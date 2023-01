A piros-fehérek az Erste Liga alapszakasza 28. és 29. fordulója keretében holnap 18 óra 30 perctől a székesfehérvári Ifjabb Ocskay Gábor Jégcsarnok a FEHA 19 gárdájának vendégei lesznek, vasárnap 18 órától pedig hazai környezetben, a népkerti jégcsarnokban fogadják a Dunaújvárosi Acélbikák csapatát – és a papírforma szerint 6 ponttal gazdagodnak.

Berdnikov játszani fog

A Macik a múlt héten Erdélyben és Székelyföldön jártak, három fellépésükön 1 egységgel gazdagodtak, szemben a tavalyi portyájukkal, melynek során 6 pontot szedtek össze, de várható volt, hogy ezt a bravúrt nem tudják majd megismételni. A miskolciak ennek ellenére tartják előkelő helyüket a táblázaton és nagyon úgy fest, hogy a küzdelemsorozat első szakaszának végén a képzeletbeli dobogón, vagy legrosszabb esetben is a negyedik fokozaton zárnak. Ehhez arra van szükség, hogy a sereghajtókkal szemben sikerrel vegyék pénteki és vasárnapi fellépésüket.

– A romániai túránk után fontos, hogy frissen, megújult erővel folytassuk ligabeli szereplésünket – kezdte Tokaji Viktor, a Jegesmacik vezetőedzője, majd így folytatta: – A tabella rendkívül szoros, így minden pontnak nagy jelentősége van, ennek jegyében természetesen szeretnénk begyűjteni a hétvégén 6 pontot. A szokásos mutatókban kell átlagon felüli teljesítményt nyújtanunk: gondolok a helyzetek kihasználására, az emberelőnyös és -hátrányos szituációkra, a felesleges kiállítások elkerülésére, végül a korongok eladására. Bizakodóan várjuk a fordulókat és reméljük, hogy akárcsak Erdélybe, úgy Székesfehérvárra is sokan elkísérnek majd minket, számítunk is szurkolóink támogatására.

A diósgyőrieknél Shkrabov sérülése miatt még nem tudja vállalni a játékot, de új igazolásuk, Berdnikov már minden bizonnyal bemutatkozhat új alakulatában. A harminc esztendős orosz csatár szerdán már társaival edzett és a tréningeken valamennyien azon munkálkodtak, hogy minél hamarabb beilleszkedjen a csapatba.

Jégkorong: az Erste Liga állása

1. Gyergyói HK 28 20 1 2 5 125–70 64

2. Budapest Jégkorong Akadémia HC 28 17 3 1 7 124–74 58

3. DVTK Jegesmedvék 29 14 4 2 9 96–78 52

4. Corona Brasov 28 13 4 2 9 92–74 49

5. Debreceni EAC 29 14 1 2 12 97–97 46

6. FTC-Telekom 27 13 1 2 11 88–84 43

7. Sport Club Csíkszereda 28 10 4 5 9 97–94 43

8. Újpest TE 29 8 2 3 16 90–110 31

9. Dunaújvárosi Acélbikák 29 6 2 2 19 83–136 24

10. FEHA 19 27 3 1 2 21 57–132 13





Hárman Amerikába mentek

Rekordszámú magyar sportolóval kezdődik a Téli Egyetemi Világjátékok. Hétfőn elutazott Lake Placidba, a 2023-as Téli Egyetemi Világjátékokra (korábbi nevén Universiade) a magyar férfi jégkorongcsapat. Vas Márton szövetségi edző és stábja 23 fős kerettel vesz részt a tornán. Olyan játékosokat lehet nevezni, akiknek van felsőoktatási hallgatói jogviszonyuk.

– Ugyanazt szeretném elérni, mint a junior-világbajnoksággal, hogy a beválogatott játékosok fejlődjenek a nemzetközi, kompetitív mérkőzések által. Szeretném, ha a magyar virtust mélyíteni tudnánk, legyenek fegyelmezettek és szívvel-lélekkel küzdjenek. Az a cél, hogy a maximumot hozza ki magából a csapat – mondta Vas Márton.

A magyar együttes szerdán kezdi meg szereplését Szlovákia ellen, majd Kazahsztán, Dél-Korea, Nagy-Britannia és az Egyesült Államok csapata lesz az ellenfél. A magyar férfi jégkorongcsapat hosszú szünet után vett részt téli Universiadén 2019-ben, az oroszországi Krasznojarszkban egy győzelemmel és négy vereséggel zárva a kilencedik helyen végzett. A viadalt a korábbi téli olimpiai helyszíneken rendezik meg. Magyarok jégkorong mellett műkorcsolyában, alpesi síben, short trackben és gyorskorcsolyában indulnak.

A program

Január 11., 19.00 (helyi idő szerint 13.00): Magyarország – Szlovákia

Január 13., 15.30 (9.30): Magyarország – Kazahsztán

Január 16., 19.00 (13.00): Dél-Korea – Magyarország

Január 17., 15.30 (9.30): Magyarország – Nagy-Britannia

Január 19., 15.30 (9.30): Magyarország – Egyesült Államok

A keret

Kapusok: Praták Dávid (DVTK Jegesmedvék), Sági Máté (UTE), Tóth Károly Balázs (FEHA19)

Hátvédek: Bogesic Vedran (DEAC), Erdély Botond (Dunaújváros), Farkas Botond (FEHA19), Molnár Gergő (DEAC), Sánta William (DVTK Jegesmedvék), Szabó Péter (FEHA19), Tóth Péter (BJA)

Csatárok: Ádám Zsolt (BJA), Alapi Márton (FEHA19), Banga Nándor (Connecticut Jr. Rangers, amerikai), siszer Ádám (Gyergyó), Galántai Richárd (FTC-Telekom), Komáromy Botond (FTC-Telekom), Kókai Máté (DEAC), Kovács Sebestyén (UTE), Nádor Kristóf (BJA), Nagy Ákos (FEHA19), Pecsét Bálint (DVTK Jegesmedvék), Pinczés Olivér (Dunaújváros), Vincze Gergő (Gyergyó)

A stáb

Vas Márton szövetségi edző

Péter Róbert másodedző

Székely Csaba kapusedző

Szirányi Dániel fizioterapeuta

Don MacAdam sportigazgató

Végh Benedek férfi szakági vezető

Dr. Németh Gergely sportpszichológus

Závodszky Szabolcs technikai koordinátor

Madarász Milán média

Végh Boldizsár csapatvezető