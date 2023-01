A női kosárlabda Euroliga B-csoport 10. fordulója keretében rendezett DVTK-Hun-Therm – Sopron Basket mérkőzés itthon csúcsrangadónak számított. Azért is, mert volt egyszer egy, ha nem is vadnyugat, de Magyar Kupa-finálé ugyanebben az arénában és azt a hazaiak által megnyert találkozót ugyanúgy nem lehetett elfelejteni, mint a piros-fehérek kilencvenes évekbeli nagy menetelését.

Védőmunka és nyalánkság

A DVTK-Hun-Therm csapata öt sikerrel és négy vereséggel várta ellenfelét, a Hűség városából érkezett társaság pedig listavezetőként hét-kettővel érkezett a házba. A felek már a labda feldobása előtt hangsúlyozták, hogy a negyeddöntőért harcolnak. A Sopron Basket – amely az Év sportolója választáson, talán méltánytalanul, nagy arányban elveszítette a csapatsportágak versenyét a férfi labdarúgó válogatottal szemben – tavaly megnyerte az Euroligát, ebbéli minőségében pedig természetesen mellettük szólt a papírforma, bár a remek formában lévő diósgyőriek zsinórban hét sikerrel a lábukban egy órával a dudaszó előtt azt mondták, hogy sporttörténelmet akarnak ismételni.

A védőmunka dominált

Az első támadásuknál túllépték a műsoridőt a vendégek, akik csak 7.28-nál szerezték első duplájukat, Guirantes viszont hármassal és kettessel is kirukkolt. A DVTK nem tudott támadó lepattanót kaparni, így nem voltak második szándékú támadásai. Magbegor légszerelése művészire sikeredett, majd kihozták 6–6-ra az állást. Némi meglepetésre sok közeli maradt ki, majd a diósgyőri Völgyi Péter kért időt, de ugyanezt tehette volna a kollégája is, mert támadásban ne ment nekik. Brooks révén a 9. percben fordított a méregzöldben pompázó csapat, sőt behúzott egy triplát is, így előnnyel zárták az első szakaszt a soproniak (10-13).

A második negyedben kevés gól született, ez a védőmunkát dicsérte, a támadót pedig lehúzta. Büntetők is célt tévesztettek, a tempók többsége ugyanígy járt. Emberét mindenki időben felvette, lerohanást ezért egyik csapat sem tudta bevetni. A 13. percben Bernáth kikaparta magának a gesztenyét, viszont késlekedett és odalett a lehetősége, egy távolival viszonyt nyomban javított (17–20). Erre a sokat idegeskedő soproni tréner reagált időkéréssel, majd a küzdőtéren hatalmas ember ember elleni birkózást adtak elő a játékosok. Volt minden: elzárás, kizárás, csapdázás, bírókkal való zsörtölődés, füttykoncert, ahogyan egy ilyen összecsapáson illik. Akinek sikerült a palánk alá osonnia, célba is ért. Green labdát rabolt, végig vitte, bevágta, ez kellett ahhoz, hogy a nagyszünetig ne menjen el a DVTK hajója. A piros-fehérek bekapták a gyorsító pirulákat, így tízen belülre kanyarodtak (27-35).

Küzdelmes volt

Az első két negyed a kisalföldieké volt, így döntőnek ígérkezett a harmadik tíz perc. Garbinnak nyilván kiadta a mestere, hogy a messzeségből tüzeljen (32–37), a nagy kapaszkodásból azonban pillanatokkal később lankadás lett (32–42). Birkózásból jelest kaptak az előadók, aztán elment a táblán a kép. A kosár nem kézilabda, ebben a műfajban nem szokás hazai pályát fújni, a miskolciak nem is kapták meg azt, amit a publikum remélt. A 34–47-es állás nem mutatott szívet melengető állást, Völgyi Péternek sem tetszett az összkép, tanácskozást rendelt el, közben már ami a testmagasságot illeti, hol magasította, hol alacsonyította a sajátjait. Kányási betörése és pazar duplája élesztette a reményt, de elég volt egy kis alvás a bajhoz (36–51). A lábmunka és a labdavezetés igazolta az Euroliga nívóját, meg az a küzdés is, ahogyan a pirosak csinálták. A vége felé lábra álltak Kissék, de így is 10 volt közte (43-53).

Felejthetetlené vált

Állandósultak a technikai problémák, elment az áram, ezért szaggatottá vált, hol ment, hol állt a játék, a Diósgyőr viszont kapaszkodott (46–54). Magbegort magára hagyták, majd visszatértek a pihenőidőn lévők, de a festett területet továbbra is uralta a soproniak ötöse. Fegyverneky termelését Green egalizálta, sőt egy büntetőt is becsavart, a 10-es különbség viszont nem csökkent. Előnyének birtokában párszor eladta a labdát a Basket, jött az értekezlet, a Diósgyőrnek pedig valamit extrát kellett kitalálnia. Az utolsó 2 percre 59–65-tel fordultak a gárdák és eljöttek a csodavárás pillanatai. Guirantes triplája (62–66) után még 29 másodperc maradt. Guirantes újra 3-ast dobott, sőt a vele szemben elkövetett szabálytalanság miatt ráadás büntetőt is kapott, és érett a csoda (66–66), mint a Magyar Kupa fináléjában.