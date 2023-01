A DVTK-Hun-Therm női kosárlabdacsapata csütörtökön 18.10-tól a DVTK Arénában a török CBK Mersin Yenisehir Bld gárdáját fogadja az Euroliga B-csoport 11. fordulójában. A két együttes azonos mutatókkal, 6 győzelemmel és 4 vereséggel várja az összecsapást, de ellentétes attitűdökkel. A házigazdák szereplése ugyanis eddig felül-, a mersini csapaté pedig alulreprezentált ebben a sorozatban. A török sztárcsapat az Euroliga megnyerésére is esélyes, és erre hajtanak a bombaerős keretükkel, a diósgyőriek viszont remek csapatmunkával olyan magasságokba emelkedtek, amire előzetesen aligha számított bárki is. A DVTK-HT sorozatban megnyert tétmérkőzéseinek száma kilencnél tart, az Euroligában zsinórban négy sikerrel a hátuk mögött fogadják a törököket.

– Nagy nevek vannak a Mersinnél, az Euroliga megnyerésére próbálják összerakni a keretüket, valószínűleg azért is volt náluk olyan sok változás az évad közben. Több olyan játékosuk van, akiket közelről is ismerhetünk, hiszen Bonner játszott Szekszárdon, Hollingsworth Győrben, és az sem kizárt, hogy a Sopronban is megfordult Crvendakic is őket erősíti a jövőben, hiszen ahogy a törökök új szakvezetője, Roberto Iniguez, így ő is szerződést bontott a spanyol Perfumerias Avenidánál, és tudtunkkal csatlakozott a Mersinhez, de lehet, hogy ellenük még nem lép pályára – mondta Völgyi Péter, a DVTK-Hun-Therm vezetőedzője. – Pénzt, paripát, fegyvert nem kímélnek az Euroliga győzelem megszerzése érdekében a törökök, akiknek szerintem a költségvetésük többszöröse a miénknek. Mivel új szakvetetőjük van, nehéz belőlük készülni, a csapatjátékuk most van átalakulóban, ezért az egyéni képességeikre fókuszáltunk. Illetve nem utolsósorban arra, hogy a csapatteljesítményünk rendben legyen, mi erre építenénk, ahogy eddig is tettük. Igaz, hogy minden poszton nevesebb, extra képességű játékosuk van, de csapatvédekezéssel van esélyünk arra, hogy legyőzzük őket.

Létkérdés

Szóba hoztuk a diósgyőri szakvezetőnek, hogy a török együttes, illetve azon belül az edzőjük számára létkérdés a győzelem megszerzése, amire így reagált Völgyi Péter:

– Olyan csapatuk van, amellyel bárhol, bárkinél tudnak nyerni, játékerejük alapján a csoport négy legjobbja között kellene végezniük. Lehet, hogy ez a meccs számukra élet-halál kérdés lesz, ez ránk nézvést nem igaz, bennünket nem nyomaszt a tét. Viszont keményen kell dolgoznunk, mert látjuk a lehetőséget. Ha a soron következő három hazai Euroliga találkozóból kettőt megnyerünk, akkor akár mi is odaérhetünk a negyeddöntőbe. Nagyon szeretnénk nyerni, hazai pályán az Euroligában még veretlenek vagyunk, és egyébként is jó sorozat van mögöttünk, a mostani kihívás viszont nem csak az ellenfél ereje miatt nagyobb, hanem azért is, mert van néhány játékosuk, akik különböző egészségügyi gondokkal küszködnek, és lehet, hogy nem tud mindenki pályára lépni. Az biztos, hogy a Győr elleni vasárnapi bajnoki siker sokat jelentett, a szurkolók ezúttal is kitettek magukért, most is nagyon számítunk a segítségükre.

Mersinből jött

A diósgyőriek új játékosa, a hónap elején érkezett litván Monika Grigalauskyte előző csapata, a tavalyi év végig a CBK Mersin Yenisehir Bld volt. Ezzel kapcsolatban arról kérdeztük a DVTK-HT vezetőedzőjét, Völgy Pétert, hogy mennyire támaszkodtak a törökök feltérképezésénél az évad közben klubot váltott center információira.

– Természetesen beszéltünk erről, de ez nálunk úgy működik, hogy az adott ellenfél feltérképezése során bárki a csapaton belül adhat plusz információt, nem csak az, aki játszott egy korábbi ellenfelünknél, hanem például az is, aki valamikor már játszott valamelyik játékos ellen. Mivel a Mersinnél új edző van, és vele már nem dolgozott együtt Monika, így a múlt havi információknak már nincs olyan erősségük – mondta Völgyi Péter.