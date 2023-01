Az Erste Liga alapszakasza 27. fordulója keretében Erdélyben és Székelyföldön szerepelnek a Macik, akik három találkozót vívnak, menetelésüket pedig Gyergyószentmiklóson, a pillanatnyilag második helyen álló gárda otthonában kezdték. Elutazásuk előtt Tokaji Viktor vezetőedző abban bízott, hogy pontokkal gazdagodva térnek majd haza. A tréner – mint az elmúlt fordulókban mindig – ezúttal is Vorist állította a miskolciak hálója elé.

Vincze kezdte

A szokásos tapogatózó játék után 7:22-nél a hazaiak szereztek vezetést: első soros hátvédjüktől indult az akció, Jalonen passzát követően Sárpátki átadása jött, majd Vincze P. pár méterről vette be a kaput (1–0). A találat után még tovább fokozódott a hevület, helyzetek is adódtak, de több gól már nem esett az első harmadban. Pedig eshetett volna, hiszen bottal lökésért hárman is a kiállítás sorsára jutottak. Egyaránt két perces kisbüntetést kapott Csiszer, Fejes és Galajda is, igaz, utóbbi páros leküldés volt. A célzási statisztika egészen kiválóra sikeredett, hiszen harminchat lövés zúdult, ebből tizenhat hazai és húsz vendég.

A középső szakasz a lehető legjobban kezdődött a DVTK Jegesmedvék csapata számára. Bodó 21:10-nél gáncsolást részesült százhúsz másodperces kényszerpihenőben, ebből azonban csak tízet kellett leülnie, amikor 21:20-nál a fiatal Mattyasovszky váltotta be a veterán Vas J. asszisztját (1–1). A 29. percben már a negyedik otthoni sportolónak osztottak ki átmeneti pihenőidőt a játékvezetők – Haaranen szintén gáncsolás következtében korcsolyázott le – így újabb esélyt kapott a Diósgyőr arra, hogy fordítson. Jött az ilyenkor szokásos korongjáratás és cicázás annak érdekében, hogy kecsegtető szituáció alakuljon ki egy bombához és találathoz, amelyet nem tudtak bemutatni Vasék. Viszont megtették 34:10-nél, amikor Kuleshov kedvezett Vas J.-nek, az egykori sokszoros válogatott pedig jobbról gyújtott lámpát (1–2). A bolt pedig beindult és csupán 33 másodperc kellett ahhoz, hogy 1–3-at mutasson a tábla, a Jegesmacik első formációja jeleskedett, az ítélet végrehajtó Farkas M. volt. A 0–3-as, igazán remek felvonást Pecsét kiültetése zárta. A 18–12-es lőlap mellesleg nem igazolta a látogatók jeles érdemjegyét.

Az utolsó felvonást egymást követő Jegesmaci-kiállítások vezették be: Ilvessuo és Páterka volt a szenvedő fél, de a bekkelés csak az első esetben működött kiválóan, 50:01-mél ugyanis Vincze P. meszelt egyet az eredményjelzőn (2–3) és még egy-egy kiállítást is eszközöltek a csíkosak. 56:07-nél Bodó egalizált (3–3), 22 másodperccel a vége előtt pedig Bodó révén a hazaiak beütötték győztes góljukat is (4–3), az időkérés és a kapuslehozatal már nem segített.

Folytatás: ma 17 óra 30-tól a Csíkszeredai Sport Club – DVTK Jegesmedvék találkozóval.

Jégkorong: a tények

Gyergyói Hoki Klub – DVTK Jegesmedvék 4–3 (1–0, 0–3, 3–0)

Gyergyószentmiklós, 1170 néző. V.: Rédai, Csata (Magyar Á., André).

Gyergyói Hoki Klub: Rinne (Demeter) – Haaranen (2), Jalonen (1), Bodó 2, B. Orban (2), Tranca – Fejes, Saari, Sárpátki (1), Sylvestre (1), Vincze P. 2 – Imre P., Kozma, Császár, Sándor-Székely, Szigeti – Bíró G., Csiszer, Di Diomete. Vezetőedző: Szilassy Zoltán.

DVTK Jegesmedvék: Voris (Kiss B.) – Kiss R. (1), Vojtkó (1), Lövei, Blasko, Farkas M. 1 – Wehrs, Ilvessuo, Razumnyak, Vas J. 1 (1), Kuleshov (1) – Illés M., Szirányi, Galajda, Miskolczi, Mattyasovszky 1 – Fazakas, Páterka, Pecsét, Ritó. Vezetőedző: Tokaji Viktor.

Kiállítások: 10, ill. 10 perc.