Az Erste Liga 26. fordulója keretében rendezték az SC Csíkszereda – DVTK Jegesmedvék mérkőzést. Az összeállítás érdekessége volt, hogy a vendégek hárommal többen voltak, mint az otthoniak, a hazaiaknál pedig az az Adorján állt a kapu elé, aki évekig Miskolcon is szolgált, a másik oldalon hosszú idő után kapott ismét bizalmat Kiss Bence.

Nulla kettőről egyenlítettek

Az eleján Wehrs kiállítása miatt kellett kapaszkodniuk a piros-fehéreknek, akik az öt a négy elleni játékot megúszták, de egyenlő létszám mellett már gólt kaptak: 5:11-nél Becze T. talált a hálójukba (1–0). Az első harmad második felét Skachkov gáncsolása vezette be, ebből azonban nem csiholt tüzet a miskolci együttes. Innentől kezdve jó iramú és iparos hokit láthattak a nézők, akik élvezték a nyílt sisakos játékot. A látogatók szempontjából a létező legrosszabbkor hött az SC második találata, amelyet 19:23-nál Vesely jegyzett (2–0). A lőlap (9–6) messze elmaradt a Gyergyói HK elleni (16–20-as) produkciótól.

A második harmadban a meccsben maradás volt a tét a miskolciak számára és sikerrel is jártak. Péter B. kapott kisbüntetést, ezt Lövei révén kihasználták a diósgyőriek (2–1), így igencsak volt értelme annak, hogy tovább kapaszkodjanak. Nem sokkal később szabálytalan testjátékért Szirányit is kitették, társai viszont jó helyezkedéssel és zárásokkal túlélték a krízist. 34:12-nél ugyanerre a sorsra jutott Pecsét és ekkor is fontos volt, hogy ne legyen 3–1 – és nem is lett. A kocka fordult, 36:20-nál Skachkov ment pihenni, majd Ilvessuo következett. A sok fegyelmezés azért történt, mert a játékosok mindent beleadtak és kockáztattak, lesz ami lesz alapon. A célzások (13–6) csíki fölényről árulkodtak.

A harmadik felvonás eleje is a játékvezetőkről szólt, akik folyamatosan rámutattak valakikre. Például Becze T.-re és Löveire, az idő közben fogyott és az óra a Csíkszeredának dolgozott, hiszen minimális előnyben volt. Aztán jött az 50. perc és Razumnyak egyenlített (2–2), a meccs pedig újra kezdődött. 56:38-nál a tizedik két perces Stach szedte össze, majd Kubat következett és öt a három ellen. Az állás maradt iksz, így jött a hosszabbítás, amelyet három-három mezőnyjátékos adott elő. A felek nem húztak le 5 percet a jégen, ugyanis 60:50-nél Skachkov feltette az i-re a pontot, így csapata két pontot kapott, a diósgyőriek pedig egy egységgel gazdagodtak.

Folytatás: január 8-án, vasárnap 16 óra 30 perctől a Corona Brasov vendégeként. KT

boxba

Jégkorong: jegyzőkönyv

SC Csíkszereda – DVTK Jegesmedvék 3–2 (2–0, 0–1, 0–1, 1–0) – hosszabbítás után

Csíkszereda, 1800 néző. V.: Csomortáni, Csata (Sikó, Szabó L.).

SC Csíkszereda: Adorján (Simo) – Schaus, Seleznev, Becze T. 1 (1), Krikunov, Vesely 1 (1) – Kubat, Salló, Skachkov 1, Sofron I., Stach – Farkas T., Láday, Milan Cody, Részegh T. (1), Rokaly Sz. – Péter B. Vezetőedző: Tom Coolen.

DVTK Jegesmedvék: Kiss B. (Voris) – Kiss R. (1), Vojtkó, Lövei 1, Blasko, Farkas M. – Illés M., Szirányi, Galajda, Miskolczi, Mattyasovszky (1) – Wehrs, Ilvessuo, Razumnyak 1, Vas J. (1), Kuleshov – Fazakas E., Páterka, Pecsét, Ritó. Vezetődző: Tokaji Viktor.

Kiállítások: 12, ill. 10 perc.