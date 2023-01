A DVTK-Hun-Therm női kosárlabdacsapata csütörtökön este Belgiumban játszott Euroliga mérkőzést: a B-csoport 9. fordulójában a Kangoeroes Mechelen együttesének vendégei voltak, és magabiztos győzelmet arattak. A piros-fehérek számára azonban nincs megállás, vasárnap 16.30-tól, idegenbeli bajnoki rangadót vívnak, az AKSC Szekszárd vendégei lesznek az NB I 16. fordulója keretében.

A diósgyőriek hétközi fellépése remekül sikerült, amiben előzetesen csak reménykedtek, az valóra vált, a belga bajnok otthonában sikerült nyerniük, mégpedig 36 pontos (!) különbséggel. Bár a Kangoeroes Mechelen az utolsó, vagyis a 8. helyen áll az Euroliga B-csoportjában, ilyen különbségű vereséget még egyszer sem szenvedett, a ,,csúcsuk” eddig, a Sopron Basket elleni hazai zakó volt, amikor 29 ponttal kaptak ki. A DVTK-Hun-Therm különösen a meccs második felében játszott jól, Guirantes, Kányási, Grigalauskyte mellett Bernáth teljesítménye emelkedett ki, de Garbin, Green, Kiss A. és Aho N. is jó átlagot hozott.

Elképesztő, eszméletlen

– Nagyon kemény mérkőzés volt, aminek az első felében a szabad labdákért nem harcoltunk jól, a védekezésünk nem volt az igazi, és nem mellékesen ellenfelünk extra kosarakat tudott szerezni – mondta Bernáth Réka a csütörtöki összecsapásról. – A meccs második felére viszont úgy jöttünk ki, hogy javítunk a védekezésen, és ahogy a belgák elleni hazai meccsen, így most is a harmadik negyedbe beletettük a kellő energiát, a kemény védekezés mellett könnyű kosarakat is tudtunk szerezni, tulajdonképpen átrohantuk rajtuk.

A bedobónak szóba hoztuk, hogy a múlt vasárnapi TFSE-MTK elleni bajnokit sérülés miatt kihagyta, és arról érdeklődtünk, hogy mennyire fáj még a talpa.

– Ez a pár nap pihenő sokat segített, remélem egyre jobb lesz – felelte Bernáth Réka, akinek megjegyeztük, hogy a csütörtöki teljesítményén nem látszott a sérülés, hiszen a diósgyőri csapat egyik legjobbja volt, amihez gratuláltunk neki. – Köszönöm, jól éreztem magam a pályán, igyekeztem a lehető legtöbbet hozzátenni a csapat teljesítményéhez.

Szóba hoztuk a kosarasnak a diósgyőri szurkolókat, azt, hogy 55 fős tábor biztatta őket a lelátóról.

– Hihetetlen, amit a szurkolók műveltek, nagyon jó hangulatot teremtettek, tényleg olyan volt, mintha otthon játszottunk volna. Elképesztő, eszméletlen volt, ami zajlott a lelátón, ezúton is köszönjük mindenkinek, hogy ekkora támogatást kaptunk – jelentette ki a belga bajnok ellen 19 pontig jutott játékos, akinek szóba hoztuk a vasárnapi, újabb feladatot: – Nincs sok idő az örömködésre, a Szekszárd ellen fontos meccs vár ránk. Kemény találkozóra számítok, nagyon szeretnénk nyerni, mindent megteszünk majd a sikerért, és remélem, hogy a szurkolóink ezen a meccsen is segítenek majd bennünket. Az biztos, hogy nagyon koncentráltan kell játszanunk, a védekezésen nagy hangsúly lesz, kérdés, hogy sikerül-e könnyű kosarakat szerezni. A legfontosabb azonban az, hogy a csapatjátékunk jó szintű legyen, ez lesz a mérkőzés kulcsa, illetve a jó védekezés.