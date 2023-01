3:1-re nyerte az első, még decemberi, debreceni felvonást a vendég GreenPlan-Vegyész RC férfi röplabda együttese, így jó pozícióból várta a Debreceni EAC elleni Magyar Kupa negyeddöntő-visszavágót a Don Bosco Sportközpontban.

Az első szett elején két ponttal elléptek Csomáék (4-2), és a következő percekben tartott ez a fór (7-5). Moret Vargas óriási erővel támadott centerben, várható volt, hogy ezt a fegyverét többször is elő fogja venni a hajdúsági alakulat. Bagics ászt nyitott, majd rontott, aztán Moraes is megmutatta, hogy mire képes középen (10-9). Csoma elemében volt, már 6 egységnél tartott, úgy nézett ki, ezen napon az egyik hazai húzóember lesz. A másik oldalon Cesar Coelho vette fel vele a küzdelmet, a játszma közepén 13-13 volt az eredmény. Reffatti szintén ,,beszállt" a mérkőzésbe, és Péter M. is jókor mozdult, két alkalommal (18-16). 20-17-nél a DEAC kért szusszanásnyi pihenőt, azonban nem tudtak újítani (22-18). 23-19-nél Fodor Antal tett még egy kísérletet, hoztak is két pontot, így 23-21-nél Toronyai Miklós osztotta meg a tennivalókat. Ki más, mint Csoma ütötte az utolsó két egységet (25-22).

Már csak egy szett kellett a Barcikának a továbbjutáshoz, a kérdés az volt, hogy a második menetben eldöntik-e a ,,vitát". 2-2-vel indultak a felek, aztán négy pontot csinált a DEAC, amiben volt VRCK-rontások is. Indokolt volt a Vegyész-időzés 2-6-nál, ám a visszatérés után Cesar Coelho ászt szervált. 3-9-nél feladóban Páezt Warzywoda váltotta, a fehér mezes látogatók nagyon megugrottak (4-11). 6-11-nél reklamáltak a házigazdák, szerintük nem szabályosan értek labdához a debreceniek, aztán Juhász szervája volt hosszú (7-13). Almora Nunezék elképzelései szerint ment a játszma, jobb színvonalon röplabdáztak, mint az első felvonásban (8-15). Moraes-blokkal zárkózott a VRCK, ám tartotta az előnyt a Debrecen (10-17). Reffatti helyére Péter B. jött, de akadozott a pályaválasztó játéka (11-18). Ugyancsak Péter B. szervált remekül, időt kért a DEAC (14-19). Cziczlavicz is lehetősget kapott Toronyai edzőtől, 16-22-nél már nagy hajrá kellett volna, ám ez elmaradt, egyenlítettek a vendégek (16-25).

Az első ,,meccslabdát" tehát hárította a hajdúsági csapat, a hazai közönség az első játszmában mutatott formát remélte ismét kedvenceiktől. Pár perc után 4-2 állt az eredményjelzőn, de Cesar Coelhóék pillanatok alatt egalizáltak. 5-5-nél az volt a vita tárgya, hogy hozzáért-e valaki a labdához a debrecenieknél, a vezetőbíró szerint senki. Ekkor viszonylag sok volt a rontás, ami részint érthető volt a tét, a feszültség miatt. 8-8-ról mentek tovább a csapatok, majd később a 12-12-höz a hazai liberó is szükségeltetett. Benne volt a levegőben a szett fontossága, 14-16-nál kicsi előnye volt a DEAC-nak, ami rövidesen eltűnt. Moret Vargas ismét előállította ezt a helyzetet (16-18), 16-19-nél a barcikai szakvezető jelzett szünetet. Csoma-Szabó D-t is cserélt a hazai tréner (18-21), szoros volt a végjáték, 20-22-nél a hajdúságiak ,,időztek". A Vegyész egyenlített (24-24), majd ide-oda jöttek a pontok. A házigazda nyitásokat rontott, de képes volt korrigálni, és 28-28-at követően két pontot közzé tett, így nem csak előnybe került a meccsen, hanem a továbbjutást is eldöntötte a maga javára (30-28).

Még minimum egy játszma várt a csapatokra, jöttek is a cserék az immár tét nélküli folytatásra. A Debrecennél pihenni mentek a légiósok, a Barcikában pedig többek között Tarabus is pályára került. 4-4-nél mosolygós volt mindenki, és a házigazda szakvezetője remélte, hogy sikerül megnyerni ezt a meccset is. Kiss két szervánál történt belépését elnézte a vonalbíró, ám ez nem zavarta Szabó D-éket (11-7). A DEAC ,,kettes" sora is kapaszkodott, de azért egy fokkal jobb volt a pályán lévő Barcika (18-14). 20-15-nél már közel volt a csata vége, azért 23-16-nál időt kért Fodor Antal. Ennek jelentősége nem volt (25-18), a VRCK 103 perc alatt győzött.

A Barcika ellenfele a kupa elődöntőjében a Fino Kaposvár lesz.