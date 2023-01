A diósgyőri női kosárlabdacsapatot több tucat drukker segítette Belgiumban.

Kosárlabda. A női kosárlabda Euroliga B-csoportjának 9. fordulójában, csütörtökön este a belga Kangoeroes Mechelen csapatának vendége volt a DVTK-Hun-Therm együttese. A mérkőzést Brüsszeltől északra, egy 25 ezer fős lakosú kisvárosban játszották, és a meccs helyszínén, a De Schalk csarnokban több tucat diósgyőri drukker is megjelent, hogy segítse a piros-fehéreket a minél jobb eredmény elérésében. Létszámban közel annyian voltak, mint a hazai szimpatizánsok, hangerőben viszont egyértelműen a belgák fölé kerekedtek.

A vendégek kezdőjében Bernáth is helyet kapott, azok után, hogy csapata legutóbbi meccsét, a TFSE-MTK elleni vasárnapi bajnokit sérülés miatt kihagyta. És ő volt az, akinek a hármasával, a hazai gárda első találata után fordított a DVTK. Innentől kezdve a piros mezeseknél volt az előny, és amikor eltűnt (7-7), Garbin hármasa következett. Ez pedig egy jó periódust indított el, a Diósgyőr kilenc ponttal ellépett ellenfelétől (7-16). Bertsch trojkája jelentett némi kapaszkodót a belgáknak, de a DVTK a folytatásban is zárporoztatta a gólokat, a 7. perc elején 14-20-nál kért időt a mecheleniek szakvezetője. Mivel a centerjátékuk nem működött, Morrisont jól semlegesítették a piros-fehérek, a távoli dobásokra álltak át, és hármasokkal sikerült egyenlíteniük (22-22). Viszont a negyed hajrájában két gyors támadással visszavette az előnyt a remek dobószázalékkal előrukkoló piros-fehér együttes, ám négypontos fórjukat Morrison egy dudaszós hármassal – ami csapata ötödik ilyen értékű dobása volt, – egy pontra olvasztotta (25-26).

A második menet elején is Morrison talált a gyűrűbe, ezzel 10 perc után volt ismét a belgáknál az előny (27-26). Ezt követően azonban kemény védekezést mutatott a Diósgyőr, igaz, Aho N. ezzel összefüggésben összeszedte harmadik faultját, így a kispadra került, viszont a védőlepattanókat jól szedte a DVTK, az ellenfél palánkja alatt pedig Kiss A. ügyeskedett (27-30). Gólokban takarékos volt a második negyed első fele, összesen 10 egység jött ki a góltermelésből, mert már nem azt a rohanós kosárlabdát játszották a csapatok, mint az első játékrészben (29-32). A 18. percben Bernáth ismét hármast szerzett, de mivel a rendkívül aktív Berkani gyorsan válaszolt, a diósgyőriek vezetőedzője, Völgyi Péter időt kért (35-39). A hosszú szünetig hátralévő időben még növelni tudta előnyét a vendég együttes, de ismét kaptak egy dudaszós hármast, Berkani a saját térfelének a közepéről (!) talált a gyűrűbe (41-44).

Parádés játék

Guirantes parádés játékával megugrott a térfélcsere után a Diósgyőr, Garbin hármasa is jól jött, a hazaiak képtelenek voltak a gyűrűbe találni, így edzőjük időt kért (41-55). Közel négy perc telt el, amikor Morrisonnak sikerült gólt szereznie, de a piros-fehérek kontroll alatt tartották a meccset. A DVTK nyolcas forgójában mindenki hasznosan játszott, miközben a szurkolók örömmámorban úsztak. Ebben a negyedben Grigalauskyte is villant néhányat, az ő triplájával ment húsz fölé a piros mezes csapat (43-65), és ekkora, a 27. percre tulajdonképpen eldőlt a meccs, a záró játékrész csak amolyan kötelező formaságnak tűnt (47-67).

Ha ez egy sima bajnoki lett volna, talán szót sem érdemelne az utolsó tíz perc, de ez a legrangosabb európai klubsorozat egyik meccse volt, amelyen a DVTK-Hun-Therm idegenben sziporkázott. Bernáth hármasával lett közte harminc (53-83). A diósgyőri henger peedig tovább folytatódott, Bacsó kerekítette negyvenre a fórt (53-93), ami után a lelátóról felhangozott a ,,százat nekik”. Ez ugyan nem jött, de az extázis megvolt a szurkolók körében (is). Mert bár a belga bajnok ugyan nem a csoport legerősebb csapata, de ilyen magabiztos vendég sikerre csak kevesen számítottak. A piros-fehér együttes és drukkerhada remek kombinációt alkotott, azok a diósgyőriek, akik ott voltak a csarnokban egy életre szóló élményt szereztek. Ezzel a sikerrel a DVTK-HT számára elérhető közelségbe került a negyeddöntőbe kerülés, ugyanis pontszámban három riválisukat is beérték a tabellán, a 2-6. helyezett csapatok ugyanolyan mérleggel állnak jelenleg.

Kosárlabda: jegyzőkönyv

Kangoeroes Mechelen (belga) – DVTK-Hun-Therm 60-96 (25-26, 16-18, 6-23, 13-29)

Willebroek, 150 néző. V.: Dahra (francia), Mendoza Holgado (spanyol), Coanus (francia).

Kangoeroes Mechelen: BERKANI (18/9), Nauwelaers (7/3), Bruyndoncx (2), BERTSCH (16/3), MORRISON (12/3). Csere: Denys (2), Rembiszewska (-), Van Gils (-), Courthiau (3), Kibedi (-). Vezetőedző: Arvid Diels.

DVTK-Hun-Therm: GUIRANTES (21/6), Aho N. (2), BERNÁTH (19/9), Garbin (8/6), Green (10). Csere: KÁNYÁSI (14/3), GRIGALAUSKYTE (11/3), Kiss A. (9), Bacsó (2), Vég-Dudás (-). Vezetőedző: Völgyi Péter.

Kipontozódott: Aho N. (40.).

Arvid Diels: – Gratulálok ellenfelünknek, a meccs második felében nagyon jól játszottak.

Völgyi Péter: – Az első félidőben, amíg nem állt össze a védekezésünk, és a hazaiak összeszedték a szabad labdákat, és extra kosarakat dobtak, addig szoros volt a mérkőzés. A második játékrészben a védekezésünk felkeményedett, a támadásokat továbbra is jó szinten fejeztük be, és nagyszerű szurkolóink segítségével, akik Belgiumban is hazai pályát teremtettek, megnyertük a találkozót.

A csoport további eredményei: Basket Landes (francia) – Perfumerias Avenida (spanyol) 71-64 (16-17, 13-27, 9-9, 20-5, 13-6) – hosszabbítás után, Sopron Basket – CBK Mersin Yenisehir Bld (török) 51-44 (12-11, 15-13, 12-8, 12-12), Beretta Famila Schio (olasz) – Spar Girona (spanyol) 70-65 (16-17, 19-13, 17-19, 18-16).

A női Euroliga B-csoport állása

1. Sopron Basket 9 7 2 617-534 16

2. Beretta Famila Schio (olasz) 9 6 3 646-629 15

3. CBK Mersin Yenisehir Bld (török) 9 5 4 610-603 14

4. Spar Girona (spanyol) 9 5 4 583-553 14

5. DVTK HUN-Therm 9 5 4 628-653 14

6. Perfumerias Avenida (spanyol) 9 5 4 658-601 14

7. Basket Landes (francia) 9 2 7 538-613 11

8. Kangoeroes Mechelen (belga) 9 1 8 623-717 10