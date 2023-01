Tíz forduló ment le eddig a férfi vízilabda OB I 2022/2023-as szezonjából, a legutóbbi, tizedik körben idegenben ugrott medencébe a megyét képviselő PannErgy-Miskolci VLC csapata. A borsodiak nagy reményekkel utaztak múlt szombaton a fővárosba, az Újpest VSE elleni csatára, miután hasonló tudású együttesnél vendégeskedtek, azonban a találkozó a lila-fehérek 16-12-es sikerével ért véget.

– Megvertük saját magunkat – mondta röviden Vidumanszky László, az MVLC szakvezetője. – Bebizonyosodott, hogy az egy hét alatti három komoly mérkőzés sok, nem vagyunk azon a szinten, hogy bírjuk. Nem fizikálisan, mentálisan. De kifogás nem lehet, másnak is ugyanígy alakult a programja, és ha más meg tudta, tudja oldani, akkor nekünk is meg kell. Lehet másnak más tudású ellenfelei voltak, vagy máshogyan jött ki a lépés, de ilyenekbe nem szabad kapaszkodni. Azt gondoltuk, hogy nehéz lesz az ÚVSE ellen, mert vannak tapasztalataink velük szemben, de többet reméltünk. Fiatal a csapatuk, amely kiegészül két-három rutinos játékossal, akik sajnos okoztak problémákat. Annak ellenére, hogy megnéztük őket, tudtuk, hogy mire számítsunk. Egy dolog nagyon fájt: az, hogy a KSI-nek nem tudtak 16 gólt lőni, nekünk igen... Buta hibák voltak a részünkről, ezúttal a kapusteljesítmény sem volt olyan, mint szokott lenni. Alig kezdődött el a meccs, és már 1-5 az állás, a második negyed végén pedig 4-10, ami után már késő volt az eredmény után futni. Az Újpestnek szinte minden bement, abban a déli időpontban szerencsésebbek is voltak, viszont jobban akartak, agresszíven játszottak, mi nem tudtuk a megfelelő ritmust felvenni. Annak örültem, hogy légiósunk, Brkic öt gólt dobott, de ugyanennyit rontott, úgyhogy a mérlege nulla volt.

Tizenegy vagy hat

A PannErgy-MVLC a most hét végi, 11. fordulóban javíthat, bár a Metalcom-Szentes elleni idegenbeli csatát szombatról előrehozták péntekre (kezdés: 19.00), ugyanis az alföldieknek nincs akkor uszodájuk.

– Hat nap alatt csodát nem lehet tenni, volt egy kis pihenő, a kedd egy picivel erősebb volt, kondicionális tréninggel, úszással, és persze elemeztünk is meccseket – tette hozzá Vidumanszky László. – Hétfőn este lezártuk az Újpest elleni mérkőzést, úgyhogy azóta csak a Szentessel foglalkoztunk, a kollégák segítségével rengeteg anyagot, több találkozót összeszedtünk róluk. Szerdán edzőmérkőzés jelleget próbáltunk szimulálni, hogy tényleg a mostani meccsre összpontosuljon a figyelem. Szeretnénk bepótolni azt a három pontot, amit a fővárosban hagytunk, mert körről-körre változik a tabella, nem mindegy, hogy nekünk lesz tizenegy pontunk, vagy a Szentesnek hat. A Metalcommal sokat játszottunk a felkészülés során, hol mi mentünk hozzájuk, hol ők jöttek hozzánk, és találkoztunk külföldi tornán is. De más volt akkor, szezon előtt, és más most, nulla pontjuk volt egy ideig, és edzőt cseréltek. Ők is készülnek ránk, tudják, hogy ki az ellenfelük, meg van az ambíciójuk. Mind a két csapatnak kellene a győzelem a jobb pozíció miatt. Jelzi a készülésük komolyságát, hogy a szerdai Komjádi Kupa-meccsükre, Pécsre, fiatalokat küldtek. Kell majd ott nyílván szerencse, de önbizalom, alázat, és fegyelem is, más út nincs. Jó átlag szükséges minden téren, mindenkitől, a kapuban is nagyjából 60 százalék, fel van adva a lecke.