Mint arról korábban beszámoltunk: a piros-fehérek 22 mezőnyjátékossal és 3 kapussal utaztak el a tengerparti Sotogrande településre, ahol egy új fiú is felbukkant az edzésen. Miután a klub által készített videófelvétel leleplezte, hogy egy be nem jelentett játékos is a diósgyőriekkel gyakorol, a DVTK közleményt adott ki, amelyben tudatta, hogy Caio Da Cruz Oliveira Queiroznak hívják a labdarúgót, aki állampolgárságát tekintve brazil, 20 esztendős, támadó, és az őszt a HNK Gorica, horvát első osztályban szereplő együttesénél töltötte. A csatár 11 bajnokin összesen 298 percet töltött a pályán, és ez alatt 1 gólt szerzett az előző idényben. A fiatal játékos jelenlegi klubja engedélyével készül a diósgyőriekkel, akik bejelentésük szerint előrehaladott tárgyalásokat folytatnak a támadó játékjogának megszerzéséről.