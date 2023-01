Az Egyesült Államokban rendezik a Téli Egyetemi Világjátékokat, január 12-22. között Lake Placid ad otthont a multisport eseménynek. A New York állambeli város 1932. és 1980. évi téli olimpiák után lesz ismét rangos nemzetközi viadal házigazdája. Az egyetemi viadalon az eddigieknél nagyobb létszámú, több mint ötven tagú magyar csapat vesz részt. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy a tavalyi év elején leadott nevezés alapján elnyerte a részvételi jogot a férfi jégkorong válogatott, amely 2019 után újra képviselteti magát a seregszemlén.

Mindent megtesznek

Magyar érdekeltségű sportágak: alpesi sí, rövidpályás gyorskorcsolya, hosszúpályás gyorskorcsolya, műkorcsolya, jégtánc, jégkorong. Vas Márton, a hokisták szövetségi kapitánya a mieink keretébe három miskolci sportolót is meghívott. Pecsét Bálint a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem harmadéves hallgatójaként nyert jogot a kiküldetésre.

– A gazdálkodástudományi kar gazdálkodás és menedzsment szakára járok és még egy vizsgát kell letettem a sikeres félévemhez – mondta az Erste Ligában szereplő DVTK Jegesmedvék együttesének hamarosan huszonkét esztendős, a klubjában 16-os számú mezben játszó csatára, akit az amszterdami Schipol repülőterén, átszállás előtt értük el. – Még nem jártam a tengerentúlon, a mostani lesz az első óceánrepülésem – mondta a vonal végén, majd hozzátette: – Ugyan szeretek repülni, de egy picit azért izgulok. Az amerikai hoki történéseit otthon természetesen követem, nekem, mint játékosnak, ez gyakorlatilag kötelező házi feladat. Odaát pedig karnyújtásnyi közelségből veszem majd szemügyre az NHL meccseit és fordulóit. Ami pedig a Téli Egyetemi Világjátékokat illeti: a szakvezetés elvárásáról eddig még nem váltottunk szót, az persze enélkül is nyilvánvaló, hogy mindent megteszünk majd a létező legjobb szereplésünk érdekében.

Arra a kérdésre, hogy miért nem hagyta ki csapatának napokban teljesített erdélyi-székelyföldi túráját, ezt válaszolta:

– Azért, mert kellettem, vagyis a szakvezetésnek szüksége volt rám. Két mérkőzésen játszottam, így nem vagyok fáradt, egyébként is van még néhány napom arra, hogy ráhangolódjak a világtornára.