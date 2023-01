A 2023-as esztendő első mérkőzését csütörtökön 18.10-től Miskolcon, a DVTK Arénában játssza a DVTK-Hun-Therm női kosárlabdacsapata. A piros-fehérek az Euroliga B-csoportjának 8. fordulójában, a Baretta Famila Schio együttesét látják vendégül. Az olasz csapat 5 győzelemmel és 2 vereséggel áll a csoportban, és élcsapatnak számít, ez részben annak köszönhető, hogy a csoportkör nyitányán hosszabbításban legyőzték a Diósgyőrt, a rendes játékidő érdekes végjátékában, 90-82 (28-17, 13-21, 19-16, 14-20, 16-8)-re.

Ugyanis a tavaly október 27-én lejátszott találkozón, a negyedik negyed vége előtt 15 másodperccel 4 ponttal még a diósgyőriek vezettek. Az olaszok ezt a különbséget a felére csökkentették, majd úgy szereztek labdát és találtak be, hogy előtte a DVTK-s Guirantest a levegőben meglökték. A játékvezetők videóztak, és schiói Howard dupláját megadták (74-74), jöhetett a hosszabbítás, amelyben az olasz együttes kerekedett felül. Ha akkor a játékvezetők kicsit más szemszögből, nem ,,nappal szemben” nézték volna a rendes játékidő hajrájáról készült felvételt, akkor most egyforma mérleggel, 4 győzelemmel, és 3 vereséggel várná mindkét fél az újabb egymás elleni csatát.

– Az a mérkőzés valóban nagyon bosszantó volt, mi is hibásak voltunk abban, hogy úgy alakult, de normális fújással, 4-5 ponttal nyerhettünk volna. Ez az egyik aspektusa a meccsnek, a másik az egy pozitívum, nevezetesen, hogy nagy hátrányból álltunk fel, szívós munkával sikerült visszajönni a meccsbe, ami nagyon jó példaként szolgált a csapat számára az ezt követő időszakban – mondta Völgyi Péter, a DVTK-Hun-Therm vezetőedzője, aki arra a felvetésre, hogy a Schio azóta összeérett, a következőket mondta: – Nagyon jó csapatuk van, ha a két hátvédjük Howard és Mabrey egyszerre a pályán van, akkor nagyon ponterősek, nehéz ellenük megszervezni a védekezést. A spanyol centerük, Ndour semlegesítése sem könnyű feladat, de sorolhatnám tovább a neveket, mert minden posztra van egy klasszis játékosuk. Sokat változtatnak a játékukon menet közben, nagyon nagy dolog lenne, ha sikerülne legyőzni őket. Szerintem az első mérkőzésen egy picit lebecsültek minket, de azon a meccsen, és a folytatásban, elsősorban a három megszerzett győzelemmel kivívtuk magunkat a tiszteletet, elértük azt, hogy nem lehet minket félvállról venni. Ha lesznek jó egyéni teljesítmények a csapatunkban a mostani meccsen, és sikerült lassítani az olasz csapat játékát, akkor lehet esélyünk a győzelemre.

Az új játékosról

A DVTK-Hun-Therm gárdájának ebben az évadban ez lesz a 23. tétmérkőzése, a Baretta Famila Schio viszont éppen ennyi találkozón van túl. Utóbbiak a szezon nyitásaként két olasz Szuperkupa meccset nyertek, és ezzel együtt a serleget is elhódították, hazai színtéren pedig még veretlenek, mert a bajnokságban, eddig, mind a 14 mérkőzésüket megnyerték. Vereséget csak az Euroligában szenvedtek, a spanyol Spar Girona és a Sopron Basket vendégeként maradtak alul. A DVTK-HT-nek ennél valamivel gyengébb számai vannak, a bajnokságban 11 győzelem és 2 vereség, az El-ben 3 győzelem 4 vereség szerepel a csapat neve mellett. Ezt az eredménysort egy szűk kerettel érték el a piros-fehérek, most viszont egy új szereplővel bővülhet a rotáció a litván Monika Grigalauskyte szerződtetésével. A 30 éves erőcsatár a török CBK Mersin Yenisehir Bld csapatánál bontott szerződést a múlt év végén, azért, mert kevés játéklehetőséget kapott.

– Monika Grigalauskytével, amikor Győrben voltam edző, már dolgoztunk együtt, úgyhogy tudjuk, hogy mit várhatunk egymástól – mondta Völgyi Péter. – Pozitívum, hogy itt van, de egyelőre minimális időt töltött a csapattal. Úgy néz ki, hogy akár már a Schio ellen pályára léphet, az biztos, hogy az érkeztével bővülnek a taktikai lehetőségeink. Monika nagyon profi hozzáállású játékos, 4-es és 5-ös poszton is bevethető, és nem nem csak pontokat várunk tőle, a játék minden elemében a segítségünkre lehet. Reményeink szerint vele gyorsabbak leszünk, és védekezésben is kulcsszereplő lesz Grigalauskyte. Azon vagyunk, hogy megtaláljuk a helyét az új felállásban, ehhez a vasárnapi, MTK elleni hazai bajnoki is hozzátesz majd, de szerintem a jövő heti Euroliga mérkőzésen, Belgiumban lesz azon a szinten, hogy domináns segítséget tudjon nyújtani.