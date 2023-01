A férfi röplabda Extraliga alapszakaszának 14. fordulójában, vasárnap este a Fino Kaposvár együttesét fogadta a GreenPlan-VRC Kazincbarcika gárdája. Mivel a meccset megelőzően mindkét csapat ugyanannyi pontot, 21 egységet gyűjtött, az alapszakasz zárásán az volt a tét, hogy melyik fél kerül a középszakaszban a felsőházba, a legjobb négy közé, és melyik az alsóba, a 5-8. helyezettek társaságába. Egyszerű volt a képlet, amelyik együttes három szettet nyer a rangadón, az felül folytatja, a másik pedig alul.

Rontott szervák

Az első szettben 2-2 után vendég rontás, egy jó hazai sánc, valamint Páez ász nyitása következett (5-2). Ez utóbbi volt a jó példa, a rossz pedig az, hogy a VRCK játékosai háromszor is a hálóba szerváltak (8-6), a harmadik ilyen pedig felhozta az ellenfelet (8-8). De nem húzta mélyre a hazaiakat sem (11-8). Aktívabb, kezdeményezőbb volt a Vegyész, és amikor Blázsovics megszerezte saját maga negyedik pontját, a vendégek szakvezetője időt kért (14-10). De ezután sem igazán ment nekik, és azt követően hogy ,,összehozták” az ötödik rontott nyitásukat, Szabó D. pedig ászt szervált, a második pauzájukat is kikérték (18-13). Nem sokkal később a VRCK is elérte az ötödik rontott nyitását, 20-16-nál pedig a barcikai vezetőedző kért szünetet. A nyugtató szavak után pedig elgyalogolt a részsikerig a pályaválasztó (25-19).

Blázsovics ászai

A második játékrész elején Lescay jó megoldásaival, elsősorban sáncaival haladt előre a Kaposvár (4-5), ám egált követően Blázosvics állt a nyitóhelyre, és ennek során három ászt (!) hozott össze. A harmadik után időt kért a somogyiak trénere (9-5), és a folytatásban ugyan megfelezték a hátrányukat, de aztán újra VRCK jött (11-7). A kék mezesek a lélektani előnyt nem engedték el, és bár Páez hibái után egy pontra feljött a Kaposvár (15-14), aztán megint elkezdett nyílni az olló (18-15), a vendégek szakvezetője pedig időt kért. A Vegyész játéka ugyan nem volt egyenletes, de mindig akadt valaki, aki tolt egy picit a csapat szekerén, Blázsovics és Juhász P. (22-18), végül Reffatti zárta le egy bombával a szettet (25-21).

Közte tíz is

A harmadik játszma elején a Kaposvárnak ment jobban (1-3), ám a hazaiak kezdő hatosa, a liberó Kiss M.-mel kiegészülve hamar fordított (7-3). A Vegyész magabiztos játéka eloltotta a somogyi szalmalángot, sültek a kékek támadásai, sáncai, úgyhogy kénytelen volt időt kérni Slobodan Prakljacic (11-5). Ment az örömröpi a hazai oldalon, a vendégek kezdtek beletörődni abba, hogy ezen a napon nem terem számukra siker. 18-8-nál kérte ki második idejét a kaposvári szakvezető, de itt már sok mindent nem, csak tisztes küzdést kérhetett. Ezt valamennyire hozta a csapata, a szettet pedig a VRCK (25-16).

A barcikai csapat győzelmével a középszakasz felsőházában folytatja a küzdelmeket, a kaposváriak pedig az alsóban.