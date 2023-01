Idei első bajnoki meccsét vívja a hét végén a PannErgy-Miskolci VLC élvonalbeli férfi vízilabda csapata – szombaton 17 órától a fővárosi Szőnyi úti uszodában a BVSC-Zugló vendégei lesznek. A borsodi együttes még tavaly december 17-én játszott OB I-es összecsapást, amikor is hazai környezetben 13-5-re kikapott a Tigra-ZF Egertől. Az eltelt szűk egy hónapról kérdeztük elöljáróban Vidumanszky László vezetőedzőt.

Esély a pontokra

– A bajnokság ugyan szünetelt, de a munka nem állt meg, hiszen karácsony előtt, és a két ünnep között is dolgoztunk, illetve január 2-án már visszaálltunk a megszokott ritmusba – kezdte a szakvezető. – Az ok egyszerű, sorban jönnek a meccsek, 7 nap alatt három, a BVSC-vel, a Szegeddel, az Újpesttel, majd aztán a hónap végén a negyedik, Szentesen. Egyébként ez utóbbi mérkőzésnek megváltozott az időpontja, miután ellenfelünk uszodájában azon a hét végén verseny lesz, január 27-én, pénteken fogunk velük összecsapni. Ez egy nem könnyű menet, egyrészt mert a négy meccsből csak egy lesz itthoni, másrészt többnyire olyan csapatokkal fogunk megküzdeni, amelyek ellen esély van pontot, pontokat szerezni, persze ugyanezt gondolják a riválisaink is. Erre a komoly fizikai és pszichikai terhelésre igyekeztünk készülni, már a héten, hiszen nem mindegy a ritmus, van-e idő a két találkozó között regenerációra, vagy azonnal hangolni kell a következő megméretésre. Utazni is fogunk, igaz, nem távolra, de azért ez mégiscsak megtöri a szokásos forgatókönyvet.

Észnél kell lenni

Milyen tervekkel indulnak neki az alapszakasz további részének, és úgy általában a 2023-as esztendő első öt hónapjának? – kérdeztük ezt is a szakembertől.

– Meg van az elképzelésünk – válaszolta Vidumanszky László. – Szeretnénk, ha a végén meg lenne a 10-12. hely valamelyik pozíciója, az induláskor egy kicsit feljebb is terveztünk, de a változások miatt némiképpen másképpen kell mérnünk a dolgokat. Reálisan tekintünk másokra és természetesen magunkra, biztos, hogy lesznek érdekes mérkőzések, eredmények, amelyek befolyásolhatják a sorrendet, hétről-hétre észnél kell lenni, és figyelni, hogy mi történik. Az egyértelmű, hogy a számunkra konkurens csapatok ellen itthon győzni kell, és lehetőség szerint idegenben is csipegetni kellene pontokat.

Fontos a türelem

A holidényben – miután négy játékostól megvált a klub –, a napokban, új vízilabdázó érkezett az MVLC-hez a brazil válogatott Felipe Lacerda személyében. A légiós a hétközi, KSI elleni, szerdai kétkapuzáson még nem vett részt, viszont csütörtökön este már vízben volt a kassai csapattal szemben vívott edzőmérkőzésen.

– Kedden későn érkezett, úgyhogy az elsődleges az volt neki, hogy a hosszú utazás után szerdán pihenjen – mondta Vidumanszky László. – Aztán csütörtökön mozgott velünk, utána játszott, ami elsőre lejött vele kapcsolatban, hogy jó a vízfekvése, gyorsnak tűnik, tud helyezkedni. A kassaiak elleni meccsen pár dolgot elmagyaráztunk neki, de nem akartunk azonnal minden információt rá zúdítani. Amikor valaki új helyre igazol, ráadásul egy másik kontinensre, akkor kell pár nap az akklimatizálódásra az időeltolódás miatt, meg azért is, mert Brazíliában meleg van, itt pedig tél. Fontos a türelem, hogy alkalmazkodjon az itteni körülményekhez, neki is nehéz, nekünk is újdonság a helyzet, de közös erővel ezt meg fogjuk oldani. Mindenre meg van a megfelelő módszer, a nyelvi nehézségeket át lehet hidalni, a srácok is segítik, hogy minél hamarabb megszokja az itteni létet, valamint a taktikai repertoárunkat. Mi az elvárás a defenzív munkában, hogy megy utána a támadás, mikor, miként jönnek, jöhetnek a lefordulásos akciók. A magyar mezőnyben ezt megcsinálni nem egyszerű, mert ezt mindenki igyekszik meggátolni, azonban ha meccsenként egy-két alkalommal sikerül, az már jó. Ha minden rendben lesz, és mindent el tudunk intézni, akkor szombaton már vízbe is tud ugrani. Hogy mennyi időre, és hogy éppen mit tud majd segíteni, azt a mérkőzés, annak az alakulása eldönti.

Vízilabda: a bajnokság állása