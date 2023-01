A CBK Mersin Yenisehir Bld együttese november 16-án fogadta Euroliga csoportmeccsen a DVTK-Hun-Therm gárdáját, és a törökországi találkozón 77-58-ra nyert. Azóta meglehetősen sok változás történt a török bajnokságot vezető csapatnál, akik hazájuk élvonalában 16 meccsből 14-et nyertek eddig. A Diósgyőr ellen a mersinieket győzelemre vezető Emre Vatansever edzőtől december elején, az olasz Baretta Famila Schio elleni idegenbeli Euroliga vereséget (76-72) követően megváltak, utódja a török válogatott szövetségi kapitánya, Ekrem Memnun lett. Azonban ő csak rövid időt töltött a mersini kispadon. Azok után, hogy a tavalyi év végén megszerezték vele az Euroliga A-csoportjában remeklő Fenerbahce ellen a török Szuperkupát (78-64), mivel a zsinórban megnyert 9 tétmérkőzés után két vereség következett – január 12-én a Sopron Basket vendégeként Euroliga találkozón (51-44), majd három napra rá bajnokin, a Botas otthonában (66-56) kikaptak – a szakvezetőnek mennie kellett. Január 16-án a spanyol Roberto Iniguez – aki korábban a Sopron Basketnél is dolgozott – érkezett, a Euroliga csoportellenféltől, a spanyol Perfumerias Avenidától. Nem ő az egyetlen idei új ember a csapatnál, ugyanis előbb az amerikai Elizabeth Williamset szerződtették, majd a török Cansu Köksalt, aztán pedig a holland Laura Corneliust. Utóbbival 16 fősre duzzadt a mersiniek kerete, amelyben hét olyan kosaras található, aki az Egyesült Államokban született: az Euroliga és WNBA-győztes, korábban a Sopron Basketben játszott irányító, Birann January, az idei világbajnok csapatban szerepelt hátvéd, Chelsea Gray, valamint az azeri útlevéllel is rendelkező, szintén hátvéd, Tiffany Hayes, az időközben töröknek is számító center, Quanitra Hollingsworth, a Észak-macedón állampolgárként is ismerhető, korábban Szekszárdon is játszott csatár, DeWanna Bonner, a britté is lett center, Temi Fagbenle, valamint a már említett új játékos, Elizabeth Williams. Van hét született törökje is a Mersinnek, és további két légiósa, a Bahamán született, de bosnyák útlevélnek is birtokában lévő center, Jonquel Jones, valamint a legfrissebb szerzemény, a holland Laura Cornelius.

Kosárlabda: a női Euroliga B-csoport állása 1. Sopron Basket 10 7 3 692-611 17

2. Beretta Famila Schio (olasz) 10 7 3 718-690 17

3. CBK Mersin Yenisehir Bld (török) 10 6 4 685-662 16

4. DVTK-Hun-Therm 10 6 4 705-728 16

5. Spar Girona (spanyol) 10 6 4 654-612 16

6. Perfumerias Avenida (spanyol) 10 5 5 719-673 15

7. Basket Landes (francia) 10 2 8 597-688 12

8. Kangoeroes Mechelen (belga) 10 1 9 682-788 11