetten és nagy elszántsággal futballoztak, csupán a gólok hiányoztak. A 63. percben a kitörő Molnár G. 12 méterről, jobbal a kapu jobb oldala mellé helyezett, így maradt a 0–0, a ziccerek alapján a 2–0 helyett. Két perccel később Tóth B. Drazichoz passzolt, de ebből a százegyszázalékos ziccerből sem lett semmi. Érett a dél-borsodiak vezető találata a 70 percig egy gólosnak tűnő összecsapáson. Ez megszületett a 80. percben a szemfüles Drazic révén és már „csak” annyi dolga volt a fürdővárosiaknak, hogy ezt megőrizzék. A hajrában feljebb ment a Puskás, ennek majdnem kárát látta, de az újabb nagy lehetőségből nem „sült” ki a második hazai gól. A 90. percben még David Babunski keverte meg a felcsútiak védelmét és közel állt ahhoz, hogy ünnepeljék. Baluta még összeszedett két sárgát, majd bravúrjáért nagy éltetést kapott a publikumtól a Mezőkövesd csapata. KT

Mezőkövesd Zsóry FC – Puskás Akadémia FC 1–0 (0–0)

Mezőkövesd, 1000 néző. V.: Andó-Szabó (Vígh-Tarsonyi, Belicza B.).

Mezőkövesd Zsóry FC: Piscitelli (6) – Kállai K. (6), Zahary (6), Beriashvili (6), Filip (6) – Cseri (5), Nagy G. (5), Karnitski (6), Besirovic (6) – Molnár G. (5), Drazic (7). Vezetőedző: Kuttor Attila.

Puskás Akadémia FC: Tóth B. (5) – Mezgrani (–), Stronati (5), Spandler (5), Nagy Zs. (5) – Batik (6), Slagveer (5), Baluta (6-2=4), Van Nieff (5)– Corbu (5), Zahedi (5). Vezetőedző: Hornyák Zsolt.

Csere: Mezgrani helyett Bartolec (5) a 12., Zahedi helyett Colley (–) a 66., Corbu helyett Komáromi (–) a 67., Nagy G. helyett David Babunski (–) a 75., Slagveer helyett Gruber (–) a 78., Van Nieff helyett Levi (–) a 79., Cseri helyett Brtan (–) a 85., Molnár G. helyett Vajda S. (–) a 85. percben.

Sárga lap: Stronati a 26., Zahedi a 33., Spandler a 39., Nagy G. a 42., Baluta a 92. percben.

Kiállítva: Baluta a 93. percben.

Gólszerző: Drazic (1–0) a 80. percben.

Kuttor Attila: – Rendkívül fontos és értékes győzelmet arattunk. Az első félidőben még döcögős volt a játékunk, de a szünet után gördülékennyé váltunk. A hosszú szünet után vissza kell zökkennünk a rendes kerékvágásunkbaba. A hajrában játékban és gondolkodásban is azt nyújtotta a csapat, amit várunk.

Hornyák Zsolt: – Szerettünk volna három pontot szerezni, de mivel túl sokat hibáztunk, az elképzelésünk nem vált valóra. A meccs jelentős részében mi domináltunk, az első félidőben helyzeteket is kidolgoztunk, de ezeket kihagytuk, így nagy árat kellett fizetnünk. Csatáraink nem voltak képesek a döntő pillanatokban higgadt megoldásokat választani.

A gól története

80. perc: Besirovic beadását David Babunski kaparintotta meg. Levette, majd fordult egyet az ötös tájékán és élesen középre lőtte a labdát. Drazic berobbant és 6 méterről, Spandler mellől a ketrecbe passzolt, 1–0.