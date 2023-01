Elkezdődik a labdarúgó NB II 2022/2023-as szezonjának tavaszi része a hét végén. A KolorCity-Kazincbarcikai SC együttese a 13. helyről indul neki a pontvadászatból még hátralévő 18 mérkőzésnek. A létszámcsökkentés, az osztályozó miatt nagyon ,,nagy futamra" lehet számítani, hiszen kiesni senki sem szeretne...

– Sokkal élesebb lesz a tavasz, mint az őszünk volt – fogalmazott Varga Attila, a barcikaiak vezetőedzője. – Jó lett volna még igazolni, de sajnos erre nem volt lehetőség olyan szinten, ahogyan szerettem volna. Bravúrok kellenek majd az idény folyamán, az első tizenöt között végezni emberes feladat lesz, bárkinek. El szeretnénk kerülni még az osztályozót is, de rendkívül nehéz szezon előtt vagyunk. Bízom abban, hogy a csapategység, a csapatkohézió, a kémia a játékosok, a stáb, a klub között átsegít bennünket egy-két olyan nehézségen, amin majd át kell jutnunk. A felkészülésünk egyébként jól sikerült, bár úgy gondolom, hogy egy kicsit kevesen vagyunk. Főleg olyan dolgokban fejlődtünk, amikben tavaly azért még voltak elmaradásaink. A labdabirtoklás, az azutáni kombinatív játék, illetve a csatáraink gólszerzései még hagynak kívánnivalót maguk után. Valószínüleg nem mi leszünk az a csapat, amelyiknél majd sűrűn kinyílik a gólzsák. Nagyon kompakt csapategységet kell alkotnunk, többnyire nem mi leszünk az esélyesek, de bízom a srácokban, a stábomban, magamban, az itt lévőkben.

Kellene góllövő cipő

A KBSC-hez érkezett két új ember (Szekszárdi Milán, Kovács Bence) a szünetben, távozott Laczkó Milán, és a mezőkövesdi koperációban szerepelt Horváth Milán, illetve az ugyanebben a dologban érdekelt Kállai Zalán helyzete nem tudni hogyan áll.

– Kállai Zalán benne van a kövesdi koperációban, de a felkészülés alatt szinte nem is láttam, úgyhogy sok pályára lépésre, az elején nem számíthat nálunk – tette hozzá Varga Attila. – Laczkó Milán maga is kérte a távozást, és úgy voltunk vele, hogy több lehetőségre van szüksége. A korábbi sérülése után még erősödnie kell, nem tudta magát annyira teljesen utolérni, hogy ugyanazt a szintet tudja képviselni, mint korábban az NB III-ban. Ezt ő is érezte magán, ismét fel kell építeni. Kölcsönbe ment, nyáron várjuk vissza, ha olyan teljesítményt nyújt, ami mindenkinek megfelelő. Két maródink, sérültünk közül Dvorschák Gábor már rehabilitál belső oldalszalag szakadása után, de még nagyjából másfél hónap múlva lesz bevethető. Szekszárdi Tamás viszont csak jövőre áll majd rendelkezésre a térdszalag-szakadását követően.

A tréner egyértelműsítette, hogy most százszázalékon kell pörögnie mindenkinek minden egyes percben, másodpercben ahhoz, hogy elérjék a céljukat.

– Amit mi játszunk, ahhoz adott a játékosállomány, azt a játékosok tudni fogják, biztos vagyok benne, hogy majd maximálisan megpróbálják megvalósítani – fogalmazott Varga Attila. – Nagyon remélem, lesz olyan a csapatban, aki megtalálja a góllövő cipőjét, és azt is remélem, hogy ami a legnagyobb erősségünk, a klub családias mivolta, az erőt ad a mérkőzésekhez az előttünk lévő időszakban.

Vasárnap 13 órától az a Békéscsaba érkezik a KolorCity Arénába, amellyel szemben lenne törleszteni való, ugyanis az ősszel a viharsarkiak hazai pályán, a 2. fordulóban 6-1-re nyertek. Ez volt a kék-sárgák legnagyobb veresége az ősszel.

- Az már a múlt, történelem, nem érdekel mi volt Békéscsabán – nyomatékosította Varga Attila. – Egyetlen egy dolog érdekel: ha kézzel bedobjuk a labdát a kapujukba, azt a játékvezető megadja, és ezzel megnyerjük a mérkőzést, nekem az is tökéletes lesz. Nem elsődleges, hogy milyen lesz a játékunk, és nem érdekes ki az ellenfél, és milyen pályaviszonyok lesznek, egy foglalkoztat, hogy bármi áron győzzünk ezen a mérkőzésen.

A KBSC várható kezdőcsapata: Megyeri II. G. – Szemere, Ur, Szekszárdi M., Süttő – Csatári, Nagy J. – Kurdics, Ádám F., Hleba – Pálinkás.

A tények

Érkezők: Szekszárdi Milán (Paks – kölcsönbe), Kovács Bence (szlovák-magyar, Mol Fehérvár – kölcsönbe).

Távozók: Laczkó Milán (Karcag – kölcsönbe), Arday Dominik (Putnok FC).