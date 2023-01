A honi NB II-es férfi kézilabda-bajnokságban, az Észak-keleti csoportban az élen áll a Mezőkövesdi KC együttese. A dél-borsodiak a tavalyi évadban búcsúztak el az NB I/B-től, így 20 év után ismét a honi kézilabdázás harmadik vonalában találták magukat. A szakvezető akkor Drizner Péter volt, aki jelenleg is trenírozza a gárdát.

– Tudtuk, hogy nehéz szezon lesz az előző, az elejétől kezdve ott táncoltunk azon a bizonyos vékony jégen, hogy bennmaradunk, vagy kiesünk – kezdte Drizner Péter. – Több tényező is ellenünk volt, persze mi is hibáztunk, de az egy több szempontból is szerencsétlen szezon volt, sajnos. Ugyanakkor már tavasszal úgy készült a klub, hogy bármi történik, a lehető legrövidebb távon belül, akár egy év után jussunk vissza az NB I/B-be. Ezidő tájt szóban megállapodtunk az elnök úrral abban is, hogy bárhogyan is lesz, maradok, viszem a csapatot, tehát sem a klub, sem az én részemről nem volt igény a váltásra.

A kiesés után többen távoztak az MKC-től: két kapus, Varga István és Nagy Dominik, továbbá öt mezőnyjátékos, Csörgő Kristóf, Jancsó Nándor, Gyallai Bercel, Nkousa Dávid, továbbá Rosta Bálint. Helyükre érkezett Mezőkövesdre Ulicsinyi Péter és Hudák Henrik kapusok, illetve Nagy Norbert, Sándor Ákos, Horváth Loránd, Nagy Zsolt Ádám, és Kocsis Marcell.

– Az igazolások során az alap elképzelés természetesen az volt, hogy azon posztokra hozzunk új játékosokat, ahonnan voltak távozóink – közölte Drizner Péter. – A kapuban lépéskényszerben voltunk, Ulicsinyit igazoltuk elsőszámú hálóőrnek, mögé Hudákot, aki viszont kapusedzői feladatokat is vállal. Nagy N. Jancsó pótlására jött, Horváth Lóri itt edzősködött, ebben az osztályban volt előtte is meghatározó kézilabdázó, értelemszerű volt, hogy visszahozzuk. Nagy Zs.-t és Kocsist az ifjúsági csapatban is be tudjuk vetni, illetve eközben épülgetnek be a felnőttbe, őket a középtávú terveink miatt hoztuk.

Hosszabb volt a kispad

Az MKC féltávnál veretlenül, száz százalékos teljesítménnyel vezeti a bajnokságot, így egyértelmű, hogy nem igazán vannak (voltak) gyengeségeik.

– A legnagyobb dolog az előző szezonokhoz képest, hogy nagyon bő a keretünk, összesen 19 fő, így minden posztra van kettő, de akad olyan hely, ahol három bevethető játékosunk is – nyilatkozta Drizner Péter. – Az összes játékos nem csak megüti ennek az osztálynak a színvonalát, hanem a jobbak között található. Igazából így ,,csak" azt kell kitalálni, megtalálni, hogy az adott ellenfél ellen mi lesz, lehet a legjobb összeállítás. Sok meccset azzal nyertünk meg, hogy hosszabb volt a kispadunk.

A felkészülésről, a tavaszról is szót ejtett az MKC szakmai munkájának vezetője.

– Január 9-e óta tart a téli felkészülésünk, ekkor nyitott ki a csarnok, és a középiskolások számára is ekkortól van kollégium – mondta Drizner Péter. – Január 25-én játszunk egy edzőmérkőzést itthon az Ózddal, 27-én pedig Egerben a hevesiekkel. Az utána következő időszakban saját magunk ellen fogunk játszani, hiszen vagyunk annyian, hogy jó színvonalon meccseljünk. Mint már mondtam, a cél a feljutás. Az eddigi két nagy rangadónkat hazai pályán játszottuk, és ezeket a közönségünk segítségével sikerült is megnyerni. A kérdés tavasszal az lesz, hogy ezeken a meccseken és az úgymond további veszélyes idegenbeli találkozókon mit fogunk csinálni. A közönségünk országos viszonylatban is kiemelkedő, hazai pályán rendben leszünk, lehetünk, de jelenleg nem tudni, miként fogjuk kezelni a csúcsrangadókat. Bízom abban, hogy jól. Azt még hozzátenném: az itteni szurkolói csoport, a Magico Ultras most ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját, és ezen alkalomból csináltak egy kis tűzijátékot. Amikor 20 évesek voltak, akkor bajnokságot nyertünk az NB I/B-ben, remélem, egy újabb aranyéremmel tudunk nekik ,,Boldog Születésnapot!" kívánni. Ezért fogunk dolgozni.

Kézilabda: a férfi NB II Észak-keleti csoport állása