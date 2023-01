Vízilabda. A PannErgy-Miskolci VLC OB I-es férfi vízilabda csapata döntetlennel kezdte a 2023-as évet, ugyanis szombaton 10-10-es döntetlen játszott idegenben, a fővárosban a BVSC-Zugló alakulatával. Az MVLC-nél azonban nem ,,örülték túl" a bravúrosnak számító eredményt, mert tudták, tudják: utána nagyon fontos meccsek jönnek számukra. Az első ezek közül a szerda esti, Szegedi VE elleni összecsapás volt a bajnokság 9. fordulójában a dr. Kemény Dénes Városi Sportuszodában. A Tisza-partiakkal idén nagyjából azonos színvonalat képviselnek a miskolciak, így Vidumanszky László vezetőedző együttese reménykedett a pontszerzésben, a győzelemben. A meccset a szegediek kezdték jobban (1-3), aztán sikerült felzárkóznia a házigazdának, így a félidőben 5-5 volt az állás. A harmadik felvonásban átvette a vezetést a PannErgy (6-5), azonban ezt követően újfent a látogatók játszottak jobban, és a negyedik negyedben, 1:52 perccel a befejezés előtt 9-6-ra vezettek. Vagyis már úgy érezték, győztek, de az MVLC-sek mindent beleadtak a hajrában, zsinórban háromszor eredményesek voltak, a 9. találatukat 10 másodperccel a dudaszó előtt Oltean szerezte ötméteresből (9-9). Nem volt meglepő, hogy a szegediek idegesen, feldúltan vették tudomásul az állást, a végeredményt (egyébként volt egy-egy kipontozódás a feleknél, az SZVE-nél pedig két cserés kiállítás).

Kihagyták a helyzeteket

A meccs után Vidumanszky László, az MVLC vezetőedzője az alábbiakat mondta:

– Az eredmény, annak alakulása mutatja, hogy milyen mérkőzés is volt. Hajtós, küzdelmes – jegyezte meg. – Mind a két csapatnak meg volt az elképzelése arra, hogy miként nyerje meg ezt a meccset, iksz lett a vége. Hogy ez most melyikünknek jobb, azt ebben a pillanatban nem lehet megmondani. Jobban indult a Szeged, de azt gondolom, hogy ha 6-6-nál be tudjuk lőni a fórunkat, akkor lehet minden másképpen alakul. Le a kalappal a játékosok előtt, mert nagyon akartak, vissza tudtunk kapaszkodni a meccsbe. Gratulálok a hozzáállásért.

A kétgólos miskolci Krasznai Bendegúz így látta a találkozót.

– Gratulálok mind a két csapatnak, két gyors, kemény csapat találkozott egymással – hangsúlyozta. – Előzetesen is ilyen mérkőzésre számítottunk, videón kielemeztük a Szegedet, tudtuk mire számítsunk, és kire figyeljünk. Sajnos, nem jól kezdtünk, elhúzott a Szeged, hibákat hoztunk, előnyökben kihagytuk a helyzeteket. De volt tartása a csapatnak, és ugyan nyerni akartunk, de ahogyan alakult a dolog, úgy elégedettek lehetünk az egy ponttal. Ami nagyon nagy pozitívum, hogy nem adjuk fel, küzdünk a végsőkig, látszik, hogy érdemes.

A szegediek szakvezetője, Kiss Csaba úgy kezdte, hogy gratulál a miskolciaknak, mert fantasztikusan küzdöttek a végén.

– Szoros, brusztolós meccs volt – közölte még ezt is. – Hamar megléptünk, amiért megküzdöttünk, de túl hamar azt gondoltuk, hogy megnyertük a mérkőzést. A végén sajnos egyéni hibákat vétettünk, elveszítettük a labdát, és a hazai csapat tudott egyenlíteni. A csapatunk azonban fiatal, bízom abban, hogy tanulni fogunk a most elkövetett fegyelmezetlenségekből. Szomorú vagyok, mert három pontot szerettünk volna gyűjteni, egy lett belőle, de megyünk, küzdünk tovább. MI

Képalá: A miskolciak (fehér sapkában) ismét hátrányból szereztek pontot Fotó: Ádám János