2010 óta folyamatosan a megyei I. osztályban szerepelt az edelényi labdarúgó csapat, amely az előző évad végén ugyan 12. lett, de ez a pozíció sem volt elég a bennmaradáshoz. A klubnál edzőváltás is történt, Rákos Attila vette át Sándor Zsolt helyét, aki azonban maradt Edelényben, mint szakosztályvezető, illetve Bozsik-kordinátor. Az észak-borsodiak jelenleg, féltávnál az élen állnak a megyei II. osztály Észak csoportjában.

– Zsolt másodedzője voltam, vagyis belülről érkeztem az edzői posztra – nyilatkozta lapunknak Rákos Attila, aki korábban 13 évig futballozott a helyi együttesben. – Sok jó tanáccsal látott el, úgyhogy bátran vágtam bele a munkába. Rossz volt a szánk íze, keserű volt a pirula, amit le kellett nyelnünk a búcsú miatt, de úgy voltunk vele, most van esély arra, hogy egy erős csapatot csináljunk, és persze egyértelműen a visszakerülést tűztük ki célként.

Sok a kapott gól

Az első és legfontosabb feladat Edelényben az volt, hogy a játékosállományt próbálják megtartani.

– Ez két kivételtől eltekintve sikerült, Gáll Béla Emődre, Mészáros Balázs Tállyára távozott – folytatta Rákos Attila. – Eközben, a nyáron érkezett Mészáros Zoltán és Palóczky Donát Füzesabonyból. Ők edelényiek, de voltak a Sajóvölgye Focisulinál, majd a Mezőkövesd utánpótlásában is. Balog István Mezőcsátról jött, Szabó Bence Varbóról, Kiss Elemér Aszalóról, Boros László, miután abbahagyta, pár hónapnyi kihagyás után újra aktivizálódott, továbbá a kapus, Csáki Bencét igazoltuk még Szendrőből. Egy jó közösség alakult ki, akikhez jó bemenni az öltözőbe, örülök, hogy ilyen játékosokkal dolgozhatok, akik partnerek. Megfogadják azokat a tanácsokat, amiket a múltamból fakadóan is adni tudok, én az utat tudom nekik megmutatni, azonban azt nekik kell végig járni.

A futballról, magáról a játékról való elképzeléseit is megosztotta lapunkkal a tréner.

– Mivel szélső játékos voltam, szeretem, ha aktívak, dominánsak vagyunk mind a bal, mind a jobb oldalon – közölte Rákos Attila. – A mai labdarúgásban lényeges a biztos, stabil védekezés, a bajnokság első részében 20 gólt kaptunk, ezt egy picit soknak tartom. Ennek elsődleges oka a könnyelműség, mert ha fegyelmezettek voltunk, akkor nem volt probléma. Meg kell érteni, hogy egyik meccset, egyik ellenfelet sem lehet félvállról venni. Megjegyezném: örülök annak, hogy a fiatalok szeretnek és akarnak is nálunk futballozni.

Elkerülnék az izgalmakat

Az edzővel kapcsolatban úgy hírlik, elég kemény kezű, és határozott az öltözőben – is.

– Játékosként is alap volt nálam a küzdenitudás, ugyanis a pályán csak meghalni lehet... – jelentette ki határozottan Rákos Attila. – Elfogadom a vereséget is, azonban csak emelt fővel. Aktív koromban remek edzőim voltak – Németh Attila, Koleszár György, Kócsi József, Lipcsei Imre, Dalnoki Miklós – akik arra tanítottak, hogy a fegyelemből lehet lazítani, de a lazaságból nem lehet fegyelmet csinálni. Az ilyenekből merítek, merítettem, ezek a dolgok motiváltak, ha egy kicsit belealudtam a meccsbe, vissza tudták hozni a megfelelő adrenalin szintet. Bátran belementem bármilyen párharcba... A még mindenki által ismert Koszta Péter ellen is játszottam, kölcsönösen tiszteltük egymást, de sem ellene, sem más ellen nem futballoztam alattomosan.

Az edelényiek az ősszel 5 pontot veszítettek, ám volt még egy két necces találkozójuk.

– Sajóvámoson ugyan nyertünk 5–4-re, viszont az ötödik gólt a 95. percben szereztük – tette hozzá Rákos Attila. – Pedig tetszetős volt a játékunk, vezettünk 3–1-re és 4–2-re is. Ekkor és máskor is hangsúlyoztam, hogy a csel helyett, ami energiákat visz el, a labdát kell ,,futtatni", és jól kell helyezkedni. Sajósenye ellen, hazai pályán a szünetben 3–2-re, az 50. percben 4–2-re vezetett ellenfelünk. Ezután elkezdtünk kapkodni, mindenki az egyéni megoldást erőltette, úrrá lett a görcsösség, és cseréltem is. A 79. percre egyenlítettünk, majd az utolsó percekben két gólt lőve 6–4-re győztünk. Megúsztuk mindkétszer a pontvesztést, de tavasszal nem szeretnénk ilyen izgalmakat az olyan ellenfelek ellen, akikkel szemben biztosan nyerni kell.

Három fronton

A beszélgetés során szóba került még a nagy versenyfutás az első négy helyezett között, és a Magyar Kupa szereplés is.

– Igen, óriási játszma ez a bajnokság, többen pályázunk az első helyre – mondta erre Rákos Attila. – Nem megbántva senkit sem: tudjuk, hogy hol, mennyit edzenek, és pusztán ez alapján gondolom azt, hogy a legnagyobb riválisunk Szirmabesenyő. Nagyon egységesek, hozzánk hasonlóan sok munkát tesznek bele. De természetesen nagyon bízom magunkban, a keretünk érett a megyei I-re. Augusztus-szeptember táján három fronton küzdöttünk, a bajnokság mellett a megyei kupában és a Magyar Kupában, zsinórban 9 mérkőzésünk volt szerda-hétvége ritmusban. Az MK-ban a Hajdúszoboszló félvállról vett bennünket, már a felállásnál látszódott, van esélyünk, győztünk is 3–1-re. A következő fordulóban, a Balassagyarmat ellen viszont már nagyon fáradt volt a csapat, kikaptunk 5-0-ra. Szeretném megköszönni Németh Attila klubelnök, az önkormányzat, és az utánpótlásban dolgozó kollégák munkáját, valamint Juhász Péter, Takács Bertalan, Tóth Gellért, Fodor Balázs, és Lengyel Zsolt segítségét. MI



Labdarúgás: megyei II. osztály, az Észak csoport állása

1. Edelény-Borsodszer 14 12 1 1 71-20 37

2. Parasznya SE 14 12 1 1 63-12 37

3. Szirmabesenyői SK 14 12 – 2 59-13 36

4. Aszaló SE 14 11 1 2 66-20 34

5. Izsófalva SE 14 10 – 4 40-27 30

6. Mályinkai SE 14 7 1 6 42-32 22

7. Sajószentpéter SZSE 14 5 4 5 22-24 19

8. Szendrő VSZSKE 14 5 3 6 25-45 18

9. Onga SE 14 5 2 7 25-47 17

10. Sajóvámos SKE 14 4 3 7 36-47 15

11. Rudabányai BLC 14 4 1 9 12-44 13

12. Varbói BSE 14 2 2 10 16-43 8

13. Szikszó FC 14 2 2 10 15-55 8

14. Sajósenye SE 14 1 2 11 28-51 5

15. Boldva KSE 14 – 3 11 10-50 3

16. Borsodnádasdi LASE kizárva

Edelényi gólvágók

20 gólos: Nadanicsek Jordán

11 gólos: Bodnár Dávid

10 gólos: Mészáros Zoltán

9 gólos: Boros László

5 gólos: Jancsurák Dániel

3 gólos: Hegedűs Csaba, Kiss Elemér, Kótai Ferenc, Kovács Gergely

1 gólos: Balog István, Bartók-Balogh Gábor, Hegedűs Pál, Palóczky Donát

Képalá:

Az Edelény-Borsodszer csapata Fotó: olvasónktól