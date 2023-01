Közel egy hónapos szünet után folytatódott a hét végén az OB I-es férfi vízilabda-bajnokság, az alapszakasz 8. fordulóját bonyolították le. A borsodi színeket képviselő PannErgy-Miskolci VLC együttesénél pár hete több változás is történt a keretben, négyen különböző okok miatt távoztak, így a klubvezetés azon munkálkodott, hogy új pólóst szerezzen, olyat, aki minőségileg is megfelel az élvonal kívánalmainak. Kedden érkezett meg Magyarországra a 20 esztendős brazil válogatott, Felipe Gomes Henrique Lacerda, akit neveztek is a szombati, BVSC-Zugló elleni idegenbeli fellépésre. Bár az utóbbi 7 és fél évben volt olyan időszak, amikor ki-ki meccseket vívott a két gárda, és egymással versenyeztek az Euro Kupás indulás jogáért, manapság a budapestiek vannak előnyben, így a szakma inkább az ő sikerüket várta.

A találkozó első találata Várkonyié volt, majd egy perccel később pedig Szabó B. egyenlítette ki az állást (1-1). Moravcsik már ekkor jó formában volt, úgy tűnt, remekül ráhangolódott a meccsre, miközben Brkic visszavette a vezetést az MVLC-nek (1-2). A nyitó negyed hátralévő részében mind a két csapat kiválóan védekezett, ez különösen dicséretes volt a miskolciaktól, akik az előző fordulók némelyikében nagyobbacska hátrány szedtek össze már az első játékrészben.

Remek hajrá az utolsóban

Ambíciózusan ment bele a második 8 percbe is az MVLC, megérezték, hogy akár lehet is keresnivalójuk ezen a délutánon. 76 másodpercen belül három alkalommal is maguk mögé kellett nyúlniuk a kapusoknak, ebből kétszer Gyapjasnak (gólszerző: Smitula, Oltean), egyszer Moravcsiknak (gólszerző: Mészáros M.). 2-4 után jobb periódust fogtak ki a házigazdák, előbb ismét Mészáros M. talált be, aztán Csapó büntetőből, Kovács P. pedig a center pozícióból (5-4). Várkonyival szemben Gyárfás szabálytalankodott, előnybe került és időt kért a PannErgy. A játék Lacerdára jött ki, aki le is tette a névjegyét, első meccsén gólt szerzett (5-5).

A nagyszünetet követően a BVSC igyekezett magához ragadni nem csak a kezdeményezést, hanem a vezetést is, és ezt meg is valósították. A mérkőzés aznapi legjobb mezőnyjátékosa, Mészáros M. ezúttal is túljárt a miskolci védelem eszén (6-5), aztán a negyed hajrájában Csapó megint jól, pontosan hajtott végre egy ötméterest (7-5). Az MVLC-nek ebben a játékrészben nem ment a támadások befejezése, viszont két másodperccel ezen menet vége előtt Moravcsik kivédte Nagy M. büntetőjét.

Az utolsó negyedben 2 perc 10 másodpercig nem érkezett újabb találat, ám ekkor Böröczky hozta közelebb csapatát ellenfeléhez, igaz Tátrai szinte azonnal visszaállította a kétgólos különbséget (8-6). 3:43 mp. volt a dudaszóig, amikor Mészáros M. újfent megrázta magát (9-6), kevesen hitték azt ekkor, hogy nem a BVSC lesz a győztes. Krasznai két kiváló megmozdulása felhozta az MVLC-t (9-8), sőt, Oltean egálra hozta a meccset (9-9). 1:13-nál Gyárfás ellen nem volt ellenszer, de maradt még csattanó a végére: a játékvezetők 3 mp-vel a befejezés előtt ötméterest ítéltek a PannErgynek, és Várkonyi bevágta a labdát a fővárosi kapuba (10-10). Bár az MVLC játéka hullámzott a mérkőzésen, de teljesen megérdemelten szerzett egy meglepetés pontot esélyesebb riválisa otthonában.

BVSC-Zugló – PannErgy-Miskolci VLC 10–10 (1–2, 4–3, 2–0, 3–5)

Budapest, 120 néző. V: Kun Gy., Tóth S.

BVSC: GYAPJAS V. – Szabó B. (1), Csapó M. (2), Gyárfás (1), Csacsovszky A. (-), MÉSZÁROS M. (4), Gál D. (-). Csere: Mészáros Cs. (-), Nagy M. (-), Kovács P. (1), Batizi (-), Tátrai (1), Sziládi (-). Edző: Kemény Kristóf.

MVLC: MORAVCSIK – Böröczky (1), KRASZNAI (2), Várkonyi Á. (2), Nagy N. (-), Smitula (1), Brkic (1). Csere: OLTEAN (2), Tanczer (-), Molnár G. (-), Lacerda (1), Molnár B. (-). Edző: Vidumanszky László.

Gól/emberelőnyből: 5/0, ill. 6/3

Gól/ötméteresből: 3/2, ill. 1/1

Kemény Kristóf: – Ezt a meccset magabiztosan meg akartuk nyerni, ráadásul nekünk további céljaink is vannak, ezért elszomorító és elkeserítő a döntetlen.

Vidumanszky László: – Az első két negyedben próbáltunk versenyben lenni, a harmadik negyedben egy kicsit elhúzott a BVSC, de nem adtuk fel. Elégedettek vagyunk a ponttal, sokat számíthat a folytatásban.