A női kosárlabda NB I 18. fordulójának rangadóján a NKA Universitas Pécsi EAC gárdája fogadta a DVTK-Hun-Therm együttesét szombaton este.

Centergólokkal kezdődött a meccs: Green duplájára Kiss V. kettő ilyennel válaszolt, majd Grigalauskyte talált be távolról (4-5). A 4. percben, nem sokkal azután, hogy Kiss V. újabb gólt ért el, és egy másik akció keretében csak faulttal tudták megállítani, mielőtt két büntetőt dobhatott volna, a DVTK időt kért. Kiss V. egy ponttal gazdagította termését, majd lejött a pályáról, és mivel nem volt más pécsi, aki rajta kívül pontot tudott volna szerezni, a piros-fehérek előbb Guirantes révén egyenlítettek, majd Grigalauskyte góljával visszavették az előnyt (8-10). A 6. minutában Burdick volt a második olyan pécsi játékos, aki betalált (10-10). Mivel a folytatásban gyengén dobtak a vendégek, és lepattanózásban is jobb volt a PEAC, ezért 15-10-nél kikérte második idejét a diósgyőri szakvezető. A negyed hajárában azonban ezekben nem következett be változás (17-12).

A második játékrész elején, vendég szépítés után Simon Zs. a második tripláját verte be (20-14), majd Green találataival zárkózott fel a Diósgyőr, a folytatásban pedig Aho N. duplája és Aho T. büntetői után egyenlítettek (22-22). Nem igazán ment a Pécsnek sem dobásban, de a lepattanókat még mindig jobban szedték, és külső dobásokban is eredményesebbek voltak, Kiss V. csapata negyedik hármasát szerezte, miközben ezen a téren a Diósgyőr csak egynél tartott (28-26). A csütörtökön egyaránt nemzetközi tétmeccseken szerepelt csapatok egyaránt fáradtnak tűntek, ám a hazaiaknál Kiss V.-n ez nem igazán látszott, a hosszú szünetig 13 pontig jutott a center (34-31).

Fordulás után

A térfélcserét követően Grigalauskyte büntetőit követően Bernáth megszerezte ezen a meccsen az első gólját, egy hármast, ezzel újra a vendégek álltak jobban (35-36). Ám mivel ezután a pécsiek következtek és a DVTK legjobbja, Grigalauskyte összeszedte negyedik faultját (40-36), a piros-fehérek időt kértek. Büntetőkből növelte előnyét a pécsi csapat (44-36), majd hármasváltás volt műsoron, aztán pedig erősebb védekezés, mindkét oldalon (49-40). A diósgyőriek részéről többek sem ment a dobás, a harmadik negyed végéig sem Garbin, sem Kányási, sem Kiss A. nem tudott akciógólt szerezni, a pécsieknél Calhoun és Simon Zs. viszont csipegetett, és így a záró menet előtt nehéz helyzetbe került a piros-fehér együttes (55-43).

Kányási duplájával indult a záró menet, majd diósgyőri büntetők után Kiss V. közelije lohasztotta a vendég reményeket (57-48). Ám a piros-fehérek koncentráltabb játékénak meglett az eredménye, Bernáth harmadik hármasa után a hazaiak időt kérték, a negyed közepén (61-57). Egy gyors gólváltás előtt és után, mindkét oldalon maradtak ki dobások, aztán amikor Kiss V. 25-re növelte saját termését, a Diósgyőr időt kért (66-59). A pauzából visszatérve Green két akciót is pontosan fejezett be (65-63), a döntés az utolsó szűk két percre maradt. A hajrában Aho N. középtávolival egyenlített, majd Green újra villant (65-67), 43 másodperccel a vége előtt a pécsieknek kellett a szünet. Grigalauskyte pontozódott ki, ami után Calhoun hárompontos dobást hibázott. Diósgyőri időkérést követően, egy hazai fault miatt Guirantes büntetőzött, eredményesen, és ezzel eldőlt a meccs (65-69).

A DVTK fantasztikus záró negyeddel, újabb bravúrost sikert ért el, idegenbeli rangadót nyerve, zsinórban kilencedik bajnoki sikerét aratta, megszakítva ezzel a pécsiek hat meccses győzelmi szériáját.

NKA Universitas Pécsi EAC – DVTK-Hun-Therm 65-69 (17-12, 17-19, 21-12, 10-26)

Pécs, 300 néző. V.: Frányó, Goda, Rózsavölgyi.

NKA Universitas Pécsi EAC: Laczkó (-), Calhoun (12/6), Wentzel (4), Burdick (2), KISS V. (25/6). Csere: SIMON ZS. (12/6), KATANIC (10), Rátkai (-), Sanchez (-), Szűcs R. (-). Vezetőedző: Jovan Gorec.

DVTK-Hun-Therm: GUIRANTES (15), Aho N. (4), Aho T. (2), Garbin (2), GREEN (16). Csere: GRIGALAUSKYTE (13/3), Kiss A. (3), Kányási (5), Bernáth (9/9), Bacsó (-). Vezetőedző: Völgyi Péter.

Kipontozódott: Grigalauskyte (40.), Wentzel (40.).