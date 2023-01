A férfi röplabda Extraliga 13. fordulójában a Kecskeméti RC vendége volt a GreenPlan-VRC Kazincbarcika csapata, vasárnap este. Mindkét együttes számára az alapszakasz végi négybe kerüléshez kellett a győzelem. A képlet egyszerű volt, amelyik csapat 3 vagy 4 szettben megszerzi a győzelmet, az pontszámban felzárkózik a Fino Kaposvár, a Debreceni EAC és a MÁV Előre SC-Foxconn gárdáihoz.

A Barcika jól ment bele a meccsbe, 2-3-as állásnál Páez került a nyitóhelyre, és ekkor beleragadtak ebbe az állásba a csapatok. A vendégek egymás után szerezték a pontjaikat jó sáncokkal és pontos támadásokkal, és ezen a hazaiak időkérése sem tudott változtatni (2-6). Páez két ászt is bevert ennek során, és csak 2-10 után került el a nyitóhelyről. 4-14-nél cserével próbálta megtörni a barcikaiak lendületét a Kecskemét, de ekkor már nem volt kérdés, hogy ezt a szettet a vendégek nyerik, köszönhetően annak, hogy Juhász P. és Csoma is jó szintet hozott (12-25).

Szorosabb szettek

A második játszma elején rá sem lehetett ismerni az addig látott csapatokra, a hazaiak lelkesen, tiszta lappal kezdett játéka az elején jó sáncokat, és pontos támadásokat hozott, ennek köszönhetően jelentősnek tűnő előnyre tettek szert, így nem volt meglepő, hogy a vendégek szakvezetője időt kért (8-4). A pauza segített a Barcikán, és mivel zsinórban öt vendég pont született, emiatt a Kecskemét élt a rövid szünet lehetőségével. A vendégek az ekkor megszerzett lélektani előnnyel, egy-két ponttal folyamatosan vezettek (15-17). Ez a játékrész hajrájában sem változott, hiába volt szoros a végjáték, 22-23 után egy rossz hazai nyitás, és egy elrontott kecskeméti támadás a vendégek részsikerét eredményezte (22-25).

A harmadik szett elején is ugyanaz a küzdőszellem jellemezte a vendéglátót, ami már a második menetben is látható volt, és egy ideig nem volt gödör a Kecskemét játékában (10-5). A Barcika azonban nem kapkodott hátrányban sem, igyekeztek hozni az alapjátékukat, és miután 12-8-as állást követően Moraes aktivitásának köszönhetően felzárkóztak (11-8), időt kért a KRC. A folytatásban Csoma pontjai hozták meg az egyenlítést, 1-1 után volt ismét egál a szettben (14-14). Ám a 14-es mezben játszó vendég röpis nem érte be ennyivel, újabb pontjaival ebben játszmában először vezetett a VRCK, emiatt jött a hazai időkérés (15-17). A szünet után megduplázta előnyét a borsodi együttes, és 3-4 pontos fórját őrizgetve jutott el a végjátékig. Igaz, volt amikor az előny egy picit ,,összement” (19-21), ám a VRCK már nem engedte ki a kezéből a győzelmet (21-25).

Kecskeméti RC – GreenPlan-VRC Kazincbarcika 0:3 (-12, -22, -21)

Kecskemét, 200 néző. V.: Bátkai-Katona, Szabó P. (Nagy D., Bibók).

Kecskeméti RC: Baseiro 7, Keen 4, FUNDORA 13, Boldizsár P. 2, Argiagos 6, Farkas P. 2. Csere: Gebhardt Á. (liberó), Kecskeméti 1, Varga P. 1. Vezetőedző: Nagy József.

GreenPlan-VRC Kazincbarcika: Reffatti 7, MORAES 8, PÁEZ 5, BLÁZSOVICS 10, JUHÁSZ P: 11, CSOMA 12. Csere: Kiss M. (liberó). Vezetőedző: Toronyai Miklós.

Nagy József: – Gratulálok ellenfelünknek a győzelemhez.

Toronyai Miklós: – Agresszív nyitásainknak köszönhetően lépéselőnyben voltunk, és tudtuk olvasni az ellenfél játékát, ami nagyban megkönnyítette a dolgunkat. Végig azt éreztem a csapaton, hogy nyerni akarnak, a lehető leggyorsabban, köszönöm nekik ezt a hozzáállást. Azoknak a szurkolóknak pedig, akik a helyszínen segítettek nekünk, a lelátói támogatásért jár a köszönet.

Röplabda: a férfi Extraliga állása

1. Pénzügyőr SE 13 6 4 1 - 1 1 34:12 32

2. Fino Kaposvár 13 4 - 4 1 1 3 27:23 21

3. Debreceni EAC 13 3 2 2 2 2 2 27:24 21

4. GreenPlan-VRC Kazincbarcika 13 4 2 1 1 1 4 24:22 21

5. MÁV Előre SC-Foxconn 13 3 2 1 4 1 2 27:25 21

6. Kecskeméti RC 13 1 2 4 1 3 2 26:28 18

7. MAFC-BME 13 2 1 1 3 2 4 20:30 14

8. Kistext JP Auto Mercedes 13 - 2 - 2 4 5 14:35 8