A Diósgyőri VTK NB I-es női labdarúgó csapata az 5. helyen áll a bajnokságban, mégpedig éppen ötven százalékos mérleggel, miután 12 őszi meccsén 18 pontot szerzett. A piros-fehérek elkezdték a téli felkészülést a március 11-i, Mol Fehérvár FC elleni idegenbeli folytatásra. A DVTK jelenleg abban a pozícióban van, amely az erőviszonyok alapján várható volt? – vetettük fel Bém Gábor vezetőedzőnek.

– Nem vagyok elégedetlen a helyezéssel kapcsolatban, de volt pár mérkőzés, ahol rajtunk kívül álló okok miatt beragadt jó pár pont, ami még előrébb pozícionált volna bennünket – válaszolta a szakember, akitől ezt követően azt kérdeztük, volt-e olyan összecsapás, amelyen esetleg meglepte a vereség, vagy éppen a győzelem. – Két mérkőzésről tudnék beszélni: a Puskás AFC, és a Haladás ellen, ahol végig domináltunk, illetve rengeteg helyzetet dolgoztunk ki, azonban nem sikerült betalálni és ilyenkor általában büntet a futball. Mindkét riválisunktól 2-1-re kaptunk ki – közölte a Diósgyőr trénere.

Felvetettük témának azt is, vajon hol tart a csapatkialakítás azok után, hogy a nyáron gyakorlatilag 60-70 százalékban átalakult a keret, és kevesen maradtak a régi játékosok közül.

– Ezek az igazi edzői kihívások, mert a játékosmozgás miatt a játékrendszerünket is át kellett alakítani, úgy, hogy a ránk jellemző stílus ne változzon meg. Ez a változás természetesen hozott jó és kevésbé jó megoldásokat, de folyamatosan dolgozunk ezeknek a kijavításán – szögezte le Bém Gábor.

Oláh műtét után

Azt is megkérdeztük a szakembertől, vajon – többnyire – sikerült-e megvalósítani azt a játékot a lányoknak a pályán, amit elképzelt.

– A támadójátékunkra jellemző volt, hogy minden csapat ellen meg voltak a kidolgozott helyzeteink, de a jövőre nézve sokkal pontosabbnak kell lennünk a kapu előtt – hangoztatta Bém Gábor. – Védekezésben, viszont voltak olyan hibáink, amit tavasszal nem engedhetünk meg és itt most nem csak az egyéni hibákra gondolok, hanem a csapatrészek védekezésére is.

A DVTK a Magyar Kupában is játszott, ám a 8 közé jutásért rendezett találkozón 2-0-ra kikapott a Puskás Akadémia FC-től, és így elbúcsúzott a sorozattól. Bánta kiesést? – faggattuk erről is a diósgyőri vezetőedzőt.

– Nem az idegenbeli egymérkőzéses kiesés bántott, hanem az, hogy itt is a gyengébb helyzetkihasználással maradtunk alul ellenfelünknél – nyilatkozta Bém Gábor, aki azon érdeklődésre, hogy milyen tavaszra számít, ezt mondta: – Akkor lennék elégedett a legjobban, ha egyénileg és csapatszinten is fejlődnénk és ez az eredményességben is meglátszana.

A DVTK játékosai számára hétfőn és kedden orvosi vizsgálatokkal, illetve tesztekkel kezdődött a 7 hetes felkészülési program. Végig itthon készülnek, többször napi két-két edzéssel. Összességében kilenc felkészülési mérkőzést szeretnének játszani szerda-szombat ritmusban, még két-három meccs pontosítása folyamatban van.

A keretet illetően: távozóik valószínűleg nem lesznek, minden játékosuknak élő szerződése van, de a szakvezetés is szeretné, ha maradnának. Nincs kizárva, hogy igazolnak, a menedzserekkel folyamatosan tartják a kapcsolatot, de csak olyan játékos érkezhet, aki azonnali erősítést jelent a számukra, vagy van benne potenciál és szép jövő előtt áll.

– Folyamatosan figyelemmel követjük több magyar utánpótlás válogatott játékos fejlődését is – tette hozzá Bém Gábor. – A DVTK Labdarúgó Sportakadémia növendékei közül idáig is sok fiatal játékos edzett nálunk, azt tervezem, hogy a felkészülés bizonyos szakaszaiban, illetve az edzőmeccseken még több fiatal játékost, akár 15-16 éveseket is megnézünk. Az ajtónk minden tehetséges akadémista előtt nyitva áll. Egy hiányzónk van, Oláh Adrienn még korábban szenvedett egy bokaszalag-szakadást amit a napokban meg kellett műteni, emiatt körülbelül három hónapig nem lesz bevethető, de bízunk benne, hogy tavasszal láthatjuk még a pályán.

A tények: a bajnokság állása

1. Ferencvárosi TC 2. ETO FC Győr 3. MTK Budapest 4. Puskás Akadémia FC 5. Diósgyőri VTK 6. Haladás Viktória 7. Astra-Activtek HFC-Üllő 8. Kelen SC 12 4 1 7 9-39 13 9. Mol Fehérvár FC 10. Kész-ST. Mihály-Szeged 11. Szekszárdi WFC 12. Újpest FC 12 12 – – 102-4 36 12 10 1 1 54-9 31 12 9 1 2 38-12 28 12 6 3 3 30-18 21 12 5 3 4 26-24 18 12 4 3 5 16-22 15 12 3 5 4 16-22 14 12 3 1 8 10-42 10 12 2 4 6 13-37 10 12 1 1 10 7-34 4 12 1 1 10 7-65 4

Képalá: Pillanatnyilag ötödik a DVTK a tabellán

Fotó: ÉM