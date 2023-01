Tizenöt mérkőzésen szerzett 42 pontjának köszönhetően vezeti a megyei II. osztály Közép csoportját az Emődi ÁIDSE csapata. Az alakulat mindössze egy alkalommal kapott ki, gólkülönbsége emiatt (is) imponáló (77–15). Az egyesület az előző bajnokságban a megyei I-ben szerepelt, ahonnan 14. helyezettként búcsúzott.

– A kiesés után egy kicsit el voltunk keseredve, de úgy gondolkodtunk, hogy ha lehetséges, akkor kerüljünk egyből vissza – mondta Vass László, az emődiek vezetőedzője, aki Fejes Gáborral közösen viszi az együttest. – 2022 nyarán távozott pár játékos, a helyükre kerestünk olyan embereket, akikkel meg tudjuk szilárdítani a csapatot. Egy, az osztályhoz képest elég jó keret jött össze, a korábbi játékon, a szisztémán igazából nem kellett módosítani, bárki, bárhol szinte el tud játszani. A 4-3-3-as formulát játsszuk általában, a három középpályás közül egyik védekezik, a másik kettő pedig szabadon támad, de a szélsők is elég offenzívek a meccsek során. Az ősszel volt egy-két találkozó, amelyik nyögvenyelősebbre sikerült. Amikor nehezen indultunk be, vagy több nyertes mérkőzés úgy gondoltuk, könnyű lesz az aktuális találkozó, aztán mégis nehéz lett.

Az átlag felett

Az EÁIDSE egyszer botlott a szezon első részében, október 29-én, Bükkzsércen 3–1-es vereségbe szaladt bele.

– Akkor éppen nem tudott Laci jönni, én voltam a tréner – vette át a szót Fejes Gábor. – Az utóbbi években már le tudtuk őket győzni, de most valahogy leblokkoltunk. Nagyon jó napot fogott ki ellenfelünk kapusa, egyszerűen kihagytunk mindent. Illetve azt is el kell ismerni, hogy a Bükkzsérc lelkesebben focizott, a mi játékosaink azt gondolták, hogy egy klaszikust idézzek, a „bab is hús...” Sosem jó, ha egy csapat, egy játékos úgy megy ki a pályára, hogy lebecsüli a riválisát, ha a nagygólos győzelmek után túl nagy az önbizalma. Laci egyébként igyekszik fenntartani a motivációt, hogy hétről-hétre meg legyen az az elán, ami szükséges. De szerencsére ezen a téren sem lehet panasz a keretre, talán ez az egy eset volt a kivétel.

Az emődiek a nyáron még heti két edzést tartottak, azonban amikor elindult a bajnokság, beálltak a heti egy foglalkozásra. Amire általában csütörtökönként este került sor, amikor már mindenki ráér, munka után.

– Van egy kis műfüves pályánk, villanyvilágítással, októbertől tudunk azon játszani. Illetve az önkormányzat segítségével szereltek fel lámpákat, amik bevilágítják a füves pálya körülbelül harmadát, és arra, amit csinálunk, arra a létszámra, ahányan vagyunk edzésen, elég – tette hozzá ezt már újra Vass László, aki még így folytatta: – Úgy gondolom, labdabirtoklásban, és technikai képzettségben az osztály átlaga felett vagyunk. A keretünket 20 játékos alkotja, néha az a nehézség, hogy kit hagyjak ki, bár mindig vannak hiányzók valamilyen ok miatt. A kezdőt próbálom úgy összerakni, hogy a legjobb formában lévők legyenek benne, de igyekszünk úgy sakkozni, hogy ha valaki beáldozza az idejét a futballra, akkor pályára is léphessen, ne csak a kispadon üljön.

A szívükön viselik

Vass László 2010-ben még játékosként igazolt Emődre, majd nem sokkal később már felkérték, hogy legyen edző a csapatnál.

– Ennek már több, mint tíz éve... – elmélkedett a szakember. – Nemrég elkezdtem összeszedni, hogy azóta hányan fordultak meg a kezem alatt, de csak a helyiek, az emődiek nagyon sokan vannak... Lehet a fociban járatosak előtt ismert, hogy a civil munkahelyem az emődi polgármesteri hivatalban van, és így kötődik össze a kettő. Amióta itt vagyok, mindig megkaptam a bizalmat a sportban, bárhogyan is alakult. Azért sok településen úgy megy különösen a labdarúgás, hogy egy, vagy kettő, netán három ember a szívén viseli. Nálunk Fekete Tibor polgármester, Fejes Gábor, az elnökünk, Bodnár Csaba és én csináljuk, s ha valaki esetleg kiesne, akkor nem biztos, hogy ugyanígy menne tovább. A személyeken kívül nem hagyható ki az a tény, hogy a TAO nekünk is óriási segítség. Az infrastruktúránk nagyon jó, az öltözőt az önkormányzat, pályázat révén, pár éve fel tudta újíttatni, a pálya minősége talán lehetne jobb, de nem panaszkodunk.

Nehéz most látni

Az emődiek úgy érzik, a jelenlegi keretükkel végig tudják vinni a tavaszt, hasonló eredményességgel.

– Egyedül egy tartalék kapust szeretnénk. Az elsőszámű hálóőrünk Bánhegyi Donát, mellé kellene valaki, akire, ha baj van, lehet számítani – jegyezte meg Vass László. – Ő diósgyőri nevelés, már a megyei I-ben velünk volt. Óriási erősítés volt, lábbal különösen erős. Három pont az előnyünk a Bükkzsérc előtt, velük a tavaszi rangadót majd nálunk fogjuk megvívni. Miként az elején mondtam, szeretnék megőrizni az első helyünket, és visszajutni a megyei elitbe, azonban ebben a nehéz gazdasági helyzetben, hogy mire lesz, lehet a későbbiekben forrás, nehéz most látni. Talán majd később, néhány hónap múlva, a nyáron tisztább lesz a kép. MI

Labdarúgás: a bajnokság állása

1. Emődi ÁIDSE 15 14 – 1 77-15 42

2. Bükkzsérci KSK 15 13 – 2 41-18 39

3. Sajószöged KTK 15 11 – 4 52-28 33

4. KKFC Mezőcsát 15 10 2 3 67-17 32

5. Cserépfalu SC 15 9 1 5 53-38 28

6. Harsány SE 15 9 – 6 39-45 27

7. Hernádnémeti SE 15 8 2 5 36-26 26

8. Vatta FC 15 7 1 7 38-38 22

9. Ónod SE 15 6 1 8 37-47 19

10. Bogács GySE 15 5 3 7 20-29 18

11. Mályi FC 15 5 1 9 40 47 -7 16

12. Tiszakeszi KÜSE 15 4 2 9 32-42 14

13. Kesznyéten SE 15 3 2 10 32-52 11

14. Bükkábrányi SC 15 2 2 11 20-59 8

15. Hejőpapi SE 15 2 1 12 26-56 7

16. Kisgyőr KSE 15 3 – 12 19-72 6

Emődi gólszerzők

13 gólos: Nagy Sándor Erik, Turcsik Tamás, Vörös Márk

10 gólos: Dorogi Szabolcs, Eperjesi Ákos

3 gólos: Jakab Dániel, Németh Csaba

2 gólos: Balogh Bence, Bernáth Balázs, Bobcsák Milán

1 gólos: Fekete Ákos, Gáll Béla, Jakab Szabolcs, Rózsa Levente

Öngól: Varga Péter (Bogács Gyógyfürdő SE), Dudás Csaba (Cserépfalu SC)

Képalá: Vass László és Fejes Gábor Fotó: Molnár István