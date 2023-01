Budafok – MEAFC-Miskolc 79–71 (13–26, 27–12, 18–21, 21–12)

Budapest, 100 néző. V.: Hervay, Kéri, Pécsi.

MEAFC-Miskolc: Kozák M. (5), Szögi (13/6), Ragályi (2), Csák (-), Cseh (14). Csere: Kozák B. (10/3), Lippai (17), Gerőcs (8/6), Orliczki (-), Pintér (2), Tóth B. (-). Edző: Váczi Péter.

Váczi Péter: – Ez a meccs jó propagandája volt a sportágnak. Lehet látni, hogy a Zöld csoportban is lehet jó kosárlabda mérkőzést játszani. Ebből a szempontból mind a két csapatnak gratulálok, ez a mérkőzés egy szinttel feljebb is megállta volna a helyét. A második negyedben volt egy nagy hullámvölgyünk, amit a hazai csapat szépen kihasznált, onnantól kezdve vált nyílttá a mérkőzés. Nagyon sajnáltam, hogy ott belecsúsztunk ebbe! A végén talán jobban koncentrált a Budafok és megérdemelten húzták be ezt a mérkőzést, de saját csapatomat is csak dicsérni tudom, mert mindent megtettek azért, hogy megnyerjék ezt a mérkőzést.