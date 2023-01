A diósgyőri kosarasok számára nincs megállás, pécsi vendégjáték van soron.

Kosárlabda. A DVTK-Hun-Therm női kosárlabdacsapata szombaton 18.00-tól az NKA Universitas Pécsi EAC otthonában lép pályára, az NB I 18. fordulójában. Két nappal azok után, hogy a török CBK Mersin Yenisehir Bld gárdájától hazai környezetben egy pontos vereséget szenvedett, Euroliga csoportmeccsen.

A diósgyőri kosarasok pénteken egy átmozgató edzésen vettek részt, szombaton pedig buszba ülnek és útra kelnek a bajnoki helyszínére.

– Nem indulunk korán, nem hiszek abban, hogy egyreggeli starttal, egy ottani ebéddel, és az ezt követő szállodai csendes pihenővel előrébb lennénk. Többet ér, hogy a saját ágyában mindenki kialudhatja magát, normál időben indulunk, útközben ebédelünk, és két órával a meccs előtt érkezünk oda – mondta Völgyi Péter, akinek szóba hoztuk, hogy a pécsi csapatnak is nemzetközi kupameccse volt csütörtökön, az Európa Kupa nyolcaddöntőjének első meccsén a francia Villeneuve d'Ascq LM gárdától hazai pályán 74-66-ra kaptak ki. – Igaz, hogy a pécsiek is sikertelen mérkőzés után vannak, és hogy ők is csütörtökön játszottak, hogy nekik is kemény összecsapásuk volt, és talán ők is csalódottak, de nekik a hazai mérkőzésük után nem kell utazniuk, ennyivel jobb helyzetben vannak. A meccsen az dönthet, hogy melyik csapatnak sikerül jobban túltennie magát a csütörtöki eseményeken. Fegyelmezetten kell játszani, elengedhetetlen, hogy kívülről is betaláljunk. Nem vagyunk frissek, emiatt a biztos dolgokat kell játszani, az energiákat nagyon jól kell beosztani.



A DVTK-Hun-Therm 2022/23-as évadban lejátszott mérkőzései

EL, 11. forduló, január 26. (csütörtök), 18.10: DVTK-Hun-Therm – CBK Mersin Yenisehir Bld (török) 77-78 (22-25, 19-15, 15-20, 21-18)

NB I, 17. forduló, január 22. (vasárnap), 14.05: DVTK-Hun-Therm – Serco UNI Győr 94-87 (31-26, 18-18, 20-22, 25-21)

EL, 10. forduló, január 19. (csütörtök), 18.10: DVTK-Hun-Therm – Sopron Basket 77-75 (10-13, 17-22, 16-18, 23-13, 11-9) – hosszabbítás után

NB I, 16. forduló, január 15. (vasárnap), 16.30: Atomerőmű KSC Szekszárd – DVTK-Hun-Therm 66-71 (15-17, 26-17, 15-16, 10-21)

EL, 9. forduló, január 12. (csütörtök), 20.30: Kangoeroes Mechelen (belga) – DVTK-Hun-Therm 60-96 (25-26, 16-18, 6-23, 13-29)

NB I, 15. forduló, január 8. (vasárnap), 17.00: DVTK-Hun-Therm – TFSE-MTK 76-46 (29-16, 14-14, 20-11, 13-5)

EL, 8. forduló, január 5. (csütörtök), 18.10: DVTK-Hun-Therm – Beretta Famila Schio (olasz) 65-63 (18-14, 12-23, 17-16, 18-10)

NB I, 14. forduló, december 30. (péntek), 16.00: PINKK Pécsi 424 – DVTK-Hun-Therm 67-98 (19-28, 14-27, 24-23, 10-20)

EL, 7. forduló, december 21. (szerda), 18.10: DVTK-Hun-Therm – Basket Landes (francia) 67-58 (25-12, 9-13, 22-17, 11-16)

NB I, 12. forduló, december 18. (vasárnap), 17.30: DVTK-Hun-Therm – BKG-Prima Natura Szigetszentmiklós 93-51 (24-12, 16-11, 28-7, 25-21)

EL, 6. forduló, december 14. (szerda), 20.30: Perfumerias Avenida (spanyol) – DVTK-Hun-Therm 94-52 (21-18, 23-17, 29-5, 21-12)

NB I, 11. forduló, december 11. (vasárnap), 18.00: DVTK-Hun-Therm – Ludovika Csata 79-62 (13-16, 31-23, 24-8, 11-15)

EL, 5. forduló, december 8. (csütörtök), 18.00: Spar Girona (spanyol) – DVTK-Hun-Therm 58-64 (19-19, 14-13, 13-21, 12-11)

NB I, 10. forduló, december 4. (vasárnap), 15.00: DVTK-Hun-Therm – VBW CEKK Cegléd 85-59 (28-20, 31-6, 17-15, 9-18)

EL, 4. forduló, november 16. (szerda), 17.00: CBK Mersin Yenisehir Bld (török) – DVTK-Hun-Therm 77-58 (22-10, 21-19, 23-9, 11-20)

NB I, 9. forduló, november 13. (vasárnap), 17.15: DVTK-Hun-Therm – E.ON ELTE BEAC Újbuda 70-48 (15-5, 16-16, 24-10, 15-17)

EL, 3. forduló, november 9. (szerda), 18.00: Sopron Basket – DVTK-Hun-Therm 75-65 (20-16, 18-17, 24-14, 13-18)

NB I, 8. forduló, november 6. (vasárnap), 14.05: Sopron Basket – DVTK-Hun-Therm 74-51 (23-13, 19-17, 17-6, 15-15)

EL, 2. forduló, november 3. (csütörtök), 18.10: DVTK-Hun-Therm – Kangoeroes Mechelen (belga) 79-78 (14-28, 21-23, 21-9, 23-18)

NB I, 7. forduló, október 30. (vasárnap), 17.15: DVTK-Hun-Therm – NKA Universitas Pécsi EAC 63-59 (11-10, 13-22, 23-14, 16-13)

EL, 1. forduló, október 27. (csütörtök), 19.30: Beretta Famila Schio (olasz) – DVTK-Hun-Therm 90-82 (28-17, 13-21, 19-16, 14-20, 16-8) – hosszabbítás után

NB I, 6. forduló, október 22. (szombat), 17.00: Serco UNI Győr – DVTK-Hun-Therm 88-79 (23-18, 24-17, 24-14, 17-30)

NB I, 5. forduló, október 17. (hétfő), 18.00: DVTK-Hun-Therm – Atomerőmű KSC Szekszárd 75-74 (13-17, 20-12, 23-24, 19-21)

EL-selejtező, október 12. (szerda), 18.30: DVTK-Hun-Therm – Botas Spor Kulübü (török) 75-54 (18-14, 25-9, 13-15, 19-16)

EL-selejtező, október 11. (kedd), 18.30: Elitzur Ramla (izraeli) DVTK-Hun-Therm 54-80 (15-24, 10-13, 23-16, 6-27)

NB I, 4. forduló, október 6. (csütörtök), 19.00: TFSE-MTK – DVTK-Hun-Therm 53-79 (13-15, 19-11, 10-27, 11-26)

NB I, 3. forduló, október 1. (szombat), 18.30: DVTK-Hun-Therm – PINKK Pécsi 424 62-36 (15-6, 24-6, 7-8, 16-16)

NB I, 2. forduló, szeptember 28. (szerda), 18.30: DVTK-Hun-Therm – Vasas Akadémia 72-41 (20-14, 15-7, 21-10, 16-10)

NB I, 1. forduló, szeptember 25. (vasárnap), 18.30: BKG-Prima Narura Szigetszentmiklós – DVTK-Hun-Therm 63-78 (19-23, 11-26, 17-15, 16-14)