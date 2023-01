A hidvégardói labdarúgócsapat azért dolgozik, hogy ismét megye II-es legyen.

Labdarúgás. A labdarúgó megyei III. Észak csoportjába felülről érkezett Hidvégardó KSK csapata az élről várja a tavaszi folytatást, és fő esélye a feljutásnak. Magyarország legészakibb településének, a valamivel több mint 500 fős falunak a labdarúgócsapata az előző évadban a megyei II. osztályban szerepelt, és bár az Északi csoport 11. helyén végezve jogot szerzett arra, hogy meghosszabbítsa tagságát a megye kettőben, a csapatot végül csak a legalsó osztály küzdelmeire nevezték, az utánpótláscsapatok hiánya miatt.

– A hidvégardói labdarúgó együtes 2021 nyarán a megyei III. osztályból jutott fel a megye II-be, akkor kértek fel, illetve vállaltam el a csapat edzői feladatát, de már most gyorsan hozzáteszem, Ragyina Róbert elnök nélkül nem lehetne beszélni a hidvégardói fociról, ha ő nincs, valószínűleg csapat sem lenne – mondta Takács László, a Hidvégardó KSK edzője, majd így folytatta: – Az előző évad szereplése elfogadhatóan sikerült, hiszen a feljutást követően olyan eredményeket ért el a csapat, amivel biztosította megye II-es tagságát, ám ennek ellenére, mégis osztályt váltottunk lefelé. Ugyanis volt egy, az utánpótlás vonalon együttműködő partnerünk, az Edelény-Borsodszer, akiknek sajnos kiesett a felnőtt csapatuk a megye I-ből, a második vonalba, így az U16-as csapatukat emiatt ebben az évadban nem tudták volna nekünk biztosítani. Ezért neveztünk a megye III-ra. Nem keresgettünk másik sportszervezetet, aki utánpótlás csapattal ki tudott volna minket segíteni, azért sem, mert a megyei szövetség nyári elképzelései még arról szóltak, hogy két csoportos lesz a legalsóbb osztály, 15-16 csapattal, és ez meccsszámban ugyanazt jelentette volna, mint a megye II. Sajnos, azonban végül az a döntés született a szövetségben, hogy három csoportban 10-10 együttessel induljanak el a küzdelmek, aminek nem örültünk. Persze, értjük, hogy miért alakult így a bajnokság, hogy azért kezdődött későn, és ér véget korán, mert kevés a játékvezető. De nekünk, és szerintem a többi csapatnak sem jó, hogy kevés a meccs, az ősszel csak kilenc bajnokink volt, és tavasszal sem lesz ennél több.



Jobb gólkülönbséggel

A Hidvégardó KSK első helyét annak köszönheti, hogy eggyel jobb a gólkülönbsége, mint a tabellan 2. helyén, velük azonos pontszámmal álló Dédestapolcsány KSE gárdájának.

– Nem gyengültünk a kiesés után, még erősödtünk is, a keretünk bőnek mondható, létszám problémánk, – ami jellemző az ebben az osztályban szereplő csapatokra, – egyszer sem volt, a 18-20 fős állományunk tavaszra bővülni fog – mondta Takács László, aki a gárda őszi szerepléséről a következőket nyilatkozta: – A Zubogy ellen győzelemmel kezdtünk, aztán a Trizs vendégei voltunk, és azon a meccsen, annak ellenére, hogy felbillent a pálya, ha másnap reggelig játszunk, akkor sem rúgtunk volna gólt, kikaptunk 1-0-ra. A 3. fordulóban, a Nagybarcát fogadtuk, és azon a napon sem mentek jól a dolgok, ellenfelünk már három góllal is vezetett, amikor kezdtünk magunkhoz térni. Felzárkóztunk 4-3-ra, de a parázs hajrában a játékvezető beszüntette a meccset, és ebből mi jöttünk ki rosszabbul, a zöld asztalnál ellenfelünk 3-0-val kapta meg a 3 pontot. Innentől kezdve viszont csak nyertünk, a 2. helyen álló dédesieket otthonukban két góllal győztük le, vagyis miután beindult a gépezet az ősszel, már nem volt gond.

Kíváncsiak voltunk arra, hogy viszonylag nagy létszámú kerettel hogyan biztosítja a csapat tagjainak a megfelelő játékperceket az edző.

– Annak a híve vagyok, hogy ha eljön valaki, rászánja a napját a meccsre, akkor az játsszon is. A mérkőzés előtt egyeztetünk az elnökkel, a már említett Ragyina Róberttel, aki nem mellékesen játékos és csapatkapitány is egyben, hogy ki legyen az, aki esetleg nem kerül pályára, de mivel hét embert lehet becserélni, így csak ritkán fordult elő, hogy valaki aki eljött a mérkőzésre, nem kapott lehetőséget – mondta Takács László, majd így folytatta: – Mi úgy álltunk neki ennek a bajnokságnak, hogy meg akarjuk nyerni. Tudtuk, hogy mire vállalkoztunk, hiszen egy évvel ezelőtt is itt játszottak a fiúk, vagyis a mezőny nem volt ismeretlen, és úgy gondolom, hogy a kezdeti nehézségek ellenére reális esélyünk van arra, hogy elérjük a célunkat. Nem szeretnénk senkit lenézni, de úgy gondolom, hogy ha az őszi erőviszonyok nem változnak jelentősen, akkor visszakerülünk a megye II-be. Ez számunkra presztízs, és semmiféle előnnyel nem jár, ugyanis abszolút amatőr csapat vagyunk. Ha idegenben játszunk, akkor saját autókkal kelünk útra, és az adódó üzemanyag költségeket szétosztjuk. Itt pénzt csak betenni lehet, kivenni nem, mindenki a foci szeretetéért van itt. Az, hogy egy ilyen kis létszámú településen meg tud maradni a labdarúgás, annak köszönhető, hogy a keret fele hidvégardói, illetve, hogy egy ez egy jó, mondhatni baráti társaság.

Labdarúgás: a megye III. Észak csoport állása

1. Hidvégardó KSK 9 7 - 2 36-12 21

2. Dédestapolcsány KSE 9 7 - 2 35-12 21

3. Nagybarcai SBE 9 6 1 2 38-26 19

4. Borsodszentgyörgyi SE 9 5 2 2 45-23 17

5. Trizsi SC 9 5 1 3 23-21 16

6. Jákfalva SE 9 4 1 4 30-29 13

7. Felsőtelekes KSE 9 3 2 4 28-20 11

8. Zubogy KSE 9 3 1 5 15-17 10

9. Fenyvesalja Hangony 8 - - 8 9-58 0

10. Kurityán KSC * 8 - - 8 13-54 -1

* 1 büntetőpont levonva

A 10. fordulóban elmaradt Kurityán KSC – Fenyvesalja Hangony mérkőzést március 19-én játsszák.