A jégkorong Magyar Kupa fináléjában – amelybe, mint ismeretes, a DVTK Jegesmedvék együttese nem került be, miután alulmaradt a Dunaújvárosi Acélbikákkal szemben – a BJAHC a vasárnapi döntőben büntetők után 3–2-re legyőzte az osztrák ligában érdekelt Hydro Fehérvár AV19 csapatát a Tüskecsarnokban. A legmagasabban jegyzett magyar együttes a szombati elődöntőben simán, 6–1-re verte a végül bronzérmes Újpestet, míg a BJA a hajrában ütött góllal fektette két vállra a címvédő DEAC-ot. A Volánt az is fűthette, hogy az elmúlt három kiírásban esélyesként nem tudott diadalmaskodni, és egy mostani sikerrel az örökrangsorban egyedüliként lett volna második 12 diadallal. A fővárosiak remekül kezdtek, nem voltak megilletődöttek, a 4. percben pedig a támadózónában megszerzett korongot Schlekmann Márk vágta a jobb felső sarokba. A későbbiek során is több veszélyes helyzete akadt a BJA-nak, mert a fehérváriak olykor könnyelműek voltak. Ahogy felpörgött a Volán, már volt esély az egyenlítésre is, ám Farkas Roland remekül védett, és olykor szerencséje is volt. A második játékrész masszív Fehérvár fölényt hozott. Sarauer Andrew egyenlített, majd jöttek az emberelőnyök, ezek egyikéből Hári János talált be. Ebben a húsz percben 26 lövése volt az esélyesebb Volánnak. A záró játékrész elején váratlanul egyenlített a BJA, Kirils Galoha ugrott ki, és lőtte ki a bal felső sarkot. A folytatásban mindkét csapat eldönthette volna a finálét, de ez a hosszabbításra, illetve a büntetőkre maradt. Ebben a fővárosiak voltak jobbak, és fennállásuk során másodszor diadalmaskodtak a kupában. A Fehérvár sorozatban negyedszer bukta el az MK-finálét.

Budapest Jégkorong Akadémia HC – Hydro Fehérvár AV19 3–2 (1–0, 0–2, 1–0, 0–0) – szétlövéssel

Gólszerzők: Schlekmann (4.), Galoha (45.), ill. Sarauer (26.), Hári (33.).



Az MK (MNK) örökrangsora

15 elsőség: FTC (1968, 1969, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1984, 1989, 1991, 1992, 1995, 2020)

11 elsőség: Fehérvár (1979, 1982, 1984, 1994, 1998, 2000, 2005, 2007, 2013, 2016, 2019) és Dunaújváros (1996, 1997, 1999, 2002, 2003, 2004, 2008, 2010, 2011, 2012, 2014)

9 elsőség: Újpest (1965, 1966, 1970, 1971, 1972, 1985, 1986, 1988, 1990)

2 elsőség: Miskolc/DVTK (2015, 2018), DEAC (2021, 2022), BJA/MAC Budapest (2017, 2023)

1 elsőség: Vörös Meteor (1964), Fót (1981), Jászberény (1993), Megjegyzés: 1979-ben és 1984-ben két alkalommal tartottak MNK-t, míg 1967-ben, 1973-ban, 1983-ban, 1987-ben, 2001-ben, 2006-ban és 2009-ben nem rendeztek kupát.